El València CF va maniobrar fins a l’últim dia per frenar l’anul·lació del pla urbanístic del nou estadi

Els dies previs a la declaració de caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi del València CF van ser intensos en el club, que va tractar fins a l’últim moment de frenar l’anul·lació del pla urbanístic, mitjançant la presentació d’al·legacions que aconseguiren retardar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), necessari perquè el ple del Consell poguera resoldre’l.

En concret, va ser el ple del CJC del 27 de juliol el que va informar favorablement de la caducitat anticipada de l’ATE que dos dies més tard aprovaria el ple del Consell, això sí, mantenint els avantatges urbanístics que atorgava el conveni (40.000 metres de sòl terciari en el vell Mestalla i 40.000 més en el nou) sempre que s’aconseguira un acord amb l’Ajuntament de València quant a les característiques del coliseu, els terminis i les garanties, tal com va avançar elDiario.es dies abans.

No obstant això, segons recull l’informe del CJC (document complet al final de la informació) que desmunta un per un els diferents arguments esgrimits pel València CF per justificar els retards en el compliment dels seus compromisos com a promotor, “amb data 14 de juliol de 2022, el representant del València CF va sol·licitar vista de l’expedient obrant en aquesta Institució, i va ser citat per al dia 15 següent en la seu d’aquesta Institució. Personat el representant del club esmentat, es va posar de manifest l’expedient relatiu al procediment de resolució anticipada i declaració de caducitat de l’ATE i se li va concedir un termini de 3 dies per completar la vista de l’expedient”.

Posteriorment, “amb data 18 de juliol de 2022, el València CF va presentar nou escrit sol·licitant ampliació del termini concedit fins a 10 dies, i es va procedir per part d’aquesta Institució a ampliar, per escrit de la mateixa data, 18 de juliol de 2022, fins a 5 dies hàbils, és a dir, fins al 22 de juliol de 2022”. Amb data 22 de juliol de 2022, “el València CF va presentar, després de la vista de l’expedient, en el registre d’entrada d’aquesta institució, un escrit d’al·legacions”.

En el seu escrit, el València CF protesta per la no concessió del termini de 10 dies sol·licitat i per la declaració d’urgència per a l’emissió del dictamen del CJC al més prompte possible.

En la seua resposta, el CJC argumenta que “conformement a la doctrina d’aquest òrgan consultiu, es va concedir al València CF, a l’empara del que es preveu en l’article 24.e) del Reglament aprovat per Decret 37/2019, audiència i vista de l’expedient pel termini inicial de 3 dies hàbils, ampliat posteriorment a 5 dies hàbils, sense que aquesta audiència i vista de l’expedient es corresponga –de cap manera amb l’esmentat tràmit d’audiència ni amb els terminis previstos en l’article 82 de la Llei 39/2015”.

A més, afig que “la vista de l’expedient i audiència en la seu d’aquesta Institució atén la finalitat de permetre que l’interessat, en aquest cas, el València CF, puga comprovar la documentació obrant en l’expedient, aportar allò que, al seu judici, estime que falta i, si escau, aclarir algun extrem necessitat d’explicació. Per això, es va concedir el termini de 5 dies hàbils, termini que es va estimar suficient, atés el contingut de l’expedient”.

Sobre la declaració d’urgència, la institució argumenta que “la sol·licitud de dictamen urgent té el fonament, com s’ha exposat en la consideració primera del Dictamen, en el mateix article 109.2 del Reglament, aprovat per Reial decret 1098/2001”.

Segons el dictamen, “en el termini concedit, el València CF ha presentat l’escrit d’al·legacions del 22 de juliol de 2022, en què, com que afecta la declaració de caducitat de l’ATE, reitera les mateixes al·legacions ja efectuades davant la conselleria instructora. No s’estima, per tant, que s’haja causat cap indefensió al València CF en cap moment de la tramitació d’aquest procediment”.

El document també destaca que resta assenyalar que, amb data 27 de juliol de 2022, el representant del València CF va presentar (fora del termini concedit a aquest efecte) escrit, de 26 de juliol de 2022, en què assenyala que “el club ha continuat fent diverses actuacions amb la finalitat de tirar avant el projecte”.

Assenyala que “en el dia de hui, 26 de juliol de 2022, i dins del marc de les negociacions que estan mantenint-se per a l’execució de l’ATE, el club ha sol·licitat a l’Ajuntament de València que, després de la presentació del modificat de projecte bàsic del nou estadi, es mantinga la reunió amb l’Ajuntament de València a fi de poder aclarir els pròxims passos amb vista a l’obtenció de les corresponents llicències de construcció”.

Segons el CJC, el contingut d’aquest escrit referit a actuacions posteriors a la finalització dels terminis d’execució i a l’inici del procediment de caducitat de l’ATE no altera el parer d’aquest Consell pel que fa a l’incompliment dels terminis d’execució de la fase I i de la fase II, subfase 1 (construcció de l’hotel, del nou estadi i del poliesportiu), en els termes assumits en l’ATE.

Per tot això, l’organisme va concloure que “procedeix la declaració de caducitat de l’ATE (actuació territorial estratègica ”València Dinamitza“), per incompliment dels compromisos assumits pel València CF en els terminis previstos per a la fase I i la fase II, subfase 1”.