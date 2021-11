Climent deja entrever que no apoyará la caducidad del plan del nuevo estadio de Valencia CF hasta que se resuelva el crédito de la La Liga

El conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís), se mostró este martes contrario a anular "en estos momentos" la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia CF, el plan urbanístico diseñado en 2012 y aprobado en 2015 para posibilitar el traslado del Mestalla de la avenida de Aragón a la de las Cortes Valencianas.

La Conselleria de Política Territorial que dirige el socialista Arcadi España anunció la semana pasada que llevaría al pleno del Consell de este viernes 19 de noviembre el inicio del expediente de caducidad de la ATE.

Sin embargo, en declaraciones a À Punt, Climent dejó entrever que se opondrá a tumbarlo: "Pensamos que el momento de caducar la ATE no es este. En estos dos meses el Valencia CF tiene una posibilidad para avalar de una manera clara si se cumple lo que se está diciendo que es la firma esa del fondo de la Liga de unos 120 millones de euros de los que una parte importante debe ir destinado a mejoras de infraestructuras. Con ese dinero podría presentar el aval y por tanto nosotros apostamos por la prudencia y pensamos que este no es el momento de caducar la ATE sino otro si transcurridos estos dos meses el Valencia no mueve ficha".

Como informó elDiario.es, el asunto se tratará entre los tres socios del Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) este jueves en la reunión en la que se acuerdan todos los temas que se llevan al pleno. Será entonces cuando se sepa si finalmente hay consenso, aunque por las declaraciones de Climent, no parece que Compromís vaya a apoyar la caducidad. Hasta ahora ningún tema se ha llevado al pleno si no ha habido unanimidad entre los tres socios del Gobierno valenciano y sería extraño que en este caso fuera diferente.

Sin embargo, según apuntan fuentes de Economía, si la Conselleria de Territorio quiere iniciar el expediente de caducidad lo puede hacer sin necesidad del acuerdo previo del pleno del Consell si consideran que tienen las competencias, aunque insisten en que la propia ATE dice que la conselleria competente es la de Economía, previo informe de la de Política Territorial.

En este sentido, creen que el texto del segundo punto de la propuesta de acuerdo ("ordenar a la Conselleria competente en materia de Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Movilidad la instrucción y tramitación del procedimiento") pretende arrogarse unas competencias que son de Economía, como demuestra la tramitación el expediente relativo a la prórroga pilotado por el departamento de Climent.

Además, explican que la caducidad en estos momentos solo conseguiría complicar mucho más el objetivo final de acabar el nuevo estadio y el resto de proyectos, puesto que dejaría al club en una situación económica límite y además quedaría liberado de las obligaciones legales recogidas en la ATE, por no hablar de la más que probable judicialización del proceso.

Las mismas fuentes consideran más lógico esperar a que se resuelva para bien o para mal el acuerdo de La Liga con el fondo de inversión CVC el próximo 10 de diciembre. De firmarse podría reportar al Valencia CF unos 118 millones de euros, de los que podría dedicar hasta un 85% a finalizar el coliseo, por lo que si el club cumple y presenta como aval el crédito del fondo de inversión, sería mucho más sencillo y rápido finalizar todas las actuaciones urbanísticas con la ATE en vigor. Si no se firmara y el club no presentara garantías, entonces sí que se apoyaría la tramitación de la nulidad. Con respecto al informe de Abogacía, consideran que al no ser vinculante no hay una obligación de aprobar la nulidad en este momento.

El movimiento realizado por el conseller socialista España de llevar al pleno la caducidad de la ATE de forma anticipada se ha interpretado también como una manera de desgastar al resto de fuerzas políticas, en especial a Compromís, que siempre se ha mostrado más partidario de mantener la vigencia de la actuación urbanística ante la posibilidad abierta con el fondo CVC de recibir ingresos para finalizar el nuevo estadio, algo que desde las filas socialistas se ha usado como arma arrojadiza por lo impopular que resulta en estos momentos cualquier postura que, aunque sea de forma indirecta, pueda dar aire a Peter Lim.

Precisamente, este martes salieron a la luz las cuentas del Valencia CF, las cuales ponen de manifiesto que está en una situación límite hasta el punto de proponer una amplición de capital de casi 100 millones de euros para no entrar en causa de disolución. En este contexto, la nulidad de la ATE que según las cifras del club supondría una merma de 15 millones de euros podría ser la puntilla, lo que obligaría al máximo accionista, el magnate de Singapur Peter Lim, a adoptar medidas para garantizar la viabilidad de la entidad deportiva y evitar una eventual situación concursal o, en última instancia, a poner el club en venta.