PSPV i Compromís reclamen a Mazón que no demore dos mesos les compareixences dels consellers en plena crisi per l’abocament a les platges

L’oposició en les Corts Valencianes no vol que passen dos mesos fins que Carlos Mazón explique els canvis en el seu Govern. PSPV i Compromís exigeixen la compareixença del president de la Generalitat Valenciana i dels nous consellers arran de l’eixida fulminant de Vox de l’executiu, que no se sotmetrà a una sessió de control ordinària fins passat setembre. El període ordinari de sessions de la cambra va finalitzar hores abans de la destitució dels càrrecs de Vox i el nomenament dels nous consellers i no es preveu reprendre l’activitat parlamentària fins al final de l’estiu.

Els partits han registrat una proposta per a convocar una Diputació Permanent en què el president explique la crisi de Govern i l’actuació a les platges de València, afectades per un abocament. Vox, que exerceix com a soci preferent i suport del PP, ja ha anunciat que votarà en contra d’aquesta proposta i creu que no hi ha cap crisi.

El PSPV parla d’una “inestabilitat política que no hem conegut en la història de la democràcia”, en paraules del seu portaveu, José Muñoz, mentre Compromís insisteix en les explicacions del nou conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, per l’abocament de fuel a les platges de València, que les mantenen tancades i en investigació. La coalició vincula l’incident al port de València i pregunta “què passaria amb més trànsit de vaixells”, com es planteja amb la implicació nord, en paraules de la diputada Paula Espinosa.

Els socialistes estenen la petició als nous consellers, perquè “no poden fer vacances sense dir-nos si Salomé Pradas farà alguna cosa amb els bombers forestals, Miguel Barrachina pagarà les ajudes de la PAC o si Vicente Martínez Mus paralitzarà la depredació de la costa valenciana”. Per part seua, la coalició valencianista, que dona suport a la petició, considera que Mazón “ha hagut de fer el govern a correcuita. La moció de confiança és una alternativa interessant”, reflexiona.

No obstant això, la seua petició es quedarà en l’aire, si s’ha de jutjar per les paraules de PP i Vox, que continuen tenint la majoria de la cambra. “Quan hi haja crisi, nosaltres serem els primers que sol·licitarem explicacions al govern si alguna cosa no funciona, des del nostre paper de lleial oposició”, ha defensat el portaveu de la ultradreta, José María Llanos.