Sanitat habilitarà punts de vacunació en les zones comercials de les principals ciutats valencianes amb motiu del Black Friday

Amb un 90% de la població valenciana vacunada, el Govern valencià s’ha fixat com a objectiu administrar-la al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes possible del 10% restant, en total 467.151 persones, si bé és cert que 50.000 ja han notificat a la Conselleria de Sanitat la renúncia oficial.

Per tractar d’aconseguir-ho, la Conselleria de Sanitat mantindrà els punts de vacunació mòbils habilitats en les zones de més afluència de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, i com a complement, estudia la implantació del passaport COVID per a determinats establiments com ara sales de festa i discoteques.

Aquest va ser un dels temes principals que van abordar el president del Consell, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, durant la reunió que van mantindre dimecres per conéixer l’evolució de la pandèmia. En concret aquest dimecres es va arribar a una incidència acumulada de 101,42 (96,12 a Espanya). Els hospitals valencians tenen, actualment, 246 persones ingressades, 52 d'elles en l'UCI.

Segons van informar fonts de presidència, pel que fa al certificat de vacunació es mantenen les converses amb Sanitat, els experts i la part jurídica. La seua aplicació està pendent del que determine un informe de l’Advocacia de la Generalitat.

Quant als punts de vacunació mòbils, fonts de Salut Pública han informat que s’habilitaran aquest cap de setmana en diferents punts amb motiu del Black Friday.

Així doncs, s’instal·larà un punt mòbil de vacunació al carrer de Xàtiva de València, davant de la plaça de bous, per a les persones que per qualsevol motiu tenen pendent la immunització contra el coronavirus o que necessiten la dosi de reforç.

A més, a Castelló estarà habilitat en el centre comercial La Salera durant tot el cap de setmana, a Alacant estarà en el centre comercial Plaza Mar el divendres 19 de novembre, i a Benidorm el punt de vacunació estarà instal·lat fins al 20 de novembre en l’oficina del Servei d’Atenció al Turista Estranger (SATE) del Racó de l’Oix.

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, ha comentat que s’està fent “un esforç per a acostar la vacunació als que per un motiu o altre no han pogut acudir fins ara, i preocupa especialment la cobertura en edats entre 20 i 40 anys”.

Navarro ha afegit que “les persones que van decidir no vacunar-se tenen aquesta oportunitat, que pensen en la seua salut i la dels altres, especialment ara que s’acosten les festes de Nadal i hi ha més trobades amb les persones majors, que són més vulnerables”.

Com ha informat elDiario.es, en l’últim mes, 31 valencians han ingressat en les unitats de vigilància intensiva a causa de la COVID, dels quals tan sols deu disposaven de la pauta completa, mentre que els 21 restants eren pacients no vacunats.

Així doncs, tal com destaquen des de la Conselleria de Sanitat, a penes una desena de persones entre quatre milions de vacunats han acabat en les UCI valencianes, davant dels 21 casos entre els 467.151 no immunitzats (el 0,24 per 100.000 casos davant del 4,5 per 100.000). D’aquesta manera, el risc d’ingressar en vigilància intensiva per coronavirus és unes 19 vegades superior entre les persones no vacunades.

Estadísticament, del total d’ingressats, 24 són homes (15 no vacunats) i 7 dones (6 no vacunades); mentre que per edats, la majoria dels hospitalitzats en l’UCI tenen entre 50 i 69 anys (67,8%).

En aquest període s’han comptabilitzat 136 ingressos en planta per COVID (60 no estaven vacunats i 76 estaven vacunats). Es tracta de 76 casos entre 4 milions de persones immunitzades (1,9 per 100.000) i 60 entre 467.151 que no han rebut cap dosi de la vacuna (12,8 per 100.000). D’aquesta manera, el risc d’acabar hospitalitzat per COVID és de gairebé set vegades superior entre les persones no immunitzades.