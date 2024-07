La web de l’Arquebisbat de València esborra el rastre de la reunió amb l’ens de les teràpies de conversió de persones LGTBI

La pàgina web de l’Arquebisbat de València ha anat esborrant alguns dels seus continguts relacionats amb el Centre d’Orientació Familiar de la Diòcesi (COF) Mater Misericordiae de València, dirigit pel docent Federico M. V., a qui uns quants exalumnes acusen de dur a terme teràpies prohibides de conversió sexual a persones LGTBI. Si el 10 de juliol passat, la web arquebisbal va esborrar les dades de contacte del COF, incloent-hi el telèfon de Federico M. V., aquesta setmana la ressenya d’una reunió celebrada el 8 de febrer passat entre el director i representants de l’ens i l’arquebisbe, Enrique Benavent, ha desaparegut. L’enllaç indica que la pàgina ja “no existeix”. “És possible que s’haja mogut o eliminat del tot”, afig el missatge de la web oficial.

L’Arquebisbat de València va ordenar una investigació interna sobre les denúncies dels exalumnes del col·legi Mare Josefa Campos, centre concertat catòlic d’Alaquàs (l’Horta Sud). A més, la Fiscalia va obrir diligència d’investigació el 17 de juliol passat, arran de la denúncia de la Conselleria d’Educació, dirigida pel popular José Antonio Rovira, a conseqüència d’un informe de la inspecció educativa.

El COF està dirigit per Federico M. V., que va reconéixer davant un periodista de La Sexta que feia teràpies de conversió sexual a persones LGTBI, prohibides per la llei autonòmica. L’entitat compta com a conseller amb Juan Andrés Talens, reverend director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l’Arquebisbat, que inclou Hazte Oír.

Encara que es tracta d’una associació pública de fidels amb els seus propis estatuts, la seu social de l’entitat està registrada en un edifici del carrer de les Avellanes propietat de l’Arquebisbat de València, segons va denunciar Compromís aquesta setmana. La formació considera que hi ha una “trama” de teràpies de conversió sexual a persones LGTBI que “ha torturat psicològicament desenes de persones per la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere”.

En la ressenya de la reunió eliminada de la pàgina web de l’Arquebisbat de València es presentava el COF com un “servei especialitzat d’atenció integral als problemes de les famílies que té en compte totes les dimensions de la persona”.

Federico M. V., president durant quasi dues dècades de l’Associació Catòlica de Mestres de València, va explicar a l’arquebisbe Benavent la trajectòria de l’entitat, creada el 2014 a manera d’“hospital de campanya que acull i acompanya els patiments de moltes persones i els dona una resposta adequada en l’àmbit professional, però també des del magisteri i la maternitat de l’Església, que sana els cors i les ferides i ofereix l’oportunitat d’una vida nova”. En l’associació pública de fidels s’hauria “ajudat” 350 persones.

“Confidencialitat” i “gratuïtat”

El COF, segons va dir el seu director, manté dos pilars (la “confidencialitat” i la “gratuïtat absolutes”) i està format per un “equip de 15 professionals”, entre ells “diversos matrimonis que ofereixen el seu temps i la seua faena de manera voluntària”, a més d’orientadors familiars, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, infermers, metges i juristes. L’entitat “atén gairebé 40 casos nous a l’any, a més de continuar amb els dels anys anteriors, ja que moltes problemàtiques han de ser acompanyades al llarg del temps”, segons indica la ressenya de la reunió eliminada de la pàgina web.

L’associació pública de fidels no fa en cap cas referència explícita a les teràpies de conversió sexual, simplement al·ludeix a la seua tasca d’“acollir, ajudar a discernir i acompanyar les persones o els matrimonis que tenen o han tingut patiments en les relacions interpersonals o en el seu procés de maduració”. No obstant això, l’Arquebisbat de València s’ha desvinculat de pla del COF des que es va destapar que el seu director oferia les teràpies prohibides per llei, amb multes de fins a 160.000 euros.

L’arquebisbe Enrique Benavent continua així els plantejaments del papa Francesc, que, en una conversa informal en el marc d’una reunió recent amb bisbes espanyols, de la qual va informar el diari La Razón, va rebutjar les teràpies de conversió de persones LGTBI.

El Vaticà prohibeix expressament aquesta mena de teràpies homòfobes. El 2021, segons la revista Vida Nueva, el cardenal prefecte italià Beniamino Stella, llavors responsable del Dicasteri per al Clergat, va dir per escrit als bisbes espanyols que no havien de secundar, participar o recomanar aquestes teràpies.

No obstant això, el bisbe d’Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, no ha seguit les instruccions del pontífex. Munilla va defensar fa poc les teràpies prohibides per llei i va denunciar el “liberticidi LGTBI” que, a parer seu, s’amaga darrere de la investigació ordenada, després d’unes quantes denúncies, per la Conselleria d’Educació.

El bisbe ultraconservador va afirmar en el seu programa Sexto Continente que “li consta” que Federico M. V. “ha fet el que havia de fer” i que “l’acusació és falsa”.