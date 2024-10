València celebra el Nou d’Octubre amb música, focs artificials, Moros i Cristians i l’exposició de la senyera

La ciutat de València celebra el Nou d’Octubre amb una sèrie d’activitats que inclouen música, desfilades de Moros i Cristians, focs artificials i, per descomptat, els actes centrals de la festa, entre els quals l’exposició de la senyera i la processó cívica.

Per a dimarts, vespra del Nou d’Octubre, hi ha diverses activitats relacionades amb la senyera. Així doncs, el Saló de Cristall de la casa consistorial acollirà la mostra ‘La nostra senyera’ des de les 10.00 a les 21.00. Veïns i visitants podran accedir a l’Ajuntament per a contemplar la senyera. A més, a les 19.00, les 19.30 i les 20.00 la Coral Polifònica Valentina interpretarà en el Saló de Cristall el Cant a la senyera d’Agustí Alaman i Carles Salvador. També a les 19.30, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana oferirà en la plaça de l’Ajuntament una exhibició de danses, músiques i cançons populars valencianes. Està prevista la participació de l’Asociación Cultural Vamos de Ronda de Navaixes, el Grup de Danses El Portitxol de Xàbia i el Grup de Danses El Forcat de València. L’acte es tancarà a les 21.00 amb una dansà popular.

També la Banda Municipal de València oferirà en el Palau de la Música un concert monogràfic de música valenciana sota la direcció de Cristóbal Soler. Així doncs, a les 19.30 i a la Sala Iturbi, els assistents gaudiran de les peces Jardí del Túria, de Pablo Bas, La fifre de Jesús Santandreu, Bruixes en l’horta de Miguel Asensi, Al-Buhayra de Jordi Peiró, Homenatge a Joaquín Sorolla de Bernardo Adam Ferrero i De l’horta a l’Albufera de Pau Chafer. Hi participarà també Xavi de Bétera, que interpretarà cant d’estil, i el flautí Paco Varoch.

I per a tancar la vespra del Nou d’Octubre, hi haurà un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer a les 23.59 en el pont de Montolivet.

El 9 d’octubre, els actes previstos començaran a les 12.00 del migdia amb la baixada de la senyera, la processó cívica i l’ofrena floral a Jaume I el Conqueridor al jardí del Parterre. L’itinerari previst transcorrerà per la plaça de l’Ajuntament, el carrer de Sant Vicent, la plaça de la Reina i la catedral de València, on hi haurà un tedèum.

En acabar l’acte religiós, la processó continuarà per la plaça de l’Almoina, el carrer de la Barcella, la plaça de la Reina, el carrer de la Pau i la plaça d’Alfons el Magnànim fins a arribar a l’estàtua de Jaume I. Finalitzada l’ofrena floral al rei, la senyera tornarà pel carrer del Pintor Sorolla, el carrer de les Barques i, de nou, la plaça de l’Ajuntament. Acompanyaran la senyera l’Escola de Tabal i Dolçaina Russafa-fa, la policia de gala muntada a cavall i els timbalers de la ciutat. En acabar la processó cívica, la pirotècnia Turís dispararà una mascletà en la plaça de l’Ajuntament.

A les 17.00 de la vesprada se celebra la vintena Entrada de Moros i Cristians de la ciutat de València, que circularà per la Glorieta, el carrer de la Pau, Poeta Querol, les Barques, la plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo. Prèviament, a les 16.30, s’haurà celebrat la Baixada de Glòria, en què les esquadres recorreran el mateix itinerari, però en sentit contrari. L’entrada està organitzada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians.

QR inclusiu

L’Ajuntament ha previst diverses zones delimitades perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen seguir els actes festius. Així doncs, el castell de focs artificials de la vespra del Nou d’Octubre podrà seguir-se des de la plaça d’Europa, mentre que la mascletà i l’Entrada de Moros i Cristians pot contemplar-se en una zona delimitada i situada en la plaça de l’Ajuntament, en la cantonada amb el carrer de la Sang.

