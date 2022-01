Les Magues de Gener reivindiquen a València la diversitat i la llibertat per a “poder triar els qui som”

La Festa de la Infantesa, organitzada per la Societat Coral el Micalet i protagonitzada per les Magues de Gener, ha omplit aquest matí la plaça de l'Ajuntament de València de música, il· lusió, alegria i color en la setena edició d'aquesta expressió cívica, festiva i multicultural, destinada a les xiquetes i xiquets, que ha celebrat el solstici d'hivern baix el lema Som diversitat adaptant la tradicional cavalcada a un espectacle estàtic subjecte a diverses mesures sanitàries, d'aforament i accés.

El públic assegut en el recinte habilitat davant el consistori, nombroses persones que han observat l'esdeveniment fora d'aquest, i especialment els xiquets, han gaudit d'aquesta celebració que ha sigut possible gràcies a la col· laboració solidària i altruista dels 20 grups de dolçaina i tabal, dansa, batucades, muixerangues, gegants i cabuts, animadors, associacions... de diverses comarques presents en aquesta celebració reduïda pel protocol front al Covid-19. Més de 30 agrupacions no han pogut participar en aquesta edició davant les limitacions sanitàries i d'espai del nou format.

Les Magues de Gener, encarnades enguany per Daniela Requena (Llibertat), periodista, activista LGTBI i influencer; Lucia Beamud (Igualtat), regidora delegada d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Pobles de València i Espai Públic de l'Ajuntament de València; i Sénia Mulayali (Fraternitat-Sororitat), booktuber valenciana; han repartit la seua particular màgia amb les seues varetes, serpentines, roses de paper, txapetes i un conte àmpliament il· lustrat, Matilde Salvador, una vida musical, on s'aborda la figura de la gran compositora castellonenca.

Amb aquest obsequi les magues han posat de manifest davant els xiquets el valor de la música i reten homenatge a Salvador (Castelló, 1918 - València, 2007), molt vinculada al Micalet, autora de la primera òpera valenciana en valencià, La filla del rei barbut, i l'única dona que ha estrenat una òpera, Vinatea, en el Liceu de Barcelona.

Matilde Asencio, filla de la compositora, ha felicitat al Micalet des del Canadà per aquesta iniciativa: “Vull agrair-vos la publicació del conte sobre la vida de la meua mare. M'encanten els dibuixos. L’he descarregat i he fet un quadern per a nosaltres i els seus néts”. Aquest conte, així com el titulat Les 3 Magues de Gener, amb textos de Cristina Escrivà i il· lustracions de Román Sánchez, es poden descarregar gratuïtament en la pàgina web i en les xarxes socials de la societat musical. L'inici de la celebració ha estat marcat per les batucades i l'arribada de les Magues de Gener a les quals han succeït la música i l'espectacle que han oferit diferents agrupacions en aquesta festa laica que ha culminat amb uns breus discursos de les magues i amb la presència de Joan Ribó, alcalde de València.

Llibertat, Igualtat, Fraternitat-Sororitat

La maga Llibertat (Daniela Requena) ha afirmat que “hui com sempre la vertadera llibertat no resta sinó que suma, ens concilia amb les persones que s'estimen, del mateix o diferent sexe, i ens dóna drets a les dones, a totes les dones”. Un valor que considera “ens guia i ens acosta a eixa infantesa quan som pura i simplement lliures”. El seu desig és que “totes les persones, majors o joves, tinguen la llibertat de decidir qui són, com són, què volen ser i a qui volen estimar”.

Igualtat (Lucia Beamud) ha demanat als xiquets que tancaren els ulls perquè els seus desitjos es feren realitat, i els ha comptat el seu: “Era un món molt divers, on totes les xiquetes i xiquets eren iguals. No importava d'on venien, quin era el seu color de pell, ni tampoc a qui estimaven; on tant es feia ser xic o xica per fer allò que estimaves. Només calia desitjar-ho! Un món on l'empatia i la solidaritat regnaven”. La maga els ha instat a no deixar de somiar, “així és com els nostres desitjos es fan realitat”.

