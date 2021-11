El pressupost autonòmic retalla en un 50% la producció externa d’À Punt i posa en escac el sector audiovisual valencià

En ple any Berlanga i amb la celebració de la gala dels premis Goya a València molt a la vora, el sector audiovisual valencià ha rebut una maçada a causa d’una retallada pressupostària del Govern valencià en la televisió pública À Punt que deixarà la seua activitat sota mínims.

Així ho va traslladar dimarts la direcció de l’ens a diverses associacions de productores en una reunió en què, segons fonts de la cadena, “s’ha informat amb total transparència de la nova realitat”, una realitat que es tradueix en una retallada de 12 milions d’euros, 10 dels quals venen a conseqüència d’un increment de l’impost sobre el valor afegit (IVA) que el Govern valencià no ha compensat per mantindre almenys la dotació pressupostària d’À Punt.

Les mateixes fonts han explicat a elDiario.es que estan treballant “per intentar resoldre la situació pressupostària, només reversible si la Generalitat assigna al pressupost del 2022 els 10 milions de l’IVA, com han fet les diferents comunitats autònomes de la resta d’Espanya amb les seues radiotelevisions, per exemple la gallega (TVG), la catalana (TV3) o la basca (ETB)”.

La retallada de 12 milions d’euros s’aplicarà en la producció externa, cosa que deixa en una situació molt complicada l’actual graella d’À Punt, ja que suposa en la pràctica una retallada de quasi un 50% del cost de la programació actual, cosa que implicarà la desaparició gairebé total de sèries de ficció, com ara L’Alqueria Blanca, la producció de la qual amb vista a l’any que ve està en aquests moments paralitzada.

També s’eliminarà la coproducció de pel·lícules, és a dir, l’aportació de l’ens a la creació de cinema, documentals o animació. També es veuran reduïdes a la mínima expressió les retransmissions esportives, així com d’esdeveniments festius com les Falles, les Fogueres de Sant Joan o la Magdalena.

Tot això aboca a cobrir una part important de la graella amb continguts enllandats com ara redifusions o pel·lícules, amb la deterioració de la qualitat que comportarà.

L’AAPV (Associació d’Actors i Actrius del País Valencià) ha rebut aquesta notícia “amb indignació i moltíssima preocupació”. Segons l’entitat “després de dos anys reivindicant un increment necessari en la partida que s’hauria de destinar per llei a la cadena pública, no sols no s’incrementa la partida esmentada, sinó que es veu reduïda substancialment”.

Segons la llei de creació d’À Punt, la Generalitat Valenciana hauria d’aportar entre el 0,3% i el 0,6% del pressupost autonòmic a la cadena pública. Això representaria entre 84 i 168 milions d’euros, però segons els comptes presentats fa poc s’estableix una partida per al 2022 de 67 milions. És a dir, 17 milions menys del que caldria per a complir el mínim que marca la llei i un 1,65% menys de la partida anterior.

Amb aquests 67 milions es veu reduït el pressupost en 2 milions respecte de la partida destinada per al 2021 i d’altra banda no es compensen els 10 milions corresponents a l’IVA. Tot això representa un total de 12 milions d’euros menys respecte dels pressupostos del 2021.

“Enguany s’han destinat 24 milions d’euros a la producció de continguts i amb la reducció pressupostària per al 2022 només s’hi destinarien 12 milions, per tant es veuria reduïda en un 50%. Tenint en compte que ja hi ha compromesos 8 milions, és més que evident que amb el que quedarà no es podran fer programes per a prime time com concursos, compra d’animació, pel·lícules, i el que més ens afecta a nosaltres com a col·lectiu professional, sèries de ficció”, han lamentat.

El vicepresident de Productors Audiovisuals Valencians (PAV), Ximo Pérez, ha afirmat: “Les conseqüències seran devastadores per al nostre sector, productores, tècnics, empreses de serveis, guionistes, actors, actrius”. I ha comentat que “entre 600 i 700 persones podrien perdre de manera directa el seu lloc de treball”.

De la seua banda, Rafa Molés, de l’associació de productors Avant, ha lamentat: “València estava convertint-se de nou en una potència cinematogràfica i sense el suport de la televisió pública és impossible fer cinema autòcton o animació. Tots aquests projectes que estaven forjant-se no podran seguir avant, per la qual cosa serà impossible fer cinema o qualsevol altre contingut en valencià”.

Les diferents associacions han exigit al Consell una reconsideració dels pressupostos destinats a l’entitat pública, que es complisca la llei i que es destinen les partides adequades perquè centenars de persones no es vegen abocades a buscar ocupació fora de la Comunitat Valenciana.

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, ja va apuntar en aquesta direcció en les seues xarxes socials: “Tenim uns bons pressupostos, però també són millorables. Per exemple en l’aposta per mitjans públics i la indústria audiovisual estem significativament per davall del 0,3% que marca la llei i el Botànic. Lluny també d’altres comunitats”.

Ferri va afegir que “uns mitjans públics ben finançats són clau per a brindar un servei públic de proximitat, impulsar la indústria audiovisual, crear llocs de treball de qualitat i garantir la presència del valencià”. Per això “des de Compromís es treballarà per millorar els pressupostos”.