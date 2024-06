Colectivos LGTBI, contra Catalá en un pleno con banderas LGTBI: “Como gay que he sufrido violencia merezco otras palabras”

“La alcaldesa para mí no es el PP, es mi alcaldesa y creo que como gay que he sufrido violencia y acoso escolar, me merezco otras palabras que no han llegado y que me temo que no llegarán. Ahora aunque voten en contra de las declaraciones en contra la lgtbifobia, ahora se la apropian para decir que las víctimas son ellas y ellos. No señora Catalá, las víctimas estaremos hoy manifestándonos en la manifestación del orgullo LGTBI, el de verdad, no el blanqueado”.

El coordinador de Lambda, Fran Fernández, se ha pronunciado así este viernes antes del pleno municipal que coincide con el día del Orgullo. Fernández ha comparecido con representantes de Crisalis y la fundación València Diversitat y con los grupos de la oposición para lamentar las declaraciones de la alcaldesa, María José Catalá, en las que explicó que no se colocan banderas en el balcón consistorial ni por el Orgullo ni por los días internacionales de la ELA, el Alzhéimer o el cáncer.

Todos ellos han anunciado la presentación de una moción conjunta para instarle a desdecirse de sus palabras. Posteriormente, ya dentro del hemiciclo y al inicio de la sesión plenaria, Compromís y PSPV han instalado delante de sus bancadas banderas arcoíris para visibilizar este día internacional y trasladar su apoyo al colectivo. En ese momento, Vox ha pedido su retirada pero el secretario del pleno, consultado por Catalá, ha avalado su legalidad y se han mantenido durante la sesión. Desde el grupo popular han criticado la “utilización torticera” de estas palabras y ha trasladado su “respeto” hacia el colectivo LGTBI por “el hecho de amar, sentir y respetar con independencia de la orientación de cada uno”.

Fernández ha afeado a la alcaldesa que no haya pedido disculpas: “Todas y todos tenemos una mochila. Una mochila de homofobia, una mochila de racismo, una mochila de machismo y se nos escapa cuando no pensamos lo que estamos diciendo. Eso se cura con educación, se cura no cancelando el servicio Infosex, se cura financiando desde el Ayuntamiento talleres de sensibilización como el que han cancelado. Se cura enviando un mensaje a la ciudadanía colgando la bandera, repintando los bancos del puente Rita Barberá, muy simbólico ese nombre y esos bancos en ese momento; se cura reconociendo tu falta de formación y pidiendo disculpas, esto no habría tenido ningún recorrido y no habríamos sufrido el escarnio nacional de que se vincule València con el odio y la discriminación de sus administraciones”.

Desde Crisalis, asociación de familias de infancia y juventud trans, su portavoz, Raquel, ha denunciado “la discriminación e invisibilización que están sufriendo nuestras infancias y adolescencias con acciones que está realizando el gobierno como retirar libros sobre diversidad de las bibliotecas, las guías específicas en la web de la Conselleria y muchísimas más cosas”

Como secretario de la fundación Valencia Diversitat, Jorge García ha criticado que Catalá “utiliza la mayoría que le da Vox al PP” para “usurpar los puestos que corresponden a las entidades. ”Está mintiendo a la ciudadanía y a la prensa. Hoy es el día en el que le quitaremos la careta a Catalá“, ha aseverado.

En la sesión plenaria, la alcaldesa ha comentado en respuesta a los representantes de las entidades: “Yo también soy madre y quiero lo mismo que usted para sus hijos. No hay ninguna diferencia y por lo tanto absoluta empatía y absoluta sensibilidad con sus reivindicaciones. A los demás les diría lo mismo, pero están aquí, les agradezco su intervención y vuelvo a tenderles la mano a hacer un ejercicio de responsabilidad que nos compete a todos. A esta ciudad y a los colectivos por un buen desarrollo del orgullo. Este año el orgullo se ha celebrado con 200 mupis en toda la ciudad, con siete autobuses vinilados, con la iluminación de la fachada del Ayuntamiento el viernes 21 y desde el martes 26 hasta el día 28. Con una web específico y mil vinilos para los comercios y las bibliotecas municipales con libros vinculados al colectivo y en la Rambleta se celebró una exposición de libros específicos. Hemos hecho un concierto y una mascletà con los colores del orgullo. Una ciudad que no cree en la diversidad no hace todo esto”.

Caballero (PP) defiende a Catalá y pone en valor las acciones del Ayuntamiento

La oposición en el Ayuntamiento de València (Compromís y PSPV) ha urgido a la alcaldesa, Mª José Catalá (PP), a “pedir perdón” tras sus declaraciones. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que “el PP ha pasado de intentar invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI a directamente atacarla e insultarla al verbalizar abiertamente que son equiparables a personas con enfermedades”. Además, ha recordado que a partir de 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno a un ejecutivo progresista, se instaló la bandera arcoíris en el balcón junto a las entidades del colectivo, mientras ha lamentado que hoy València es una ciudad “más gris” con PP y Vox en el Ayuntamiento.

Borja Sanjuán (PSPV) ha advertido que “cada vez que hay una alcaldesa que lanza palabras homófobas está invirtiendo en violencia”. “Pedimos perdón como institución a todas las personas que se han visto atacadas y ofendidas y que van a sufrir las consecuencias de esas palabras”, ha manifestado, y en cualquier caso ha augurado que esta “anomalía” solo durará “tres años más” hasta las elecciones de 2027.

En declaraciones a los medios, antes del pleno, el portavoz del equipo de gobierno y del PP, Juan Carlos Caballero, ha defendido que no hay “mayor visibilidad” que proyectar durante toda la semana, como se ha hecho, los colores de la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento, mientras ha criticado la “utilización torticera” de las palabras de Catalá por parte de la oposición “en un tema en el que deberíamos contar con el mayor consenso posible”.

Además, ha destacado que el consistorio se ha adherido a una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el Orgullo, al tiempo que ha remarcado que el PP no pedirá, como Vox, que la oposición quite la bandera LGTBI de los balcones de sus grupos municipales. Ha aludido de este modo a los estandartes instalados por Compromís y PSPV esta semana en el exterior de sus dependencias.

También en declaraciones previas a la sesión plenaria, el portavoz de Vox ha reiterado el rechazo de su partido a la “ideología LGTBI” y a los “grupos artificiales creados por la corrección política”. “No vamos a consentir que esas banderas cuelguen de nuestros edificios municipales”, ha dicho, ya que, según él, contraviene la ley.