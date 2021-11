Promoure les energies renovables des de la petita escala: una comunitat energètica local a Faura

Faura impulsa la creació d’una comunitat energètica local (CEL), cosa que el seu alcalde Toni Gaspar considera “un pas més en el repte continu d’aconseguir una societat sostenible davant les amenaces del canvi climàtic”. Aquest projecte de la CEL està encapçalat pel mateix Ajuntament de Faura. “Perquè sabem que en un poble de 4.000 habitants, si el múscul no el posa l’ajuntament, és molt difícil que els veïns puguen aconseguir-ho en solitari”, explica Gaspar.

El president de la Diputació de València també apunta: “Aquesta iniciativa no és gens improvisada, no sorgeix per l’increment de la factura de la llum –realment ací ha afectat pocs veïns–, estem ja més d’un any i mig treballant-ho, però ara s’han donat circumstàncies millors, un entorn més predisposat, tant en les administracions com en la població, amb qui s’ha fet un treball de conscienciació, però també les administracions. Ara hi ha més ajudes de la Generalitat i en altres institucions”.

Per a aquesta conscienciació que permeta impulsar la CEL, l’Ajuntament ha organitzat diferents tallers formatius i de participació ciutadana per a constituir pròximament la comunitat energètica, a què es poden adherir totes les veïnes i veïns interessats a utilitzar energies renovables i també reduir el preu de la seua factura elèctrica. Per fer-ho, el consistori serà una de les entitats que formarà part d’aquesta CEL.

“Les comunitats energètiques de renovables permeten reduir els costos energètics tant d’edificis i d’equipaments públics com dels usuaris privats amb estalvis mitjans des del primer dia entre el 20% i el 40%; dinamitzar l’economia local i avançar en els objectius de descarbonització, reduint les emissions de CO₂ a l’atmosfera, i de millora del benestar i la salut de les persones”, explica l’Ajuntament de Faura.

Com a pas previ a la creació d’aquesta CEL, des del 7 d’octubre passat i fins al 24 de novembre l’Ajuntament du a terme diverses sessions informatives i formatives, perquè la ciutadania sàpia de quina manera pot formar part d’aquesta comunitat i quins beneficis traurà de la seua adhesió. En aquest sentit, entre altres aspectes, en aquests tallers impartits per l’empresa Sapiens Energía, cooperativa especialitzada en el disseny, la construcció i la gestió de comunitats energètiques, s’han explicat els principals conceptes de la factura elèctrica i de quina manera es pot estalviar energia en la llar.

La primera instal·lació tindrà 85 plaques fotovoltaiques

Una vegada acaben aquestes sessions, es constituirà la CEL, que participarà de la primera instal·lació energètica de Faura. Aquesta es construirà damunt la coberta del pavelló multiusos i tindrà 85 plaques fotovoltaiques, amb 34,43 quilovats de potència màxima instal·lada. Aquesta primera coberta solar ha rebut finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana.

D’aquesta manera, els membres de la CEL de Faura es convertiran, al mateix temps, en productors, gestors i usuaris d’energia neta i més econòmica, mitjançant instal·lacions d’autoconsum col·lectiu d’energies renovables de proximitat de la seua propietat, que generaran impactes positius en el seu entorn social i mediambiental. La gestió és participativa i democràtica. A més, el projecte de Faura inclou un sistema de ‘quadre de visualització’, a través del qual cada usuari té accés a informació del seu comportament de consum, de manera que pot maximitzar la seua eficiència, modificar els seus hàbits i aconseguir reduir al màxim possible els seus costos.

Aposta de govern

La posada en marxa d’aquesta CEL s’emmarca en el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) de Faura, que recull les mesures per a reduir l’emissió de CO₂ a escala local i avançar en els objectius de sostenibilitat del municipi. Un document estratègic de planificació energètica i climàtica aprovat per unanimitat durant el ple de febrer passat que preveu aquesta figura d’autoconsum col·lectiu com una de les línies estratègiques a implantar.

El PAUS conté les accions que el municipi ha de dur a terme per superar els objectius establits per la UE per a l’any 2030, com són la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, l’aposta per les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic, tant en la seua activitat com a institució com amb la difusió de bones pràctiques entre la ciutadania.

Toni Gaspar explica que la sostenibilitat és una de les insígnies del seu govern a Faura, i que compleix la premissa de lluitar contra un problema global des de l’actuació local. “Hem d’actuar tots, sense parar de fer canvis dia a dia, aquesta CEL és una peça més que s’uneix a altres punts, com la utilització de materials sostenibles. A l’ajuntament, quan es fan menjars públics, usem coberts de fusta i no de plàstic, a vegades a la gent li costa entendre-ho, però s’accepta i s’avança”. L’alcalde afig altres exemples com la renovació del parc automobilístic municipal, amb cotxes elèctrics i híbrids. “Però per a això hem de completar-ho amb una xarxa de carregadors de cotxes públics”; indica i d’altra banda assenyala que el nou col·legi que es construeix deixarà d’utilitzar energies fòssils en el seu dia a dia. “És un repte continu, i entenem que no es pot fer tot d’una, però no podem deixar d’avançar cap a la sostenibilitat i implicar-hi tot el veïnat”.