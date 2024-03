El Ayuntamiento afirma que el Valencia CF tendrá entre marzo y abril la licencia de obras del nuevo estadio

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner (PP), ha afirmado este viernes que la licencia de obras y actividades del nuevo estadio del Valencia CF estará lista previsiblemente en el mes de abril, un mes después de lo previsto teniendo en cuenta que la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció que estaría tramitada en el primer trimestre del año.

Giner ha comentado que “cuando la alcaldesa dio ese plazo contábamos con que el promotor de dicha licencia presentaría toda la documentación con las entidades colaboradoras en diciembre, finalmente esa documentación se demoró un mes más, en enero, cuando la recibimos solicitamos los informes preceptivos y vinculantes, en concreto de la conselleria, y cuando estuvieran esos informes en un plazo de un mes resolveríamos”.

El edil ha añadido que “como el mismo promotor se retrasó un mes, creo que esa declaración de marzo tendría que ser entre marzo y abril, pero sí estaríamos en disposición de concederla”.

Con todo, esto no significa que el club vaya a iniciar las obras de forma inmediata, puesto que siempre ha defendido que no entrarán las máquinas hasta que no recupere los derechos urbanísticos con los que prevé financiar la mayor parte del coste de las obras, esto es los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, los 75.000 de residencial de la parcela del viejo Mestalla y otros 14.000 de terciario en la misma zona.

El club podría volver a disponer de esta edificabilidad por dos vías, ambas complicadas. Bien mediante la aprobación de las fichas urbanísticas en el pleno municipal, algo que no sucederá como mínimo, hasta que se haga la auditoría del coste de las obras aprobada por el Ayuntamiento y el club presente garantías para financiar las obras. La otra vía sería la judicial, es decir, que el próximo 6 de marzo el juzgado fallara a favor del Valencia CF en la causa sobre la caducidad anticipada de la ATE. Si esto sucediera, la actuación territorial estratégica volvería a cobrar vigencia y con ella los beneficios urbanísticos.

Al respecto del proceso judicial, Giner ha informado también de que los servicios jurídicos municipales van a presentar este viernes un escrito de alegaciones en respuesta al formulado el pasado 28 de febrero por el club. En aquel documento, el Valencia CF hizo valer el informe municipal que avala la vigencia de la licencia de obras para reforzar su argumento de que si ha incumplido los plazos de la ATE ha sido porque el Ayuntamiento en su momento retrasó la tramitación de los expedientes.

Sin embargo, Giner ha explicado que el escrito de alegaciones deja claro que nada tiene que ver la vigencia de una licencia con la caducidad de la ATE por el reiterado incumplimiento de los plazos del promotor, es decir, del Valencia CF.