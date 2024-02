Vox redueix a sis mesos el reforç de bombers forestals davant dels 10 que va implantar el Botànic

“La sensació amb la consellera ha sigut positiva, perquè almenys s’ha reunit amb nosaltres al cap de nou mesos de silenci, encara que la veritat és que compromisos no n’hi ha hagut pràcticament cap, més enllà que el personal de reforç s’incorporarà al maig i finalitzarà a l’octubre”, va assenyalar el portaveu de bombers forestals del sindicat CGT, Miquel Ferri, després de la reunió que van mantindre dijous els representes sindicals de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU (SGISE) amb la consellera de Justícia i Interior de Vox, Elisa Núñez, que va assegurar que “l’operativitat del servei d’extinció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana està garantida”.

Núñez va traslladar que els 240 efectius temporals només estaran operatius sis mesos, tot i que en els últims anys amb el Govern del Botànic van arribar a estar 10 mesos. En concret, segons CGT, l’any passat van estar d’alta del 15 d’abril al 31 d’octubre; en 2022, de l’1 de maig al 31 de desembre; el 2021, de l’1 de maig al 31 d’octubre; i el 2020, de l’1 de maig al 31 de desembre.

Encara que des del sindicat pretenien que s’incorporaren abans de la Setmana Santa, que enguany comença una setmana després de les Falles (19 de març), ja que són dates en què les famílies freqüenten els entorns forestals en un context de calor i sequera, finalment no s’ha atés aquesta petició al·legant falta de disponibilitat econòmica, després d’una retallada de 13 milions d’euros en els pressupostos autonòmics per part del PP i de Vox per a aquest exercici en prevenció d’incendis.

I això malgrat que els incendis són cada vegada més desestacionalitzats. Sense anar més lluny, l’any passat els dos pitjors incendis registrats a la Comunitat Valenciana es van donar fora dels mesos d’estiu, en concret al final de març el de Vilanova de Viver amb 4.700 hectàrees carbonitzades i al final d’octubre el de Montixelvo amb 2.500 hectàrees arrasades.

Segons Ferri, en un altre ordre de coses, la consellera els ha traslladat que “el procés d’estabilització presumiblement enguany es farà sense problemes, tant el concurs de mèrits com el d’oposició, i que passarà un cronograma de les fases que vindran”. Aquest any serà “de mantindre l’empresa” i a partir d’ací s’intentarà “negociar el conveni de l’empresa”. El personal, uns 900 bombers en total, té prevista una assemblea el pròxim 27 de febrer en què analitzarà la situació i decidirà si du a terme mobilitzacions.

Núñez va manifestar que la trobada va ser molt “productiva”, perquè va poder traslladar de primera mà als representants dels treballadors “quina és la situació real de la mercantil derivada dels informes de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, que van obligar a posar fi a l’encàrrec que prestava Tragsa des de la creació de l’empresa”.

En aquest sentit, la consellera va informar de les accions que es duran a terme per a poder “dotar d’autonomia l’empresa”. Entre altres qüestions, va dir que el procés d’estabilització que afecta més de 300 treballadors “continua el seu curs per a poder finalitzar dins del termini marcat per la llei, abans del 31 de desembre”.

Finalment, Elisa Núñez va enaltir la “gran professionalitat” del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat i es va comprometre a establir un calendari de treball entre la direcció i la part social de l’empresa per a treballar de bracet.