El regidor de València Pere Fuset afronta el cas de l’accident de Vivers exonerat de responsabilitat en el muntatge de les graderies

El titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de València ha arxivat la investigació contra el regidor de l’Ajuntament de València Pere Fuset per pretesa prevaricació en la concessió de les barres en els concerts de Vivers a canvi del muntatge de les graderies.

L’arxivament inclou també la investigació per les preteses irregularitats en el muntatge de les graderies sense un expedient específic, ja que els serveis jurídics de l’Ajuntament en el seu moment van entendre que no era preceptiu.

Així doncs, el jutge ha dictat el sobreseïment lliure de la causa que incloïa totes dues investigacions, per la qual cosa, llevat de recurs del fiscal, ja no es podria reobrir en un futur.

Fuset ha declinat fer comentaris fins a rebre la comunicació judicial definitiva. “Des d’aquest respecte a la justícia, no puc més que reiterar igualment la meua confiança plena en el fet que, com en ocasions anteriors, està plenament acreditat que totes les actuacions es duen a terme sempre des del respecte més escrupolós a la legalitat”, ha assegurat.

La instrucció es va iniciar arran d’una deducció de testimoniatge de l’altra causa en què Fuset està processat i a l’espera d’obertura de judici per l’accident mortal d’un treballador a Vivers durant el muntatge de les graderies dels concerts de la Gran Fira de Juliol de l’any 2017.

L’arxivament de les preteses irregularitats administratives en el muntatge de les graderies és especialment rellevant, ja que deixa Fuset en una situació òptima amb vista al judici pel sinistre laboral, per tal com un dels aspectes clau que s’ha de dirimir és si té alguna mena de responsabilitat en l’accident durant el muntatge de les graderies, cosa difícil de sostindre després d’aquest arxivament.

L’Audiència de València va confirmar al gener de l’any passat el processament de l’edil per un pretés delicte d’homicidi per imprudència greu i un altre de seguretat contra els treballadors, després de rebutjar el recurs de Fuset, al qual també es va adherir la Fiscalia, que sol·licitava l’arxivament de la causa contra l’edil, perquè no veia responsabilitat penal en la seua actuació, en la mateixa línia que havia mantingut fins ara al llarg de la instrucció, ja que ja es va oposar que se l’imputara.

El ministeri fiscal sí que considerava que podia haver-hi una responsabilitat civil subsidiària per part de l’Ajuntament de València com a institució organitzadora de l’esdeveniment.

En cas de quedar absolt Fuset també de la causa de l’accident, podria tornar a agafar la cartera de Cultura Festiva que va deixar temporalment per centrar-se en la seua defensa i que ocupa el regidor també de Compromís Carlos Galiana de manera provisional, com ha afirmat l’alcalde mateix Joan Ribó unes quantes vegades.