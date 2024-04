Tres ferits en un mateix dia en diferents festejos de bous al carrer a Castelló

El passat dissabte 6 d'abril va ser una jornada intensa en festejos taurins de bous al carrer a les comarques de Castelló, i amb ells també sorgeixen els primers ferits. Concretament, els tres incidents amb ferits de gravetat es van produir a la Vall d'Uixó, Onda i Borriol, tots dissabte a la vesprada.

A la Vall d'Uixó, durant les festes patronals de Sant Vicent Ferrer, el segon bou cerril de la vesprada va envestir un home de 57 anys just quan entrava entre els barrots de protecció d'un habitatge. El ferit presentava ferides de banya, a més de contusions al crani i al tors; va ser intervingut quirúrgicament en arribar a l'Hospital de la Plana i el seu pronòstic era reservat, encara que no es tem per la seva vida. Finalment fou traslladat a l'Hospital Clínic de València. Les festes van ser suspeses temporalment mentre el metge que estava present acompanyava el ferit i s'esperava que es presentés un substitut.

A Borriol va ser un altre bou cerril, el primer de la vesprada, i el ferit un home de 55 anys que també va patir una agafada a la cama, que li va provocar fractures de tíbia i peroné. Fou traslladat a l'Hospital General de Castelló, on roman estable.

A Onda es va produir el ferit més lleu. En un festeig amb vaques, un participant va patir una ferida per contusió a la cama.