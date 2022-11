Ximo Puig aposta pel desenvolupament de l'energia solar “com més de pressa millor”

“O a favor de les energies renovables o dels combustibles fòssils”. El president de la Generalitat Valenciana va plantejar aquesta disjuntiva per defensar que la Comunitat Valenciana en 2030 siga “autònoma” en termes energètics, fins al punt de poder exportar energia verda, i per “apostar nítidament per les energies renovables”, en un moment en què el seu Govern, el del Pacte del Botànic, no acaba de trobar un consens sobre el ritme d'implantació de noves plantes fotovoltaiques a causa de les reticències dels seus socis, Compromís i Unides Podem, sobre l'impacte territorial d'aqueixa mena d'instal·lacions. Sense citar-los, Ximo Puig es va mostrar a favor de desenvolupar-les “com més de pressa millor”.

Ho va fer aquest diumenge durant un acte, celebrat en l'edifici Veles e Vents de la Marina de València en què el seu partit, el PSPV-PSOE, va commemorar els 40 anys de l'arribada del socialista Joan Lerma a la presidència de la Generalitat Valenciana. Durant l'acte, celebrat sota el títol de “Tota una vida de governs progressistes”, en el qual, a més de la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, van participar històrics dirigents del partit com Ciprià Ciscar, Antonio García Miralles, Pepa Frau, Diego Macià o Carmina del Río, es van evocar els anys de construcció de l'autogovern valencià amb crítiques a l'actitud de la dreta, encarnada aleshores en la Unió de Centre Democràtic, i amb apel·lacions a la vocació dels socialistes de representar la majoria social.

Amb la vista posada en les pròximes eleccions autonòmiques de maig del 2023, García Miralles va ser el més explícit en proclamar: “Hem d'aspirar, no a un govern en coalició, sinó a tindre una majoria suficient perquè hi haja un govern com més socialista millor”. També Joan Lerma, en el seu discurs, en el qual va comparar l'actitud d'UCD en la transició de “dividir la societat valenciana” amb la del PP en l'actualitat, va insistir que el socialista és “el partit central de la democràcia espanyola i el partit central de l'autonomia valenciana”. Puig, en la seua intervenció, després d'assegurar que la que ell representa és “una segona generació d'aquelles polítiques” socialistes que van construir l'autogovern amb la mateixa vocació de “centralitat” en la societat, va assenyalar que el PSPV “no perdrà mai la vocació de ser un partit majoritari”.