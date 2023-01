El PSPV acusa el PP de bloquejar la renovació dels òrgans consultius en les Corts Valencianes

El clima per al nou període de sessions parlamentàries sembla tan enterbolit com el que s’acaba de tancar. Traslladant la sensació d’immobilisme que es desprén de Madrid, amb els òrgans judicials bloquejats, dimecres, els dirigents del PSPV i el PP han fet un encreuament d’acusacions sobre la paràlisi en la renovació dels organismes consultius i estatutaris que depenen de les Corts Valencianes.

El parlament autonòmic ha de triar els membres de la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Cultura, l’Audiovisual, el de Transparència o el d’Universitats, a més de la presidència de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Aquests òrgans estan en funcions des del setembre, llevat de l’ens que gestiona À Punt, la presidenta del qual està en interinitat dos anys.

Per a abordar la renovació es requereix d’una majoria reforçada, cosa que implica un pacte entre els tres partits del Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem– amb el PP. A més, els grups van acordar el setembre abordar aquesta qüestió en paquet, nomenant tots els vocals o presidents d’aquests òrgans en un mateix pacte.

Dimarts, el president del PPCV, Carlos Mazón, es va mostrar “disposat” a abordar la renovació dels organismes, preguntat per la presència del candidat de Vox, Carlos Flores, en el Consell de Transparència. “Els òrgans consultius estan pendents de renovació de fa més d’un any. No sabem de quina manera dir que estem disposats a acordar la renovació dels òrgans de participació, com el Consell de Transparència, el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes”, va indicar en una roda de premsa, acusant els socis de Govern de no voler abordar la negociació: “Fa temps que això està pendent i el tripartit no es decideix a abordar-ho”. “Crec que és una pena, nosaltres estem disposats a la renovació total”, va assegurar.

A penes 24 hores després de la declaració del president popular, la síndica del PSPV, Ana Barceló, desmentia aquesta intenció. “La culpa que la renovació dels òrgans seguisca paralitzada és del PP, la portaveu del qual en les Corts ni tan sols es va dignar a acudir personalment a la reunió en què es va discutir aquesta qüestió”, va assegurar Barceló, en al·lusió a Maria José Catalá.

La portaveu socialista ha considerat que, si realment hi ha aquest interés, “complisquen i siguen respectuosos amb les institucions dels valencians i les valencianes”, atés que “tenen l’oportunitat de facilitar hui mateix els noms i donar resposta a aquesta situació anòmala que vivim a la Comunitat Valenciana”.