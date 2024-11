Compromís y el PSPV rechazan las cuentas municipales de València al reservar una única partida de 10 millones a la DANA

El Pleno del Ayuntamiento de València aprobará este martes, 19 de noviembre, el presupuesto para 2025 para el que se contempla un crecimiento del 8,4 %, además de partidas para atender a las pedanías de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Olvieral afectadas por la devastadora riada. El PSPV, que en un primer momento se mostró abierto a apoyarlos, y Compromís, han confirmado que votarán en contra de las cuentas.

En este sentido, la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer, ha explicado que estas cuentas “no solo refuerzan las partidas en los servicios que se consideran prioritarios, sino que también se destinarán a atender las necesidades que puedan surgir en estas zonas. Se priorizan las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que están padeciendo de manera severa los efectos de la DANA y se recogen nuevas políticas para las familias. Es el caso de la ayuda de 300 euros por nacimiento, adopción y acogimiento que a partir del próximo año se concederá”.

Además, se garantizan 93 millones más de ingresos para 2025 y posibilitan destinar ya las dotaciones económicas para atender tres pedanías afectadas. Asimismo, podrán modificarse cuantas veces sea preciso según las necesidades generadas e incluyen una batería de medidas fiscales para los afectados que van desde la exención de IBI hasta la bonificación del ICIO.

Estas previsiones para 2025 contemplan la creación de un fondo extraordinario dotado con 10 millones de euros para afrontar los gastos derivados de la DANA que puedan surgir en los próximos meses. A su vez, el equipo de Gobierno ha aprobado una modificación de créditos del presupuesto actual de 5 millones de euros, con carácter de urgencia, destinada a reforzar las capacidades de los servicios municipales que están trabajando en la reparación, limpieza y atención social de las zonas damnificadas.

En concreto, las cuentas del Ayuntamiento para 2025 ascienden a 1.210.887.280,17 euros y el presupuesto general consolidado con los organismos autónomos y las empresas municipales a 1.338.625.518,19 euros. Respecto al ejercicio anterior, la cifra aumenta un 8,4 %, es decir, 93.891.917,57 euros más y un 16,11 % en relación a 2023, mientras que el presupuesto general consolidado lo hace en 96.829.990,42 euros, es decir, un 7,8 %.

Las cuentas de 2025 mantienen la rebaja fiscal aprobada para 2024 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el de Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa por los Servicios de Alcantarillado, Colectores y Estaciones de Bombeo.

Por otro lado, las inversiones municipales y transferencias de capital crecen en un 31,5 % y destaca el esfuerzo inversor destinado a las políticas de vivienda pública y a la puesta en marcha de nuevos proyectos que mejorarán el entorno urbano. En el capítulo de personal, se incrementa el gasto para hacer frente al coste correspondiente a los nuevos efectivos incorporados a servicios fundamentales para la ciudadanía como los 207 nuevos agentes de la Policía Local.

Finalmente y en el apartado de medidas fiscales adicionales, el Ayuntamiento impulsará el expediente para aprobar una nueva bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), relativa a las obras de reconstrucción de inmuebles afectados por la DANA en las pedanías de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral y se ha iniciado la tramitación para la suspensión de la tasa de basura en estas zonas.

Voto en contra del PSPV y Compromís

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha calificado el presupuesto de Catalá de “inhumano”. Robles señala que las consecuencias del episodio meteorológico extremo que ha vivido València y su área metropolitana requieren una respuesta contundente, planificada y bien dotada. Por eso critica que “este presupuesto se redactó semanas antes de la DANA y se tramitó durante los días de luto oficial sin tocar ni una coma ni un euro. Sólo contemplan un fondo DANA de 10 millones de euros, una cantidad que es claramente insuficiente y que se nutre de recortar el fondo de contingencia. Tampoco sabemos a qué irá destinado ese dinero”.

La portavoz valencianista critica que “lo que sí sabemos es que las inversiones en Servicios Sociales descienden en plena emergencia social, que las inversiones en parques y jardines bajan en plena emergencia climática y que las inversiones en vivienda prácticamente quedan congeladas y se supeditan a unas presuntas ventas de patrimonio.” Por el contrario, explica Robles, “Maria José Catalá incrementa el dinero destinado a propaganda y publicidad un 161 por ciento, esto es más de 4,7 millones de euros en autobombo mientras recorta en servicios sociales. Sólo los fondos de propaganda gestionados por la Alcaldía aumentan un 250 por ciento.”

Papi Robles acusa a la alcaldesa del PP de no estar a la altura y no dar la respuesta que merece la ciudad ante la situación de emergencia en la que nos encontramos. Compromís adelanta que presentará una propuesta alternativa que incluirá, entre otros, la petición de un plan detallado y con partidas presupuestarias para la reconstrucción de la ciudad y especialmente de sus pueblos afectados. También pedirá un plan integral contra las inundaciones, recuperar la inversión en servicios sociales, un plan de vivienda inmediata que no dependa únicamente de vender el patrimonio público, apostar por la renaturalización de la ciudad y colaborar con los municipios del área metropolitana para su recuperación.

El portavoz Borja Sanjuan ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista descarta su apoyo a los presupuestos municipales de 2025 de Catalá por su “inexistente sensibilidad y compromiso” tanto con los pueblos del sur afectados por las inundaciones como La Torre, Castellar-L’Oliveral y Forn d’Alcedo, a los que ni tan siquiera atiende.

“El PSPV ha mostrado una actitud constructiva en la ciudad de València desde que se inició la catástrofe de la Dana, pero la realidad es que la responsabilidad no ha sido de ida y vuelta. La responsabilidad que ha mostrado el PSPV diciendo que estaba abierto a apoyar unos presupuestos que introdujeran condiciones y cambios n siquiera ha sido respondida. Hace cinco días remitimos una serie de exigencias a María José Catalá para poder abrirnos a apoyar los presupuestos y seguimos sin una contestación”, ha afirmado.

Los socialistas han asegurado que van a rechazar los presupuestos de María José Catalá en el Ayuntamiento de València. “No solo no recogen las necesidades de la Dana porque no hay ningún compromiso concreto para ayudar a las personas y a los municipios afectados sino que, además, Catalá ha apoyado específicamente a Carlos Mazón, que es causante de la tragedia en la ciudad de València, y porque quiere cobrar la ayuda que se está prestando al resto de municipios”, ha finalizado.