Fraternitat-Sororitat (Sénia Mulayali) ha destacat en el seu discurs que “hui, en aquesta Festa de la Infantesa, som diversitat. Cadascú amb unes arrels, d'una casa diferent, d'un lloc diferent, i compartint el mateix espai. Això és el que volem potenciar i reivindicar. El que som sense judicis ni prejudicis. Ser”. Així mateix, ha posat en valor la fraternitat “per a ser més fortes i fer una societat millor i respectuosa”. L'actuació del cantautor Andreu Valor ha estat una de les novetats ressenyables d'aquesta edició. El de Cocentaina ha interpretat una cançó des del balcó de l'ajuntament i l'acte ha finalitzat amb la presència de tots els grups de tabalet i dolçaina i de la Jove Muixeranga de València.

Festa Tradicional

Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral el Micalet, ha assegurat que “la celebració ha estat marcada per la pandèmia que ha condicionat el format. En aquesta edició, estrenem la recent declaració de les Magues de Gener com a Festa Tradicional, un reconeixement que agraïm a l'Ajuntament de València i premia el voluntarisme i la labor desinteressada de centenars de persones”.

D'altra banda, Pardiñas ha sol· licitat “un poc de trellat” a qui intenta polititzar un acte per a la infància, i “que es deixe gaudir a les xiquetes i xiquets, ells són el motiu pel qual els participants (músics, muixerangues, agrupacions...) donen el millor de si mateixos”. I ha posat èmfasi en el fet que “sempre hem sigut respectuosos amb altres manifestacions religioses, i mai hem insultat a la intel· ligència de la ciutadania dient ‘reines’ a unes dones que encarnen valors republicans que tenen la seua gènesi en la Revolució Francesa”.

Solidària i inclusiva

Per la seua part, Cristina Escrivà, coordinadora del projecte i membre de la junta directiva de la societat musical, subratlla que “un any més hem tingut a tres dones de referència protagonitzant les Magues de Gener, i a una quarta, la reconeguda compositora Matilde Salvador, sempre en el record”. Escrivà remarca la projecció d'aquesta celebració i apunta que “malgrat les dificultats, aquesta Festa Tradicional, solidària i inclusiva ha fet un pas més i es consolida any rere any amb un immens patrimoni immaterial: l'alegria i felicitat dels xiquets”.

El públic que ha assistit a aquest acte gratuït va haver de reservar la seua plaça amb antelació en la web del Micalet. L'aforament de 700 persones es va omplir en poques hores i centenars d'elles es van quedar en una llista d'espera, no obstant això, el recinte no s'ha omplit. Els responsables de l'entitat han extremat les mesures de seguretat i sanitàries: els majors de 12 anys han ensenyat el passaport Covid-19 en l'entrada del recinte, delimitat per unes tanques; la màscara ha sigut obligatòria en tot moment per a les persones majors de 6 anys i estava prohibit fumar i menjar; l'entrada i l'eixida del recinte s'ha realitzat de manera ordenada i mantenint les distàncies.

El Micalet realitza des de 2016 una cavalcada que té com a precedent històric el corpus o secció infantil de la celebrada pel Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts en 1937 per a les xiquetes i xiquets refugiats i evacuats per la guerra. València va ser la capital provisional d'Espanya, des de novembre de 1936 fins a octubre de l'any següent, després del trasllat, des de Madrid, del legítim Govern de la II República.

El Micalet, des de 1893

El Micalet, una societat musical fundada l'any 1893, va ser declarada d'Utilitat Pública en 1978 i es configura com un espai de referència per la seua important activitat educativa i cultural, així com pel seu paper en l'articulació de la societat civil valenciana. L'entitat, sense ànim de lucre, compta amb la Escola de Música Matilde Salvador, d'ensenyaments no reglats, i el centre autoritzat Institut Musical Giner on s'imparteixen estudis oficials d'Ensenyament Elemental i Professional. És membre de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), un gran moviment associatiu al qual aporta una dilatada història i el gran patrimoni musical que atresora des de fa 129 anys.