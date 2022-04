Tavernes de la Valldigna acollirà un projecte pilot per a lluitar contra la regressió de la costa mediterrània

Els efectes dels temporals, cada vegada més freqüents, sobre les costes valencianes, així com també de la construcció en primera línia de mar durant dècades, han fet palesa una regressió del litoral. Davant aquesta situació, ajuntaments com el de Tavernes de la Valldigna intervindre cartes en l’assumpte per frenar la situació.

L’ajuntament de la localitat col·laborarà amb la Universitat Politècnica de València (UPV) en un projecte pilot amb què es pretén trobar una solució que frene aquesta regressió de la costa valenciana i, per extensió, mediterrània. Frenar la regressió de la costa i trobar solucions als problemes greus que pateix el litoral valencià i mediterrani. Es tracta d’un projecte pel qual s’instal·larien esculls marins artificials a les platges de Tavernes, que disminuirien la força dels corrents marins i frenarien la forta regressió de l’arena.

La proposta es va abordar en una reunió mantinguda, entre altres, entre l’alcalde Sergi González, el rector de la UPV, José E. Capella, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i els catedràtics especialitzats en esculls regeneradors contra l’erosió de les platges Vicent Esteban Chapapría, Josep Serra i Josep Medina.

La UPV i l’ajuntament aprofundiran en les possibles solucions plantejades i els avanços tècnics assolits per la universitat per elevar la petició d’execució del projecte pilot com a treball de les Corts Valencianes. Aquest plantejament inicial del projecte haurà de ser autoritzat pel Ministeri de Transició Ecològica i la Demarcació de Costes, els organismes competents en la protecció del litoral.

El laboratori universitari de Ports i Costes de la UPV fa avanços en aquest camp i és tot un referent mundial en solucions d’esculls marins, unes solucions que es podrien implantar a les platges de Tavernes com a projecte d’investigació per trobar una solució global en tota la costa mediterrània.

Últim temporal

Aquesta proposta es produeix després que durant l’últim temporal que va afectar al març Tavernes de la Valldigna, especialment en la zona nord, la mar s’engolira metres de platja fins a arribar a espais urbans i també posara en risc algunes construccions.

En aquell moment l’alcalde González va reclamar una actuació “d’emergència davant la situació dramàtica”. Va advertir que la situació no és nova i que aquesta zona –la platja de la Goleta i, en aquest últim temporal, la de més al sud– també es va veure afectada per la DANA del 2020 i “no s’hi ha actuat” per previndre noves afeccions.

El temporal va arribar a la zona urbanitzada i els baixos d’una quinzena d’edificacions, situades en primera línia, que estan “en perill” pels danys de l’aigua en la base de les estructures, ja que, “quan l’aigua xoca amb un element rígid, genera solsides”, explica l’alcalde.

Sergi González destaca que reunions com les mantingudes amb la UPV i les Corts Valencianes “evidencien que el problema de les platges de Tavernes està clarament en l’agenda política valenciana i estatal”. “Un fet que esperem que ens ajude a comptar amb la solució definitiva com més prompte millor”, afig l’alcalde, que conclou: “L’ajuntament explora totes les vies possibles per a protegir la costa i reivindicar actuacions al Ministeri de Transició Ecològica”.