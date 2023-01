Satisfacció en diversos municipis per incorporar-se a l’Alt Maestrat i els Ports en el nou mapa comarcal valencià

L’actualització del mapa comarcal oficial de la Comunitat Valenciana, publicada en aquest inici del 2023 per l’Institut Cartogràfic, ha reubicat 13 municipis en comarques diferents de les del mapa anterior, del 1987, i ha eliminat una comarca, la de l’Horta Oest, els municipis de la qual formen part de l’Horta Sud. Els canvis s’han dut a terme atenent les peticions dels municipis afectats. Uns quant, situats a les comarques castellonenques del nord del territori valencià, van expressar dimarts la seua satisfacció.

La reforma del mapa comarcal feta per l’Institut Cartogràfic de la Comunitat Valenciana ha canviat Vistabella del Maestrat de l’Alcalatén cap a l’Alt Maestrat. “Hem lluitat molt per aconseguir aquest canvi que ara fa justícia amb la història i el llegat que Vistabella ha deixat al Maestrat. Tant les relacions històriques com les actuals orienten Vistabella cap al Maestrat, i per això estem orgullosos que hagen escoltat les nostres reivindicacions”, ha assenyalat l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcon.

També la Serratella passa a formar part de l’Alt Maestrat, encara que en el seu cas deixa la comarca de la Plana Alta. “Tant per raons històriques com actuals, la Serratella sempre hauria d’haver estat a la comarca de l’Alt Maestrat. Les arrels del poble estan lligades d’una manera clara amb aquestes terres, així com l’economia o els serveis socials bàsics. Estem satisfets amb aquest canvi que fa justícia amb les nostres idees”, ha dit Alfonso Arín, alcalde de la Serratella.

Per part seua, la localitat de Vilafranca passa a integrar-se a la comarca dels Ports i abandona la de l’Alt Maestrat. “Aquest canvi era una reivindicació històrica que any rere any emetíem cap a València. Per història, arrels, economia i relacions socials amb la resta dels pobles, ens consideràvem dels Ports i així serà oficialment per la resta d’anys. És un començament d’any fantàstic per a Vilafranca”, ha explicat al seu torn l’alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom.