Sandra Gómez: “Els apartaments turístics il·legals no podran regularitzar-se, hi haurà sancions i tancaments”

Sandra Gómez afronta les seues segones eleccions com a candidata a l’alcaldia de València pel PSPV. El 2019, després d’un primer mandat amb Compromís i València en Comú, va obtindre un 19% dels vots i set regidors, dos més que el 2015. Ara afronta una altra cita electoral amb optimisme i “en una tendència molt ascendent” després d’una campanya intensa en què ha destacat especialment en els diferents debats. Pocs dies abans de la cita electoral, repassa els principals temes d’actualitat, així com les propostes dels socialistes per a la ciutat de València amb vista als pròxims quatre anys.

Quina valoració fa sobre els insults racistes que va patir Vinícius diumenge passat a Mestalla?

En primer lloc, estic molt indignada i dolguda amb els impresentables racistes que han generat tant de mal a la imatge reputacional de la nostra ciutat. Celebre que el València CF haja pres la decisió d’expulsar per a tota la vida aquesta gentola que no representa el que som com a ciutat ni el que és l’afició del Mestalla. Alhora, estic indignada amb el fet que s’haja intentat generalitzar que tota l’afició del Mestalla o tota la meua ciutat és racista. Res més lluny de la realitat. Aquesta és la ciutat que celebrarà els Gay Games, aquesta és la ciutat que va despatxar el bus d’Hazte Oír, aquesta és la ciutat que s’ompli cada 8 de març, és una ciutat oberta, plural, respectuosa, diversa. El poble valencià no té res a veure amb el racisme. Això és absolutament fals. Dit això, tolerància zero, però amb tots els jugadors. Quan van dir “negre de merda” a Diakhaby, l’únic debat va ser si s’ho havia inventat o no. El racisme afecta tots els jugadors amb independència de quin equip siguen.

Com es pot lluitar contra aquest grup ultra que va proferir insults quan va arribar l’autobús del Reial Madrid?

Efectivament, ací és on el club ha de ser més categòric. Si tenim clar que hi ha un grup que no representa el valencianisme i que no representa el que és un club de famílies, un estadi centenari, un club respectuós com el València CF, el que han d’estar és, com ha dit el club, expulsats per a tota la vida.

Però si estan al carrer, com va passar l’altre dia, la Policia no hauria d’actuar?

Per descomptat, això és un delicte d’odi, és totalment punible. No hi ha dubte.

Parlant del València CF, què faran si el club no subscriu el conveni per a finalitzar el nou estadi?

L’Ajuntament els va traslladar un conveni i ells han de decidir si el signen o no. L’important és que només podran disposar dels beneficis urbanístics si destinen els recursos a acabar el poliesportiu de Benicalap i el nou estadi, que era una cosa que amb l’antiga actuació territorial estratègica (ATE) no passava, una ATE que, per cert, va signar la que hui és candidata a l’alcaldia del PP. Sincerament, crec que el club espera que passen les eleccions per veure si té un interlocutor o una interlocutora més còmoda amb qui poder negociar.

Es plantejarien acabar l’estadi i repercutir el cost al València CF, és a dir, la famosa execució subsidiària?

Nosaltres no descartem cap opció, ara bé, el que ha de fer el València CF, que és lògic i raonable, és signar i complir.

Amb el centenari s’ha tornat a encetar el debat sobre la possibilitat de quedar-se al Mestalla i descartar el trasllat, ho veu viable?

Jo hui dia veig pràcticament irreversible l’operació. Si s’haguera plantejat hui, segurament ningú parlaria d’un nou estadi, però la decisió que es va prendre llavors la veig hui urbanísticament irreversible. Una decisió, per cert, que va prendre el PP, no s’ha d’oblidar.

Quant als apartaments turístics, proposen una moratòria per a tota la ciutat. Però què passarà amb els que funcionen de manera irregular?

Efectivament, volem aplicar una moratòria perquè cap habitatge més es puga usar com a apartament turístic. A més, amb la taxa turística que hem proposat, el Departament d’Inspecció Tributària ens pot ajudar a controlar molt més bé els apartaments il·legals, que en cap cas podran regularitzar-se. Quan se’n detecte algun que funciona sense els permisos deguts, sanció i tancament com ja s’ha fet en centenars de casos, que s’han sancionat amb expedient de restauració de la legalitat. A més, hem guanyat 12 recursos que ens han presentat associacions d’apartaments turístics.

