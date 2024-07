El vot del PP contra el sostre de gasto complica els comptes al Consell de Mazón per a la resta de la legislatura

El PP torna a votar en contra dels objectius d'estabilitat plantejats pel Govern al Congrés. La negativa dels populars, que van fer el mateix l'any passat i van ratificar aquesta mesura al Senat, aquesta vegada de la mà de Junts, suposa incrementar el llast de comunitats infrafinançades com la valenciana, que veurà reduït el marge de maniobra.

La decisió del PP impacta directament als comptes de la primera legislatura del Consell de Carlos Mazón. El president de la Generalitat, que reclama unes regles de dèficit més flexibles per a territoris infrafinançats com el que governa, sostenia així la negativa: “No pot ser que la ministra d'Hisenda, María Jesus Montero, haja dit que tota la flexibilitat del dèficit va a beneficiar exclusivament el govern d'Espanya i les comunitats autònomes, que estem sostenint l'estat del benestar, sanitat, serveis socials, educació i ara també menors immigrants no acompanyats, siguem els que no tindrem cap mena de flexibilitat respecte al dèficit”.

Tot i això, el rebuig visibilitzat al Congrés implicarà, a la pràctica, una minva en la capacitat de despesa. El PSPV denuncia que la mesura implica perdre uns 300 milions d'euros anuals, que seran gairebé mil en finalitzar la legislatura, atès que la votació afecta el període 2025-2027. La xifra correspon a les dues dècimes de diferència respecte al que planteja el Consell de Política Fiscal i Financera.

La secretària general del PSPV, Diana Morant, acusa el PP d'“atacar els interessos dels valencians”. “A això cal afegir la retallada en ingressos de 900 milions d'euros més per la reducció d'impostos als més rics que ha aprovat el senyor Mazón”, que considera “una retallada al quadrat”.

La condonació del deute, una tireta

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, també ha abordat la quitació del deute que es negocia amb Catalunya i que el Govern va prometre estendre a la resta d'autonomies. Mazón creu que oferir a la Comunitat Valenciana “menys treu del deute del que ens permetria eixir al mercat” -s'estima que seria un 10%- sense acompanyar-lo d'un fons d'anivellament que és “el més urgent”, “seria gairebé com oferir-li una tireta a algú que s'està dessagnant només per blanquejar el separatisme català”.

El president de la Generalitat ha insistit que el 80% del deute de la Comunitat Valenciana es deu al seu infrafinançament i que “qualsevol reflexió” sobre el deute a la Comunitat Valenciana ha de cobrir diversos requisits, entre ells el de permetre eixir als mercats. En qualsevol cas, ha insistit que el fons d'anivellament transitori és “la prioritat”.