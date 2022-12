La resolució judicial paralitza l'ampliació del Port de València fins que el Govern es pronuncie sobre el seu impacte ambiental

“Informació del projecte: Promotor i òrgan substantiu. El promotor del projecte és l'Autoritat Portuària de València, i l'òrgan substantiu Ports de l'Estat”. Amb aquest text arranca el punt 1 de la declaració d'impacte ambiental (DIA) de 2007 de la polèmica ampliació del Port de València. I aquest és precisament el principal argument del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid per a suspendre cautelarment la resolució adoptada el 30 de març de l'any passat pel Ministeri de Transició Ecològica en virtut de la qual es va passar la condició d'òrgan substantiu de Ports de l'Estat a l'Autoritat Portuària de València (APV), deixant-li la capacitat de decidir si el projecte, després dels canvis realitzats, requereix d'una nova DIA.

Segons la interlocutòria judicial a la qual ha tingut accés eldiario.es, el ministeri aprova la resolució adduint “una esmena d'errors”, però “la constatació del fet que han transcorregut 14 anys entre el dictat de la resolució i la correcció del pretés error, així com l'adveració que aquest error corregible consistiria en la substitució de l'òrgan substantiu abonen, en aquest estadi cautelar i sense perjudici del sentit de la futura sentència de fons, l'existència del fumus boni iuris (aparença de bon dret) precís per a accedir a la suspensió”.

És a dir, consideren els magistrats que procedeix suspendre cautelarment l'ordre ministerial, a l'espera que es produïsca la decisió judicial definitiva, perquè han passat 14 anys des de la publicació de la DIA i constaten que, mentre es produeix l'aclariment de si hi ha hagut un error i la seua esmena, s'atorga a Ports de l'Estat i no a l'APV la condició d'òrgan substantiu.

La resolució adquireix més rellevància perquè afecta només el cas de l'ampliació del Port de València, quan la resolució ministerial afectava a tots els ports espanyols d'interés general, les autoritats portuàries del qual passaven també a ostentar la condició d'òrgans substantius en l'aprovació i tramitació dels seus diferents projectes.

La declaració especifica que, fins que hi haja una resolució definitiva sobre la qüestió de fons, l'òrgan substantiu en el projecte d'ampliació torna a ser Ports de l'Estat, tal com estableix la DIA de 2007.

En la pràctica, això suposa la paralització del projecte que estava pendent d'aprovació en el Consell de Ministres fins que l'organisme portuari estatal dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es pronuncie sobre la validesa de la DIA de 2007 per al projecte modificat. Per tant, difícilment passarà pel tràmit del Consell de Ministres fins que es produïsca aquest pronunciament.

Des de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista que va plantejar el recurs judicial, entén a més que “en aquestes circumstàncies no hauria de seguir-se amb el trasllat de la terminal de creuers ni amb la concessió a MSC de la futura explotació de la terminal de contenidors davant la raonable eventualitat que s'estimara la necessitat d'una nova avaluació ambiental que, a més, podria no ser favorable en l'actual context d'emergència climàtica i l'enduriment de les exigències ambientals europees i estatals”.

Tal com va informar elDiario.es, l'informe de l'Advocacia de l'Estat del qual es va donar compte en el consell de l'APV del passat 2 de desembre en què es va aprovar la polèmica ampliació nord amb els únics vots en contra de l'alcalde de València, Joan Ribó, i del secretari autonòmic de Compromís Iván Castañón, ja va advertir que l'informe tècnic sobre el projecte emés per Ports de l'Estat no avalava la validesa de la DIA.

Segons l'Advocacia, l'informe de Ports de l'Estat sí que avala la vigència, però no la validesa de la DIA: “Tampoc l'informe de l'assessoria jurídica de Ports de l'Estat de 9 d'abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè s'hi aborda la caducitat o vigència de la declaració d'impacte ambiental emesa en 2007 respecte del projecte inicial, entenent que aquesta declaració d'impacte ambiental està vigent”.

No obstant això, afegeix que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l'avantprojecte de 2018 i les seues addendes al projecte inicial, que va ser objecte de declaració d'impacte ambiental en 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de realitzar una nova avaluació d'impacte ambiental, qüestió que no s'aborda expressament en l'informe jurídic de referència”.

Els incompliments de la DIA

L'informe de l'Advocacia de l'Estat posa de manifest que cap institució consultada ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l'APV. Després del canvi normatiu que es dirimeix en l'Audiència, totes elles arriben a la mateixa conclusió: correspon al Port de València com a òrgan substantiu determinar si és necessària una altra declaració d'impacte ambiental. Una condició que ara recupera Ports de l'Estat, que serà el que haja de pronunciar-se.

El president de l'APV, Aurelio Martínez, sempre ha mantingut que segons la legislació no és necessària aqueixa nova DIA, ja que les obres a executar estan en aigües abrigades del Port i que, a més, tramitar aqueixa avaluació ambiental tardaria uns cinc anys, la qual cosa posaria en risc la viabilitat de la inversió privada.

La realitat és que el projecte no compleix amb els paràmetres establits en l'esmentada DIA del 2007, la qual diu textualment: “Es formula declaració d'impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València concloent que sempre que s'autoritze amb l'alternativa i en les condicions anteriorment assenyalades, que s'han deduït del procés d'avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de farciment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure'l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en el avantport.

A més, com recull l'informe de Costes publicat íntegramente per aquest diari, tampoc s'ha complit allò referit a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l'APV per a frenar l'erosió de les platges del sud de la ciutat de València.