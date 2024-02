El Valencia CF lleva al juzgado un contradictorio informe del Ayuntamiento para recuperar los activos urbanísticos

El próximo 6 de marzo se dirime de forma conjunta en la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa sobre legalidad de la caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio del Valencia CF y la de la denegación de la prórroga solicitada en su día por el club al Gobierno valenciano.

Ante el bloqueo político que existe actualmente para aprobar las fichas urbanísticas que devolverían el club los activos urbanísticos que quedaron en un limbo cuando se caducó la ATE, ya que solo el PP, con minoría de 13 concejales (le haría falta el voto de otros cuatro), está dispuesto a aprobarlas, la resolución del litigio ha generado gran expectación. De ser el fallo favorable al club, recuperaría todos los derechos urbanísticos, esto es los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, los 75.000 de residencial de la parcela del viejo Mestalla y otros 14.000 de terciario en la misma zona.

El Valencia CF, por orden del máximo accionista, Peter Lim, siempre ha condicionado el reinicio de las obras del nuevo estadio y por lo tanto, la posibilidad de que València sea sede del Mundial de 2030 a recuperar estos beneficios urbanísticos con los que pretende financiar las obras, las cuales han cumplido 15 años paradas.

Todo hacía indicar que el club tenía muy complicada una resolución judicial favorable, por los contundentes informes tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, e incluso del Consell Jurídic Consultiu. Todos ellos han mantenido una argumentación común: el Valencia CF, como promotor del proyecto, es el único responsable por su inacción del incumplimiento de los plazos previstos de la ATE. La entidad deportiva, sin embargo, atribuye toda la responsabilidad a la administración, principalmente al Ayuntamiento, al que culpa de retrasar la tramitación de los expedientes.

Ahora, un informe del pasado 20 de febrero del servicio de licencias de actividades del Ayuntamiento que avala la vigencia de la licencia de obras contradice en parte la argumentación de las administraciones. Tanto es así, que el Valencia CF presentó este miércoles en el juzgado un escrito de alegaciones en el que esgrime el mencionado documento municipal para reforzar su hilo argumental.

En su escrito, el Valencia CF destaca varios párrafos del informe: “Dicha actividad por parte del titular de la licencia impide apreciar la concurrencia de una inequívoca voluntad por parte del mismo de abandonar la obra y su proyecto de construcción”, lo que a juicio del club implica que permaneció activo de cara a la ejecución de la ATE.

Además, afirma la institución valencianista que el Ayuntamiento les da la razón en que “las sanciones y decisiones perjudiciales para el administrado han de ser aplicadas con moderación y con un riguroso criterio restrictivo, operando en definitiva con flexibilidad (...) y en modo alguno de manera drástica y automática, por el simple transcurso del tiempo”.

El Valencia CF añade: “Lamentablemente la administración pública no tuvo en cuenta todo lo anterior al tomar la decisión de caducar la ATE, a pesar de que si se adoptó tal decisión fue, precisamente, por el simple transcurso del tiempo y sin tener en cuenta las circunstancias concurrentes”.

Según prosigue el escrito del club, el Ayuntamiento les da la razón al decir que “para adoptar una decisión administrativa severa (en el caso resuelto por esa resolución del Consistorio, la caducidad de las licencias otorgadas en su día; en el caso que nos ocupa en estos autos, la caducidad y resolución anticipada de la propia ATE) es imprescindible antes atender a los hechos y circunstancias concurrentes (…) como la especial complejidad técnica de la actuación, su impacto económico y social, su afección al interés general, la complejidad de las operaciones relativas al planeamiento urbanístico (…)”.

El Valencia CF finaliza sus alegaciones afirmando estar “totalmente de acuerdo con lo que refiere esta Resolución del Ayuntamiento y, aplicándola al caso de autos, creemos evidente que la decisión de caducar la ATE fue totalmente contraria a Derecho por no tener en cuenta las circunstancias concurrentes, entre las que se encuentran precisamente las que la propia codemandada alega en su Resolución”.

A este escrito ya ha dado respuesta la asociación Libertad Valencia CF, presente en la causa, alegando que nada tiene que la posible caducidad de una licencia con el incumplimiento por parte del máximo accionista de los compromisos adquiridos en la ATE, aprobada tras su llegada al club.

Llama la atención que el informe del Ayuntamiento que avala la vigencia de la licencia está firmado un día antes de la moción que se llevó a la comisión de urbanismo en la que se aprobó con los votos del PP y de Vox que el Ayuntamiento no adoptaría ninguna resolución sobre el nuevo estadio hasta que se resolviera el litigio judicial. Además, una parte el PP fue reticente a incluir el otro punto que se aprobó con los votos de Compromís y de Vox, a los que se sumaron finalmente, para solicitar una auditoría del presupuesto de las obras y garantías por el coste de los trabajos que quedan por ejecutar.

Compromís y el PSPV acusan a Catalá de favorecer a Lim

Tras conocer los hechos, desde Compromís han asegurado que defenderán siempre “los intereses de la ciudad y de la afición del València CF” y han considerado que “la señora Català ha traicionado hoy, de forma muy abierta los intereses tanto del València CF como de toda la ciudad”.

Además, han añadido, “quiere regalarle en los tribunales al señor Lim un pelotazo urbanístico, que no responde a los intereses que ella como Alcaldesa debería defender, ya que, le va a permitir realizar una obra especulativa, sin defender los intereses de nuestra ciudad y como sabe que políticamente no puede hacerlo, se lo está facilitando en los tribunales”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, ha señalado que Catalá “le sirve los argumentos en un informe de la licencia que no tenía necesidad de hablar sobre la ATE”. Sandra Gómez, ha valorado que las últimas informaciones sobre el escrito que Meriton habría enviado al TSJ “confirman que el PP estaría ayudando a que Peter Lim recupere la ATE en los juzgados, tal y como venimos denunciado”.

Sandra Gómez ha lamentado que el Ayuntamiento “haya servido a Lim los argumentos en el informe de la licencia ya que no tenía necesidad de hablar de la ATE pero lo hace expresamente para indicar que el VCF siempre tuvo actividad para no abandonar la construcción cuando es evidente que esto no fue así”. “María José Catalá se burla de la ciudad y de la afición”, ha apostillado.

Con el argumento expuesto ahora por el equipo de Catalá, ha denunciado que ha hecho cambiar la posición del Ayuntamiento en contra del interés general “ha cambiado la posición que ha defendido durante años en resoluciones e informes jurídicos para denunciar los incumplimientos de Lim y ha pasado a defender que siempre ha tenido voluntad de acabar el estadio, pese a que lleva 15 años con las obras paradas e incumplió todos los plazos de la ATE”.