El primer ple de les Corts Valencianes debatrà sobre l’amnistia a proposta del PP

El primer ple ordinari de les Corts Valencianes abordarà un debat sobre l’amnistia als encausats en el procés. El PP valencià ha situat com a primera proposta a debatre en el període ordinari de la legislatura una proposició no de llei que rebutja l’amnistia, adduint que és un “doble greuge” per als valencians.

La iniciativa, registrada fa deu dies, es debatrà una setmana després de la previsible investidura fallida de Feijóo, que activa el calendari per a una segona proposta o una repetició electoral. Els populars volen que es manifeste “la voluntat majoritària del poble valencià en contra de l’amnistia”, que, recullen, “segons Esquerra Republicana de Catalunya ja està pactada” amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

El portaveu del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, considera que tramitar una amnistia és una “doble condemna” per als valencians, perquè qüestiona la igualtat dels espanyols davant la llei i perquè “justament els partits polítics a qui es beneficiarà no sols són els que menyspreen Espanya, sinó que tenen un caràcter que sempre col·lideix amb la identitat valenciana”.

El text que se sotmetrà a debat diu que “una amnistia atempta contra els principis bàsics de l’estat de dret”, pel fet de considerar que en l’ordenament jurídic el perdó –l’indult– és individual, malgrat que hi ha precedents a Espanya, com reconeix la proposició. També parla del “xantatge dels independentistes” i demana a les Corts que inste els partits estatals a buscar acords que ho impedisquen. La resolució recalca que el parlament valencià “rebutja qualsevol tipus d’amnistia o indult generalitzat no individualitzat per a qualsevol espanyol, qualsevol que siga el seu delicte”.

El ple del pròxim dimecres serà el primer de caràcter ordinari, que compte amb una sessió de control a Carlos Mazón i la resta del Consell. Hi haurà tres sessions d’aquest tipus fins a acabar l’any, a més del debat de pressupostos. La junta de portaveus de dimarts, encarregada de regular el debat, ha acordat que el PP també faça preguntes i intervencions de control al Consell.

A més de la proposta del PP, el grup d’extrema dreta Vox sotmetrà a debat una iniciativa per a fer costat als funcionaris de presons i preguntarà als seus consellers Vicente Barrera (Cultura i Esport) i Elisa Núñez (Justícia i Interior) per “la situació que s’han trobat en les conselleries quan han obert els calaixos: com se subvencionava unes entitats determinades i on han anat els diners dels valencians”.

Per part seua, el PSPV defensarà la reedició del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i exigirà explicacions sobre el “caos educatiu” durant l’inici de curs i el futur de les reversions de departaments sanitaris a gestió pública. Compromís preguntarà pel futur dels departaments de salut de Dénia i Manises, la concessió dels quals finalitza el 2024, a més de sotmetre a debat de nou la seua proposta per a instar el Congrés a abordar la reforma del finançament autonòmic. El Consell ha emés criteri desfavorable respecte d’aquesta iniciativa, malgrat que el PP n’ha registrat una que reclama més finançament perquè es debata en comissió.