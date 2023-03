Un testimoni de Gürtel assegura que un alt càrrec de Camps li va presentar Orange Market per “si se’ls podia contractar”

La trama Gürtel va obtindre un contracte de l’empresa pública Vaersa per quasi 70.000 euros per una campanya de promoció del contenidor groc. La campanya va ser finançada per l’entitat Ecoembes, però l’empresa Orange Market, adjudicatària del contracte jutjat en la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional no la va arribar a fer, a pesar que el contracte es va trencar oficialment el 30 de gener de 2007.

Al procés d’adjudicació s’havien presentat, a més d’Orange Market, altres empreses de trama. José Antonio Lamparero, director general de Qualitat Ambiental entre el 2003 i el 2011 del Govern de Francisco Camps ha comparegut com a testimoni en el judici.

L’exalt càrrec del PP valencià, que també va ser diputat autonòmic, ha reconegut que coneixia Álvaro Pérez El Bigotes. “Era un personatge pintoresc, el coneixíem tots en el partit”, ha declarat a preguntes de la Fiscalia Anticorrupció.

No obstant això, ha negat que la decisió de contractar l’empresa de la xarxa Gürtel eixira del seu departament. “Qui va decidir la contractació?”, li ha preguntat la fiscal. “Per descomptat, jo no”, ha respost.

El testimoni ha contestat que no té “ni punyetera idea” de qui va contractar la campanya amb la trama Gürtel. També ha negat que es reunira amb El Bigotes: “Era un personatge prou singular per a recordar si haguera estat en el meu despatx, no passava desapercebut”, ha afirmat Lamparero.

No obstant això, el testimoni següent ha donat una versió diametralment oposada. El funcionari Francisco Segura, cap d’àrea de la direcció general que dirigia Lamparero, ha reconegut que va ser el seu superior jeràrquic qui li va presentar l’empresa Orange Market, delegació de la trama Gürtel a València.

En un dinar l’alt càrrec del Govern de Francisco Camps li va suggerir la contractació d’Orange Market. “Ens la va presentar com una empresa que es dedicava a temes de comunicació per veure si se’ls podia contractar algunes coses”, ha afirmat.

La fiscal anticorrupció ha preguntat als testimonis d’on va partir la contractació d’Orange Market. No obstant això, Lamparero s’ha desentés totalment de l’adjudicació. Per contra, el funcionari Francisco Segura ha apuntat cap als seus superiors pel que fa a la contractació en Vaersa: “Aquesta capacitat la tenen del director general cap amunt”, ha afirmat.