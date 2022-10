València es converteix durant tres dies en capital de la innovació tecnològica

La ciutat de València es converteix durant tres dies en l’epicentre de la innovació tecnològica. El Museu de les Ciències acollirà des de dilluns i fins al 26 d’octubre la cinquena edició del Valencia Digital Summit 2022 (VDS2022), l’esdeveniment tecnològic internacional de l’ecosistema innovador valencià i punt de trobada anual per a emprenedors, empreses emergents, inversors, corporacions i institucions.

Sota el lema Inspiring the Good Future, la trobada mostrarà com la tecnologia, la innovació i la digitalització estan construint un futur millor i per què són fonamentals per a afrontar els principals reptes socials i econòmics a què s’enfronta la societat. “València és una ciutat oberta, innovadora, que genera talent, que atrau la inversió i que ha sabut configurar un ecosistema emprenedor sòlid i potent. I Valencia Digital Summit la converteix durant una setmana en la capital mundial de la innovació tecnològica”, apunta Nacho Mas, CEO de Valencia Startup.

Valencia Digital Summit analitzarà les últimes tendències tecnològiques i innovadores per a sectors estratègics de la Comunitat Valenciana. En aquesta nova edició, les persones emprenedors tindran l’oportunitat de mostrar els seus projectes als més de 10.000 assistents que s’espera reunir enguany.

El programa inclou més de 300 ponències de líders internacionals i nacionals, taules redones, tallers i fòrums temàtics de líders internacionals i nacionals en sectors com automoció, aeroespacial, construcció, ports, salut, agroalimentació o recursos humans. A més, reunirà més de 150 corporacions i més 1.500 empreses emergents.

“En aquesta cinquena edició participaran grans companyies de prestigi com Google for Startups, Siemens Mobility, Microsoft for Startups, HP i Oracle Netsuite, entre molts altres. També més de 400 inversors nacionals i internacionals amb una cartera de més de 6.000 milions d’euros per a invertir l’any vinent i líders en tecnologia i innovació com Ann Hiatt, estratega de lideratge amb més de 15 anys d’experiència en Silicon Valley com a executive business partner de Jeff Bezos (fundador i CEO d’Amazon) i d’Eric Schmidt (CEO/executive chairman de Google). El nivell i la qualitat dels més de 300 ponents que participaran en VDS2022 permeten impulsar i dinamitzar l’ecosistema tecnològic valencià a escala internacional”, afig Mas.

Programa

El dilluns, 24 d’octubre, començarà la cita amb una recepció amb còctel L’Hemisfèric a què assistiran tant els organitzadors com una àmplia representació del sector i de les institucions i entitats econòmiques i socials.

El dimarts 25 començarà la trobada pròpiament dita amb la taula redona “València i Ford: una història d’èxit”, amb la participació del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent; la directora general d’Internacionalització, M. Dolores Parra, i la gerent de Transformació i Innovació de Ford Europa, Paula Carsi.

“L’auge del sector Foodtech” i “Tecnologia darrere d’un encisam” amb Sergio Pajares (CTO de Mercadona), la presentació de diferents projectes d’empreses emergents de l’àrea agroalimentària i una trobada amb el xef Quique Dacosta i la directora general de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste, formen part també de la jornada, en què també s’abordarà la mobilitat i les ciutats intel·ligents a través de companyies com Zeleros, Siemens Mobility, Cooltra o Accenture Song o ponències com ara “Ciutats intel·ligents per a un futur més habitable”.

Els sectors de salut, aeroespacial, portuari i la tecnologia de cadena de blocs comptaran amb fòrums especialitzats que desenvoluparan una agenda de sessions en què s’exposaran experiències d’innovació i digitalització, així com casos d’èxit i models intel·ligents.

En concret, més de 60 tecnològiques de sectors com FoodTech, Industry 4.0, Health, Mobility i FinTech, entre altres, participaran en “Meet the Startups”, un treball en xarxa amb format de “cita ràpida” en què aquestes empreses podran connectar i generar sinergies així com explorar noves oportunitats de negoci.

La construcció serà abordada des d’una perspectiva sostenible en una taula redona moderada per Marija Rucevsk, managing partner & cofounder en Helve, en què participaran Iker Marcaide, founder and executive chairman en Zubi Group; Gonzalo Galindo, president de Cemex Ventures; Tanja Kufner, head of ventures en Nemetschek SE i Paula Sánchez, CEO & cofounder en CoCircular.

La indústria aeroespacial i el potencial de la Comunitat Valenciana per a acollir el seu desenvolupament serà un altre dels temes destacats. Al llarg de tres sessions, que tindran lloc el 26 d’octubre, s’exposaran els atractius que ofereix la Comunitat Valenciana per al sector aeroespacial i les bases per al desenvolupament d’aquesta indústria, i es donaran a conéixer casos d’èxit d’empreses valencianes. Entre altres, Foundations for the development of the aerospace industry in the region, amb la participació de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Aeronàutics d’Espanya (COIAE-AIAE) i entitats com Espai Aero i Val Space Consortium.