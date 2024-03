Vox oculta les actes de l’empresa pública de la Generalitat Valenciana que gestiona els incendis forestals

El col·lectiu de bombers forestals de la Generalitat Valenciana està en peu de guerra per la precària situació en què està en el terreny laboral i de mitjans. El 12 de març passat es van manifestar davant del Palau de la Generalitat i vindran més mobilitzacions fins que vegen compromisos clars de l’actual Govern valencià del PP i de Vox per a millorar les seues condicions.

El col·lectiu està integrat per uns 900 efectius dels quals prop de 300 treballen només sis mesos a l’any, normalment entre maig i octubre, llevat que s’aprove una pròrroga extraordinària per motius d’interés general, tal com va fer uns quants anys l’anterior Govern del Pacte del Botànic, que va arribar a estendre’l fins al desembre.

Tots ells estan integrats des del 2018 en la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències SAU (SGISE) dependent de la Conselleria de Justícia que ara gestiona Vox, amb la consellera Elisa Núñez al capdavant. Entre altres coses, els bombers forestals reclamen l’aprovació d’un conveni “digne”, posar fi als treballadors “en frau de llei”, en referència a uns 300 efectius que estan pendents de l’estabilització dels seus llocs, i posar fi també als que estan en situació de temporalitat.

Tots aquests assumptes es debaten en el consell d’administració de la SGISE, però, tal com ha denunciat la diputada socialista Alicia Andújar l’opacitat del partit d’extrema dreta impedeix a l’oposició exercir la seua tasca de control i fiscalització, ja que des que es va produir el canvi de color polític al capdavant de la Generalitat no es publiquen les actes de les reunions de l’empresa pública.

“Denunciem la falta de transparència en la gestió d’Elisa Núñez al capdavant de la Conselleria de Justícia i Interior. Volem saber què amaga, perquè des del 13 de juliol no ha publicat les actes de les reunions de la SGISE i, encara que li les hem reclamades unes quantes vegades, ens dona llargues”, ha lamentat.

Segons Andújar, “hi ha un malestar profund en el personal d’Emergències; té els bombers forestals en peu de guerra; continua sense reparar les autobombes avariades; sense passar-los la ITV”. A més, afig que venen “uns mesos complicats, perquè les nostres muntanyes estan seques i la consellera no té pla per a Emergències, i si en té, ens preocupa molt què amaga”.

El nou executiu autonòmic del PP i de Vox ha aplicat una retallada pressupostària per a aquest exercici de 13 milions d’euros en prevenció d’incendis i 9 milions més en matèria de formació. L’any passat els dos pitjors incendis registrats a la Comunitat Valenciana es van produir fora dels mesos d’estiu, en concret al final de març el de Vilanova de Viver amb 4.700 hectàrees carbonitzades i al final d’octubre el de Montitxelvo amb 2.500 hectàrees arrasades.