A més, l’Ajuntament ha previst un QR inclusiu per a informar dels actes del Dia de la Comunitat Valenciana. Si s’escaneja el codi, s’ofereixen sistemes de comunicació alternatius, augmentatius i en llengua de signes tant en castellà com en valencià i de lectura fàcil. El QR conté tota la informació sobre la festa, els seus orígens, les zones delimitades per a persones amb mobilitat reduïda i un enllaç directe amb la Policia Local.

Talls de trànsit

L'Ajuntament de València posa en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu de la commemoració del 9 d'Octubre. Estes activitats, que conclouen el dimecres, implicaran corts al trànsit i afeccions en la circulació en el centre de la ciutat i en el pont de Montolivet.

Així, per a la vespra del 9 d'Octubre està previst el tret d'un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Germans Caballer a les 23.59 hores en el pont de Montolivet. Pel que este, dilluns 7, a partir de les 22.00 hores, romandrà tancat al trànsit el sentit cap a Institut Obrer de València i, també, des d'eixe mateix moment estarà prohibit estacionar a banda i banda del passeig de l’Albereda, des del pont del Regne fins a plaça Europa i des de plaça Europa fins al pont del Assut de l’Or.

I, a més, a banda i banda de Professor López Piñero, entre la plaça de la Marató i la rotonda de l'avinguda de la Plata amb carrer de l'Alcalde Reig. D'altra banda, es tallarà l'accés a València des de la V-15 entre les 22.30 hores de la nit del 8 i fins a la 1.00 de la matinada del 9.

Processó Cívica

Els actes del 9 d'Octubre previstos començaran a les 12.00 hores del migdia amb la baixada de la Senyera, la Processó Cívica i l'ofrena floral a Jaume I el Conqueridor al jardí del Parterre. L'itinerari previst transcorrerà per la plaça de l’Ajuntament, el carrer Sant Vicent Màrtir, la plaça de la Reina i la Catedral de València, on hi haurà un tedeum.

En finalitzar l'acte religiós, la processó continuarà per la plaça de la Almoina, carrer de la Barcella, plaça de la Reina, carrer de la Pau i plaça d'Alfons el Magnànim fins a arribar a l'estàtua de Jaume I. Finalitzada l'ofrena floral al rei, la Senyera tornarà pel carrer del Pintor Sorolla, carrer dels Barques i, de nou, a la plaça de l’Ajuntament. Acompanyaran a la Senyera l'Escola de Tabal i Dolçaina Ruzafa-fa, la policia de gala muntada a cavall i els tamboriners de la ciutat. En finalitzar la Processó Cívica, la pirotècnia Turís dispararà una mascletà en la plaça de l’Ajuntament de 14.00 a 14.20 hores.

Entrada de Moros i Cristians

A les 17.00 hores se celebra la vintena Entrada de Moros i Cristians de la ciutat de València, que anirà des de la plaça de Tetuan i pel carrer de la Pau, Poeta Querol, Barques, plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo. Prèviament, a les 16.30 hores, s'haurà celebrat la Baixada de Glòria, on les esquadres recorreran el mateix itinerari però en sentit contrari. L'entrada està organitzada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians.

Manifestacions 9 d'Octubre

Així mateix, durant la #vesprada del 9 d'Octubre, de 18.00 a 22.00 hores, estan previstes les manifestacions convocades per Acció Cultural del País Valencià i per la Coordinadora Obrera Sindical. La primera eixirà des de la plaça de Sant Agustí i anirà per Xàtiva, Colón, Cerdà de Tallada i plaça d'Alfons el Magnànim. La segona anirà des de la plaça de Sant Agustí per Xàtiva, Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter i fins a plaça de Amèrica.

Afeccions EMT València

Es recomana consultar tots els desviaments de les línies de l'EMT previstos per a la jornada del 9 d'Octubre en els seus canals: secció “Última Hora” de la web de l'EMT, l'App i xarxes socials.