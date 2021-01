València reforça l’atenció a sensellar amb dos centres d’emergència per als mesos més freds

Gairebé un miler de persones a València estan en situació de sensellarisme i passaran o han passat les últimes hores al carrer amb els termòmetres quasi en negatiu. A la borrasca Filomena, que ha deixat pluges constants, fortes nevades a l’interior i carreteres tallades, se suma aquesta setmana una onada de fred que posa en alerta groga la Comunitat Valenciana, segons ha advertit l’Agència Estatal de Meteorologia.

Per tractar de pal·liar els efectes del fred en les persones sense llar, l’Ajuntament de València va posar en marxa el desembre passat el seu pla de reforç de serveis socials, una operació que es mantindrà fins a març i implica un augment de places en els albergs municipals i l’habilitació de nous espais per a possibles positius per Covid-19. Segons va expressar la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, “el total de places d’allotjament a la ciutat és de 324. N’hi ha 192 en albergs, 40 en el nou alberg Ciutat Vella; 66 en habitatges i 41 en el Centre d’Emergències Climàtiques”. Segons les últimes dades,

L’‘operació fred’ inclou la creació d’un centre d’emergències climàtiques amb 41 places, situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife, i 40 més, ampliables a 90, en un alberg a Ciutat Vella per a aïllar-hi les persones a qui es practique una prova PCR i donen positiu. Aquest últim centre té “caràcter sociosanitari”, segons la regidora, i serà el primer recurs a què es derivarà les persones que pernocten al carrer, on podran guardar la quarantena si són positius lleus o asimptomàtics, acompanyats per personal de la Creu Roja. En cas que els símptomes tinguen gravetat, els pacients es derivaran als recursos sanitaris.

Aquest centre de Ciutat Vella ofereix serveis d’allotjament, alimentació, aïllament, intervenció social, suport psicològic, vigilància 24 hores, subministrament de lots d’higiene i roba, realització de proves PCR (fins a 40 al dia), seguiment i atenció sanitària permanent, així com alternatives d’oci, segons explica l’Ajuntament. L’equip està format per dos treballadors socials, un psicòleg, un infermer i cinc especialistes mediadors socials, a més de l’equip de voluntariat de la Creu Roja, que donarà suport en totes les tasques.

Els serveis socials municipals estimen que gairebé un 20% de les persones rebutgen acudir a un alberg. Per a aquests casos, expliquen, hi ha una unitat de la Policia Local que dona mantes i menjar en els llocs de pernoctació habituals. A València les estacions del metro es mantenen tancades i la intenció de les autoritats és que les persones sense llar tinguen una atenció digna.

Segons el cens de sensellar que van fer diferents entitats socials el 2019, a la ciutat s’estima que hi ha 788 persones en situació de carrer. Posteriorment, a l’abril del 2020 la Policia Local de València va efectuar un recompte que xifrava en 974 les persones en aquesta situació, 271 d’elles al carrer, i 713 allotjades. Des que el març passat es va decretar l’estat d’alarma, els recursos municipals han hagut de reduir l’aforament per evitar més propagació del virus, una baixada que es tracta de compensar amb els nous allotjaments.