Com pretenen aplicar la taxa turística si governen?

El que volem és gravar especialment els apartaments turístics i els creuers. Són dues activitats que generen impacte a la ciutat, però que aporten poc quant a ocupació, despesa o tributs, i almenys que paguen una taxa. També s’aplicaria a la resta dels allotjaments, però en menys proporció.

En el terreny tributari, quines altres novetats proposen?

El que apostem és per ajudar les famílies que més necessiten a alleujar la càrrega econòmica. Davant del PP, que intenta enganyar la major part dels ciutadans aplicant l’estafa fiscal, que consisteix que, perquè t’estalvies 20 euros en un rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI), una gran superfície s’estalvie 20.000 o 30.000 euros. Nosaltres apostem per bonificar de manera completa les famílies que tinguen més càrrega. Per exemple, jo com a alcaldessa em compromet a aplicar la bonificació de famílies nombroses a les que tenen dos fills i les monoparentals, també amb una situació de dependència. Els bonificarem l’IBI perquè tinguen menys càrregues econòmiques. Les bonificacions van del 60% al 80%.

Creuen que es podrà resoldre en el mandat següent el cobrament de l’IBI a les activitats econòmiques de l’Església?

Jo espere que sí, estem pendents de la resolució d’un litigi. Que quede clar que no es tracta de cobrar als espais de culte, sinó als espais que generen una activitat econòmica, com l’explotació d’un aparcament o un hospital privat.

En matèria d’habitatge, quants n’hi ha en obres en aquests moments i com generaran nous immobles més enllà de la construcció?

Ara mateix a València estan construint-se 2.000 habitatges protegits. Mentre el PP ens en va deixar poc més de 200 en 24 anys, ara n’hem impulsat 2.000. D’aquests, 1.100 està executant-los el Govern al parc d’artilleria i d’enginyers. Aumsa (Actuacions Urbanes Municipals) en construeix 400 més a les Moreres, al centre històric i a l’avinguda dels Tarongers. A més, està el projecte que ha recuperat la Generalitat a la Torre. I hi ha habitatges dispersos que estan rehabilitant-se o s’han rehabilitat ja per part de la companya Isabel Lozano. Ara proposem construir-ne 2.000 més en solars que ja són municipals amb els fons que han posat a disposició l’ICO i l’IVF.

Quant als lloguers, com aplicaran la nova llei d’habitatge?

Declarant tot València zona tensionada per garantir que les llars de les nostres famílies continuaran sent les seues llars. El PP ha fet molta demagògia dient que intervindrem en els preus i no és així. El que farem és estabilitzar. No hi ha dret que per renovar el contracte de lloguer de ta casa et demanen el doble i t’obliguen a anar-te’n, i això és el que volem protegir aplicant una pujada corresponent a l’IPC. Ací hi ha dos bàndols, o estàs al costat de les famílies o estàs al costat dels que especulen o dels fons d’inversió. El PP està al costat dels fons, que cadascú trie.

Quant al programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet, continua havent-hi un conflicte amb l’associació veïnal i a més ara està la sentència que dona la raó a Metrovacesa. Com se solucionarà?

Nosaltres hem sigut el partit que, davant de la confrontació, ha buscat una solució que és fer un Pla Especial de Benimaclet, perquè véiem que hi havia un grup de veïns que volia redefinir la nova part de Benimaclet, i nosaltres enteníem que, efectivament, no podien generar-se dos barris, el nou i el vell, i que amb un Pla Especial que englobara tot Benimaclet el PAI podria resoldre moltes mancances. Ara bé, en el que no estem d’acord és que això siga un solar i un descampat a la lliure ocupació. Això és dret i propietat de tots els veïns i veïnes, perquè ací va un gran parc i no entenc per què s’hi ha de renunciar. I aquest és espai públic per a una escoleta municipal, un centre de salut, un col·legi, un camp de futbol, i no entenc per què hi han de renunciar.

Però ells, segons diuen, no renuncien a això, el que demanen és menys edificabilitat i una transició amable amb l’horta.

Ací el que hi ha és un advertiment. Tenim una sentència que diu que hem d’admetre a tràmit el PAI de Benimaclet. I això és un advertiment als que ja estan tres anys dient que podem fer el que ens done la gana i que els que posàvem cauteles sembla que no estàvem en el costat bo de la història. Perdona, al final ens han donat la raó. I gràcies que el partit socialista va impulsar un Pla Especial, hui hi ha un pla B al PAI de Metrovacesa. Si s’haguera desclassificat i s’haguera rebutjat el PAI de la promotora, hui estaríem obligats a admetre i a desenvolupar puntualment el PAI. Per tant, a tots els que estaven en contra d’aquest PAI de Metrovacesa, hui els he de dir que gràcies al partit socialista no es desenvoluparà aquest PAI tal com es va plantejar.

