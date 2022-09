Suspés el transvasament d’arena de la platja del Perellonet a la del Perelló per falta d’acord entre els dos nuclis de població

El transvasament d’arena previst des de la platja del Perellonet, en el terme municipal de València, a la platja del Perelló, entitat local menor pertanyent a Sueca, ha quedat suspés per la falta d’acord pel que fa a aquesta operació entre els dos nuclis de població, com ha assenyalat la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana.

Aquesta institució ha explicat que dimarts va rebre una carta dels veïns del Perellonet en què mostren la seua oposició al transvasament d’arena i que davant aquesta falta de consens s’anul·la, perquè una condició per a dur-lo a terme era que “havien d’estar-hi d’acord” les dues poblacions.

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha precisat que l’aportació d’arena del Perellonet al Perelló no era una actuació d’ofici per part de la Demarcació de Costes, dependent de l’executiu central, sinó una intervenció que s’havia de fer arran d’una petició de l’ajuntament de l’entitat local menor de Sueca.

Així mateix, des de l’Administració central s’ha exposat que a partir de la suspensió el Perelló haurà d’iniciar de nou aquesta petició per poder buscar “una solució de consens” que faça possible l’aportació d’arena.

“Actuacions puntuals”

Abans de conéixer-se la suspensió d’aquest transvasament, el vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va parlar dimarts de l’aportació d’arena, preguntat sobre aquest tema durant la presentació del Pla d’Acció Local de l’Estratègia Agenda Urbana 2030 de la capital valenciana. Campillo va dir que entén la queixa dels veïns del Perellonet, tenint en compte que mesures com les aportacions d’arena “no deixen de ser actuacions puntuals” i que amb una forta tempesta “l’arena desapareixerà”. “Els veïns saben que això no durarà i es pregunten de manera legítima per a què serveix portar aquesta arena”, va afegir.

No obstant això, el vicealcalde va considerar que “mentre no hi haja solució tècnica són necessàries solucions artificials” per a “afegir arena de manera artificial”. “Tenim una situació que és la que és. Tenim una regressió generalitzada de tota la costa i les platges. Això és a escala mundial, hi ha una regressió. No perquè puja només el nivell de la mar, també per l’efecte expansiu de l’aigua”, va indicar.

Així mateix, Campillo va comentar que en el cas de les platges del sud de València se sumen “fenòmens locals” com l’“efecte barrera” que fa el port, que el riu Túria ja no arriba a la mar i ja no aporta sediments i que hi ha temporals cada vegada més agressius que s’emporten arena en una tempesta“.

“Tenim un còctel explosiu a les nostres platges”, va asseverar el vicealcalde, que va ressaltar el “debat” al voltant de la regressió de la costa pel fet de no haver-hi “una solució tècnica consensuada”. Pel que fa a altres eixides que es plantegen, com els espigons, va assenyalar que no són una solució, perquè “porta el problema al sud” i deixa aquesta zona “sense arena”. “És una solució insolidària”, va postil·lar.

Sergi Campillo va plantejar que davant situacions de falta d’arena, Costes intenta estabilitzar les platges més desprotegides, “com el Perelló” i “agafa arena del lloc més pròxim, d’on pensa que hi ha arena sobrant”.

El titular d’Ecologia Urbana va afegir que li consta que el Ministeri de Transició Ecològica sap del “problema de regressió de les costes que hi ha a tot Espanya i, especialment, a València” i va opinar que “hauria de convocar ja una gran conferència cientificotècnica per a establir mesures i solucionar aquesta regressió”.

“La regressió de les platges passa sí o sí per l’aportació artificial d’arena, perquè no hi ha aportació natural. Sense això, el balanç sempre serà negatiu”, va indicar, alhora que va insistir en la necessitat de comptar amb “una solució tècnica” i de convocar “tècnics en la matèria, científics experts i administracions per trobar solucions duradores”.

“No volem almoina”

Davant aquesta situació, l’alcalde del Perelló, Juan Botella, va criticar l’actuació de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, assegurant que “ningú de la Delegació del Govern ni en la Demarcació de Costes s’ha dirigit a l’Ajuntament del Perelló per informar que l’aportació d’arena prevista per al 12 de setembre no es farà, ens hem hagut d’assabentar pels mitjans de comunicació”, i va afegir que Bernabé i els responsables del ministeri han fet “un greu desistiment de funcions i responsabilitat pel fet de donar carpetada a aquesta demanda necessària d’una solució”.

Botella va recordar que els ajuntaments no decideixen “ni què són les actuacions per a regenerar les costes ni d’on s’han d’obtindre els recursos, això és competència del ministeri”. I va afegir: “El Perelló va fer una petició a Costes, el que el ministeri i la seua Delegació del Govern han de fer és posar els mitjans, no escudar-se en una falta d’acord entre els municipis. Això és amagar-se, perquè és la seua competència i la seua responsabilitat. Si els tècnics de Costes creuen que s’ha de fer una aportació d’arena, que la porten del Perellonet o de qualsevol altre lloc de la costa és la seua decisió i la seua competència, nosaltres no tenim capacitat per a imposar d’on ha dur-se l’arena. No iniciarem cap tràmit de nou, Costes i la Delegació del Govern saben quina és la situació, perquè se’ls va informar a l’abril i se’ls va sol·licitar una solució: a partir d’ací és responsabilitat seua”.

Botella va admetre: “Tots som conscients que l’aportació d’arena és un pegat que durarà unes setmanes o mesos, això ho sabem fa anys, per això ja no volem almoina, reclamem mesures definitives com els esculls artificials, que protegeixen la costa i regeneren la flora i la fauna”. Mentrestant, va advertir: “Hui mateix la mar està a escassos centímetres d’un dels murs del passeig marítim del Perelló. Quan vinga un temporal es veurà afectat, i jo em pregunte si la Delegació del Govern assumirà la reparació dels danys quan es produïsquen, perquè és la seua obligació protegir el passeig marítim i les propietats dels ciutadans de l’acció de la mar”.