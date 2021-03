Sancions de fins a 30.000 euros per a 22 participants de la festa del col·legi major que va causar el brot més gran de la Comunitat Valenciana

Els participants de la festa eivissenca del col·legi major Galileo Galilei en què es va registrar el brot més gran de la Comunitat Valenciana amb 168 contagis el mes de setembre passat, cosa que va obligar a suspendre les classes presencials en la Universitat Politècnica de València, no quedaran exempts de responsabilitat.

La Conselleria de Justícia va anunciar la setmana passada una multa de 25.000 euros contra l’empresa responsable del centre per no respectar les mesures de prevenció i higièniques dictades per l’Administració per fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19 i permetre la celebració d’una festa en el terrat de l’edifici el 26 de setembre passat, així com per la falta de control per a la celebració de 2 festes més en sengles habitacions en l’edifici del col·legi major la matinada del 27 del mateix mes. La mercantil ja ha abonat la sanció.

No obstant això, a més de la responsabilitat del col·legi major, les autoritats policials també investigaven la dels participants. En aquest sentit, tot i que a conseqüència del visionat dels diferents vídeos es va arribar a identificar 214 estudiants, fins ara fonts de Justícia han confirmat que ja s’ha denunciat els 22 que van ser sorpresos per la Policia Nacional en una de les habitacions a la 01.00 de la matinada i a altres 18 que estaven en el terrat i que van ser identificats gràcies al visionat dels vídeos difosos.

Als primers se’ls acusa d’una infracció greu per “l’organització o la participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l’autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments”, recollida en l’article 6.2 del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell. Les infraccions greus impliquen multes entre 600 i 30.000 euros.

Als segons se'ls ha denunciat per una infracció lleu al no portar la màscara, amb el que la quantia de la sanció serà de fins de 100 euros.

Segons l’informe elaborat per la Policia Autonòmica, es constata que el 26 de setembre a la vesprada es va desenvolupar una festa en el terrat del col·legi major de la qual dona avís un resident al recepcionista a les 20.00 hores, que la dissol a les 21.00 hores.

Posteriorment, una altra vegada residents donen avís a la Policia Nacional a la 01.00 hores d’una altra festa en una habitació, en què els agents identifiquen 22 persones. Entre les 03.00 i les 04.00 hores de la matinada es dona avís per part dels residents al mateix cos policial d’una altra festa en una altra habitació, aquesta amb sis persones que es dissol de manera verbal.

La residència d’estudiants Galileo Galilei està controlada per una societat luxemburguesa pertanyent al fons Stoneshield Investment Fund SCA SICAV-RAIF, segons les dades del Registre Mercantil del ducat consultats per elDiario.es.

El gerent de l’empresa matriu luxemburguesa és Juan José Pepa, el financer argentí que va crear el fons Stoneshield Capital després d’abandonar Lone Star. Pepa va crear Stoneshield Capital amb el seu soci Felipe Morenés, fill d’Ana Patricia Botín, i entre els seus inversors figura el financer Warren Buffett, segons Vozpopuli.