Es reuniran amb l’associació veïnal si continuen governant?

Jo m’he reunit moltes vegades amb ells i m’hi continuaré reunint.

Quant al PAI del Grau, tenen notícies del soterrament de les vies de la Serradora?

És un tema complex. El PP va renunciar públicament al soterrament i aquest ha sigut el partit que l’ha desembossat, ja està en marxa el canal d’accés i el ministeri publicarà d’ací a poc el de la Serradora. El PAI, que era una estafa pel circuit de la Fórmula 1, el convertirem en el circuit de les persones. Aquesta és la diferència entre el passat de les estafes i la ciutat del futur que planteja el partit socialista. Quant a l’estudi informatiu del soterrament, el pressupost està al voltant de 100 milions i el que queda per tancar és la part a finançar per cada Administració

Quant a les conversions en zona de vianants, per les quals han fet una aposta forta en aquest mandat, quins són els principals projectes amb vista al pròxim mandat?

L’important és que aquesta ciutat mire al futur i no al passat dels excessos, dels excessos de velocitat, dels excessos de contaminació, del trànsit rodat. Aquesta és la València que proposa el PP quan s’oposa frontalment a generar un passeig cultural a Guillem de Castro, que ens han recorregut el projecte, o a humanitzar l’avinguda de Pérez Galdós, que els seus veïns i veïnes volen viure més tranquils i, per tant, que es convertisca en una avinguda més amable i renaturalitzada, amb unes pantalles acústiques i d’impacte ambiental. Això és el que proposem. Tenim també la remodelació de la plaça de l’Ajuntament, en què acabem de guanyar també un recurs. Si aquesta ha sigut la legislatura de ‘València ciutat de places’, la següent serà la dels passejos, perquè també tenim Guillem de Castro, Ausiàs March, Pérez Galdós i l’avinguda del Port, que són actuacions de pacificació de les grans avingudes. Es tracta de fer-les més habitables.

Això va també lligat a la capitalitat verda europea. Com creu que influirà en la ciutat aquest fet?

Efectivament, va en la línia que estem desenvolupant d’una ciutat més verda i més resilient contra el canvi climàtic, més renaturalitzada. Sincerament, un retorn al passat per part del PP i de Vox pot tirar-ho tot per terra. Sense anar més lluny, l’altre dia el candidat de Vox parlava que renunciaria als Gay Games. Em preocupa molt que amb un Govern del PP i Vox es renunciara o es tirara per terra la capitalitat verda europea.

Quant a mobilitat, quins eixos proposen si governen i porten aquesta regidoria?

Traure la mobilitat dels terrenys del conflicte. La mobilitat està per a fer la vida més fàcil a la gent i creiem que hi ha dues fórmules. La primera, ha de deixar de ser polèmic que València camine com altres ciutats europees cap a més conversions en zona de vianants i entorns segurs. I la segona, millorar la gestió del transport públic. Ací pense que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) té molt de marge de millora, i per això apostem per María Pérez, la responsable de la integració tarifària, d’haver desembossat la línia 20, una altra estafa que ens va deixar el PP, i d’haver constituït l’Autoritat Metropolitana de Transport. A més, farem una modificació legal per a poder habilitar solars municipals com a aparcaments i fins i tot mitjançant unes estructures efímeres fer pàrquings en altura per duplicar el nombre de places que càpien en un solar.

Diu que l’EMT té marge de millora. En quin sentit?

Nosaltres hem plantejat una EMT que siga més ràpida, més còmoda i més barata. Hem plantejat 11 línies d’alta freqüència amb un pas cada cinc minuts que connecten sense parades intermèdies la ciutat de punta a punt. A més, proposem línies exprés que connecten els pobles amb la ciutat de València. En millorar la qualitat de servei i fer-lo més ràpid creixerà la demanda i el nombre de viatgers. S’han fet passos per a ser més barats i còmodes amb les bonificacions i la nova targeta Suma i ara el que plantegem és que siga més ràpid.

Com veu la situació en què es troba l’ampliació del port de València?

