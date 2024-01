La asociación Libertad VCF advierte de que cualquier solución para el Valencia CF “debería involucrar a la afición valencianista”

La asociación Libertad VCF, la principal plataforma opositora al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, cuyo objetivo es recuperar el control del club y democratizarlo, ha reaccionado tras la información que ha avanzado este lunes elDiario.es en relación al interés de la promotora Atitlan por adquirir la parcela del viejo Mestalla y al posible interés de un fondo de inversión norteamericano por comprar el paquete de acciones de Lim.

Sobre la posibilidad de que se estuviera trabajando en la compra de las acciones de Peter Lim por parte de un fondo de inversión, desde la asociación han recordado que “cualquier solución del Valencia CF debería involucrar a la afición valencianista”.

La plataforma ha añadido: “Tenemos la nefasta experiencia de lo que supone dar la espalda a la afición para vender el club a quien no lo respeta y tan solo lo usa para fines alejados a su razón de ser. La solución de nuestro club no pasa por cambiar de un especulador de futbolistas a un especulador de terrenos. Muchos de los actores que fueron partícipes y cómplices de aquel vergonzoso proceso de venta, en el que la afición valencianista fue engañada y estafada, tienen protagonismo en la actualidad, así que esperamos que hayan aprendido de los viejos errores y no se sientan tentados para perpetrar otra vergonzosa venta”.

Además, han advertido “de lo perjudicial que sería para el Valencia CF desprenderse de su patrimonio por precios inferiores a los de mercado, forzados por su crítica situación económica y la voracidad de empresas especuladoras, en lo que podría convertirse en un nuevo expolio del club”.

La asociación ha aprovechado para recordar al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana “que no deben eludir su responsabilidad para solucionar un tema que afecta a la sociedad valenciana” y que necesitan su ayuda “para desarrollar un proyecto que permita al valencianismo recuperar al club en un proyecto de democratización del Valencia CF y garantizar, así, la viabilidad de la entidad”.