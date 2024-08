Retards en urgències i en atenció primària en les zones de costa valencianes: el pla estival del Govern de Mazón naufraga

Retards entre una i dues setmanes per a aconseguir cita amb el metge d’atenció primària i, en conseqüència, col·lapse en les urgències agreujat per la demanda dels turistes que visiten la Comunitat Valenciana en el període estival. Un còctel que, unit a la falta de facultatius i de personal d’infermeria disponible per a cobrir les substitucions vacacionals, ha acabat saturant aquests dos àmbits del sistema sanitari valencià en les zones de més afluència turística.

Així ho han assegurat els sindicats UGT i Comissions Obreres (CCOO) a elDiario.es, que a més han afegit que en alguns casos també s’ha alentit el ritme de les intervencions quirúrgiques programades, si bé és cert que han puntualitzat que això no una cosa exclusiva d’aquest estiu, sinó que passa cada any, sobretot el mes d’agost. Totes les operacions urgents es duen a terme sense excepció.

Fonts d’UGT han informat que els departaments de salut amb més saturació són els de la Marina Baixa (la Vila Joiosa), fins amb 12 hores d’esperes en urgències; Dénia, amb sis hores d’espera en urgències i 20 dies per a aconseguir cita en atenció primària; Castelló de la Plana i Vinaròs amb cinc hores d’espera en urgències i dues setmanes de demora en els centres de salut. A Gandia hi ha hagut pics de 9 hores d’espera en urgències i dues setmanes d’espera per a obtindre cita amb el metge de família.

Des d’aquest sindicat consideren que “falta un pla d’ordenació correcte per a aconseguir un equilibri entre la demanda i la quantitat de professionals, a més de millorar les condicions laborals i econòmiques per a evitar la fugida de professionals” i afigen que, “si la demora és molt elevada en atenció primària, les persones acudeixen a urgències i se satura el sistema”, motiu pel qual insisteixen que “és molt important potenciar l’atenció primària, és la primera baula del sistema sanitari, suposa el primer contacte i una bona dotació evita el col·lapse dels hospitals”.

En la mateixa línia, CCOO afirma que hi ha hagut “un problema de mala planificació, perquè s’ha retardat el pla de vacances fins al final de maig i el començament de juny i això ha fet que no s’haja pogut substituir sobretot el personal facultatiu i d’infermeria”. A això s’afig “més volum de personal a gestionar per la recuperació dels departaments de Manises i Dénia”. La conseqüència, segons asseguren, és “més esperes en urgències i per a obtindre cita en les zones de més afluència turística i també un alentiment en les operacions quirúrgiques, llevat de les urgents, pel fet de programar-se’n menys per haver-hi menys personal”.

Sanitat afirma que hi ha un dèficit estructural de metges

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria de Sanitat han assegurat a preguntes d’elDiario.es que la planificació d’estiu va començar a treballar-se al gener: “Gràcies a això i a la coordinació de les ASI (agrupacions sanitàries interdepartamentals) s’ha pogut comptar amb gairebé els mateixos recursos que l’any anterior, malgrat el dèficit de professionals. De fet, la Conselleria va preveure un pressupost de 79,5 milions d’euros per a garantir la cobertura assistencial aquest estiu, cosa que suposa 7,2 milions més respecte del 2023”.

Segons Sanitat, “els departaments de Salut i la Conselleria destinen tots els esforços i els recursos disponibles per a garantir l’atenció sanitària en un estiu que, com ja es va avançar, seria molt complicat pel fet d’agreujar-se el dèficit estructural de metges que afecta el Sistema Nacional de Salut amb el retard a setembre de la fi de la formació dels 606 residents d’últim any”.

A més, afirma la Conselleria de Sanitat que compta amb un total de 800 vacants de facultatius pressupostades i sense poder cobrir per la falta estructural de professionals. De fet, “totes les comunitats autònomes reclamem al Ministeri de Sanitat mesures per a pal·liar la crisi del Sistema Nacional de Salut, i al de Ciència i Universitats que agilitze l’homologació de títols extracomunitaris”.

La conselleria que dirigeix Marciano Gómez ha acusat el Ministeri de posar-se “de perfil” i d’“inacció” davant aquesta situació: “La mateixa ministra de Sanitat assumia al juny el tancament de centres de salut i a la Comunitat Valenciana els hem mantinguts oberts”, asseguren.

“Precisament, davant aquesta situació de crisi sanitària que afecta tot el país per la falta de facultatius, la coordinació dels recursos a través de les ASI adquireix més sentit que mai, per ser l’estructura que permet assegurar l’equitat en l’assistència sanitària per la qual ha de vetlar la Conselleria de Sanitat. En aquest sentit, la conselleria reconeix i agraeix l’esforç que fan els professionals per a garantir aquesta equitat assistencial, especialment en la situació d’emergència sanitària en què està el Sistema Nacional de Salut i que afecta totes les comunitats autònomes”, expliquen.

D’altra banda, informen que s’han aplicat mesures com la redistribució horària en l’assistència, incentius i l’ampliació del període en què els professionals podran gaudir de vacances, que enguany s’amplia fins al novembre.