El Govern adverteix que el veto del PP a l’objectiu de dèficit en el Senat comportarà 400 milions en retallades a la Comunitat Valenciana

El vot en contra del PP en el Senat torna a tombar els objectius de dèficit del Govern i aboca les autonomies a retallades pressupostàries. El rebuig, per segona vegada consecutiva, implica tornar a un escenari més estricte per a les comunitats autònomes, que passa del 0,1% previst a un 0%. En el cas valencià, cada dècima implica prop de 140 milions d’euros, un marge considerable atés l’infrafinançament crònic.

Els objectius d’estabilitat s’han rebutjat per 146 vots en contra davant de 115 a favor en la votació de dijous en la cambra alta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertit que el nou veto del PP implica que les comunitats hauran de reajustar els seus pressupostos “retirant despesa”. Entre les afectades, apunta: “Andalusia haurà de retirar del seu pressupost 195 milions d’euros i 284 milions la Comunitat de Madrid. I la Comunitat Valenciana, si l’objectiu de dèficit fora del 0,1% –l’aprovat pel Govern per a les autonomies el 2024– hauria d’ajustar 137 milions, però com que en el seu pressupost manté un objectiu del 0,3%, serien 400 milions”.

Els populars defensen l’oposició a la senda de dèficit per al 2024-2026 com un fre a l’“abús de poder”. El Senat, segons la parlamentària Eva Ortiz, “es posa al costat dels espanyols dient no, per segona vegada, a l’objectiu d’estabilitat. Han entropessat amb la primera pedra en el camí dels pressupostos”, cosa que el Govern desmenteix.

La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que l’executiu continua endavant amb els comptes públics. Montero ha avisat que la nova senda serà la remesa a la Comissió Europea a l’abril dins del Programa d’Estabilitat, el dèficit del conjunt de les administracions públiques se situarà en el 3% el 2024, en el 2,7% el 2025 i es reduirà al 2,5% el 2026, mentre que en l’àmbit territorial, els objectius que s’aplicaran fixen l’estabilitat pressupostària per a comunitats autònomes i un superàvit del 0,2% per a ajuntaments enguany.

El pressupost aprovat per les Corts Valencianes estableix un límit del 0,3%, que es tradueix en uns 280 milions d’euros extra. Amb la referència en el 0%, la suma ascendiria a uns 432 milions d’euros, segons ha denunciat el PSPV, molt crític amb els pressupostos “fantasma” i amb la decisió del PP en la cambra alta. El portaveu del PSPV en les Corts Valencianes, José Muñoz, ha criticat que “amb el seu vot en contra en el Senat, [el PP] condemna els valencians a una retallada de 432 milions d’euros en els serveis públics fonamentals. Li exigim que diga la veritat i que reconega que, per la seua irresponsabilitat, venen retallades”.

En un comunicat, Muñoz assenyala que, a l’hora de votar en contra, “el que fa el PP és retallar 137 milions d’euros dels pressupostos de la Generalitat, a què se sumen 300 milions més de recursos ficticis”. “Mazón s’oblida que governa per a cinc milions de valencians”, assevera, i critica que “amb la seua mania persecutòria cap al president del Govern, Pedro Sánchez, l’única cosa que aconsegueix és perjudicar els valencians”.

Precisament dimecres, en una conferència en el fòrum de finances Forinvest, la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, lamentava que l’infrafinançament crònic i el cost del deute per la pujada dels tipus d’interés, “deixa molt poc de marge” a la Generalitat per a impulsar polítiques productives, ja que el 93% dels recursos que rep de l’Estat es destinen directament a atendre el finançament dels serveis públics essencials.