Està pendent de la resolució judicial sobre l’entitat competent per a decidir una declaració d’impacte ambiental (DIA), per la qual cosa, en primer lloc, l’important és tindre certesa jurídica. L’ampliació del port no es pot convertir en nova zona d’activitats logístiques (ZAL), que ha sigut un empastre i una estafa que ens va deixar el PP, per la qual cosa cal fer les coses bé. Això implics veure qui és competent per a decidir sobre la DIA, cosa que està pendent de resolució judicial, i veure si fa falta una altra declaració. Dit això, vull deixar molt clar que estem molt a favor d’una ampliació que ens permetrà millorar la competitivitat del nostre port. L’ampliació ha de ser absolutament respectuosa i neutra amb el nostre patrimoni natural, però és cert que és una infraestructura que també és important perquè empreses com Volkswagen s’hagen situat ací.

Quin model de gestió proposa per a la Marina de València?

El nou president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Joan Calabuig, és una persona que coneix perfectament la ciutat i té una sensibilitat per a entendre que ací l’ideal és que hi haja un consorci entre la Generalitat, l’Ajuntament i el Port que gestione els espais públics de la Marina. Hi ha uns espais que hem de gestionar com a ciutat i la làmina d’aigua l’ha de gestionar la Generalitat Valenciana.

Exigiran per a la ciutat la titularitat dels terrenys que continuen sent del Port?

Jo no estic especialment obsessionada amb això, el que vull és que hi haja un organisme jurídic capitanejat per la ciutat i dirigit per la ciutat que gestione tots aquests espais.

Faça una mica d’autocrítica. Quins aspectes d’aquests últims quatre anys considera millorables?

Crec que cal donar una resposta més ràpida per a la necessitat d’habitatge i, per exemple, crec que hem de millorar el servei que presta l’EMT. En aquest sentit, m’agradaria plantejar un pacte local per la corresponsabilitat que ajude a generar més conciliació entre la vida laboral i la professional. En primer lloc, universalitzant l’educació de zero a tres anys, en segon lloc, fent que les cures de les persones majors siguen públiques amb més centres de dia i, en tercer lloc, millorant els horaris, per a la qual cosa plantegem un pla d’ajudes d’1,5 milions d’euros de manera que les empreses vagen passant de la jornada partida a la contínua. Finalment, proposem la racionalització dels horaris de les grans superfícies. Som l’únic país d’Europa en què tanquen a les 22.00, no ho compartisc. Hem d’equiparar-nos a Itàlia, on tanquen a les 20.00 i és el que més tard tanca. Per a això hem d’aconseguir un gran acord amb els agents socials i la Generalitat. A més, tinc la intenció d’impulsar una ordenança per a abolir la prostitució que perseguisca els proxenetes, els puters i facilite el tancament de locals.

Considera una anomalia que una regidora, en aquest cas la portaveu del PP de València, María José Catalá, demane compatibilitzar la seua dedicació exclusiva amb el seu lloc de docent en una universitat com la VIU sense fer públic el seu sou per aquesta funció?

Ara s’elegeix quin alcalde o alcaldessa volem. Per a mi un alcalde o alcaldessa ha de ser transparent, honesta i estar pel servei públic. I no es compleixen aquests requisits amb tot el que sabem de la Universitat Internacional de València (VIU). En primer lloc, perquè la candidata del PP, quan era consellera d’Educació, va vendre una universitat pública, per tant, va desmantellar un servei públic. En segon lloc, la va malvendre per quatre milions després d’una inversió pública de 34 milions, per la qual cosa no és de fiar. En tercer lloc, va deixar que les persones que dirigien la VIU es dedicaren a la bona vida, que és el cas del candidat de Vox, que es va gastar 15.000 euros en viatges i dinarots com a rector quan Catalá era la consellera i presidia el patronat de la Fundació VIU. En quart lloc, una vegada venuda, es col·loca per a treballar-hi i no vol dir quant cobra. Per tant, tampoc és transparent.

Quines sensacions té amb vista a les eleccions?

Crec que som l’única força que creix i que suma, que està en tendència ascendent. Si sempre ha sigut útil votar al PSPV, ara ho és més que mai, perquè de nosaltres dependrà que hi haja un govern progressista i, sincerament, aquesta campanya està assentant-nos molt bé. Sent que aquest partit està més fort que mai i que estem en una tendència molt ascendent. Per tant, demane el vot per al partit socialista, perquè és l’única garantia que hi haja un govern progressista.