Veïns de València denuncien que el Port construeix un pas elevat per a camions en compte del túnel acordat

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAVV) va denunciar dijous que l’Autoritat Portuària de València (APV) està construint d’un pas elevat en les obres de renovació de la xarxa ferroviària i de carreteres interiors del port. Segons l’entitat, aquesta construcció va radicalment en contra de l’acord específic aconseguit entre Ajuntament i el Port el 2017 i que implicava la construcció d’un pas inferior sota l’eix viari principal i el ferrocarril.

En canvi, en compte d’aquest túnel, estan alçant-se uns vials elevats que, segons l’APV mateixa, tenen el beneplàcit de l’Ajuntament. “Citem el Govern municipal perquè conteste les al·legacions presentades des del moviment veïnal i altres organitzacions davant aquest incompliment dels acords i sense planejament urbanístic aprovat”, va dir la presidenta de la FAVV María José Broseta.

L’any 2017 l’Ajuntament i l’APV van acordar fer un pas inferior sota l’eix viari principal i el ferrocarril. Però, des de fa ja unes setmanes, és visible des del barri de Natzaret la construcció d’un pas elevat, en contra del que s’havia convingut respecte a les obres de renovació de la xarxa ferroviària i de carreteres interiors del port.

D’aquesta manera, segons va assegurar la FAVV, l’Autoritat Portuària està fent les obres sense que s’hagen contestat les al·legacions de l’Associació Veïnal de Natzaret, la Federació d’Associacions Veïnals de València, Per l’Horta i Ecologistes en Acció. A més, sense planejament urbanístic aprovat. Aquestes al·legacions es van presentar al Pla Especial de la Zona Sud 2 del Port.

Mentrestant, l’entitat va explicar que l’APV diu que aquestes obres es fan de mutu acord i de manera consensuada amb l’Ajuntament de València, mentre aquest continua sense respondre: “És fonamental que l’Ajuntament aclarisca aquesta qüestió”, va dir María José Broseta, que va assenyalar a més el greu impacte que genera fer aquest vial com a pas elevat, “no sols per l’impacte visual important, també pel que implica quant a la contaminació acústica i mediambiental”.

Segons s’ha publicat, el Port destinarà més de 40 milions en la renovació dels seus vials interiors, entre els quals s’inclou la rotonda construïda sobre l’eixida natural de la desembocadura de l’antic llit del Túria. Aquests nous vials s’inclouen en el Pla d’Inversions de l’APV i compten amb cofinançament dels fons europeus Next Generation.

Nou estadi del València CF

D’altra banda, la dirigent veïnal va reiterar l’exigència que es complisquen els compromisos adquirits amb la ciutat pel que fa a l’acabament del nou estadi del València CF, tant pel que fa a la construcció del poliesportiu de Benicalap com a les dotacions previstes en l’actual Mestalla. Així ho va manifestar després de conéixer-se l’última millora en les condicions urbanístiques que ha oferit l’Ajuntament perquè el València CF finalitze les obres, tal com va informar elDiario.es.

“Els compromisos signats són per a complir-los i no per a anar de rebaixes constants. Els actuals propietaris del València CF han incomplit els acords i els terminis, per la qual cosa l’Ajuntament ha de vetlar pels drets de la ciutadania i fer complir la llei igual que s’exigeix a qualsevol”, va dir María José Broseta, presidenta de la federació veïnal.

Des de la FAVV de València es va denunciar una vegada més l’actitud dels actuals propietaris del València CF, que segueixen enrocats en l’incompliment amb la ciutadania mentre parlen de falta de col·laboració per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, l’entitat veïnal va reclamar també al Govern municipal que es posicione d’una vegada per sempre en l’exigència sense pal·liatius del compliment dels acords.