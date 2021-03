Una protesta exigeix l'abolició de la prostitució: "És la forma més brutal de violència contra les dones"

El Front Abolicionista ha exigit aquest diumenge en una concentració en la plaça de l'Ajuntament de València, amb motiu del 8-M, Dia Internacional de la Dona, l'abolició de la prostitució, la pornografia i l'explotació reproductiva, que, al seu judici, són "les formes més brutals de violència contra les dones i xiquetes".

Les assistents han portat una pancarta amb el lema 'Feminisme és abolicionista. Pels drets dels dones' i han col·locat uns paraigües morats que han format la consigna 'Abolició prostitució'.

A més, han llegit un manifest en el qual han instat les institucions públiques a "sensibilitzar i conscienciar la societat" perquè "no es normalitze ni blanquege un sistema que converteix totes les dones i xiquetes en potencials objectes de mercat".

La portaveu del Front Abolicionista PV, Alba Herraiz, en declaracions als mitjans, ha recordat la presentació el mes d'octubre d'una proposició no de llei (PNL) en les Corts Valencianes per a exigir la posada en marxa de polítiques públiques per a "protegir les dones víctimes d'explotació sexual". Així mateix, el document exigia "desactivar la demanda de prostitució" amb la penalització i la sanció dels puters i polítiques per a "lluitar contra el proxenetisme".

"No fa falta anar a països llunyans per a observar l'esclavitud del segle XXI, que és en realitat la prostitució, ja que Espanya ocupa el tercer lloc dels països amb major consum de prostitució en el món i el primer a Europa", ha manifestat Herraiz. En concret, en la Comunitat Valenciana, ha apuntat, "la Conselleria de Justícia estima que 8.500 puters paguen 762.000 euros al dia per violar a més de 10.000 dones prostituïdes", ha ressaltat.

D'altra banda, ha criticat que la crisi econòmica derivada de la Covid-19 "ha permés als puters l'accés a violar dones a les quals en altres circumstàncies no accedirien". "Mentre que sectors com el comerç o l'hostaleria han romàs tancats per les mesures sanitàries, trobem pisos, bordells i polígons a ple rendiment", ha asseverat.

"S'han saltat el confinament i han exposat la vida de les dones prostituïdes amb contagis que s'han fet extensius, i sense poder accedir als recursos sociosanitaris perquè la majoria d'aquestes dones són víctimes de tràfic i es troben en situació irregular", ha postil·lat.

Finalment, el text ha censurat que la prostitució "deshumanitza i normalitza la violació de dones 24 hores al dia, els 365 dies de l'any" i "conforma un paisatge on el dolor, la soledat, la precarietat socioeconòmica, el desemparament de drets humans, la pròpia salut i la vida, és disfressat sota un engranatge mercantilista d'oci masculí".