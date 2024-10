Cristina Mora: “En Quart de Poblet 150 familias pagan por la educación de 0 a 3 años, la gratuidad de Mazón es mentira”

La socialista Cristina Mora cogió el testigo y la vara de manda como alcaldesa de Quart de Poblet tras los 24 años al frente del municipio de su compañera de partido, Carmen Martínez. La hasta ahora concejala de Cultura del municipio, ganó las pasadas elecciones municipales con el 45% de los votos y 10 concejales de 21. Gobierna en coalición con Compromís, que tiene tres ediles. Un año y cinco meses después de su elección, hace balance de su gestión para elDiario.es. La vivienda, la industria y los servicios sociales, marcan su estrategia.

Está habiendo manifestaciones importantes por el problema de acceso a la vivienda, entre ellas ayer sábado en València. Es una de las principales preocupaciones de los jóvenes actualmente, ¿qué planes tiene en marcha para afrontarlo?

Es verdad que, aunque los ayuntamientos no tengamos demasiadas competencias en materia de vivienda, no podemos huir de la realidad, y la realidad es que hoy en día la vivienda es una preocupación muy importante de la sociedad y que nuestros vecinos y vecinas nos la transmiten. Afortunamente tenemos un Programa de Actuación Urbanística (PAI) en pleno desarrollo, estamos hablando de más de 2.500 viviendas y en los próximos tres años tenemos un cálculo estimado de que más de 3.000 personas estarán ya viviendo allí. Del total de viviendas, más del 50% serán protegidas, conguimos aumentar el porcentaje por encima de lo que marca la ley que es un 30%. Es verdad también que el precio que está marcado hoy en día como límite de las VPO es bastante elevado, estamos hablando de 2.000 euros por metro cuadrado y que, por tanto, viviendas de 90 metros están por 180.000 euros, que para la gente joven es bastante complicado tener ese 20% que no te suele dar el banco y ahí vienen muy bien las ayudas que está dando el Estado.

¿Qué datos manejan en cuanto a la situación de la vivienda en Quart de Poblet?

En un primer momento hemos encargado un estudio que nos diga qué viviendas tenemos en Quart de Poblet, qué tipo de viviendas son, si están en alquiler o en venta, es decir, una fotogrofía de cómo está la oferta y la demanda en el municipio para poder trabajar en un futuro inmediato.En primer lugar, en una oficina de la vivienda donde lo que vamos a facilitar al vecino y vecina es toda la información en materia de vivienda de la que dispongamos, no solo a nivel local, sino de la Generalitat Valenciana y el Estado en cuanto a ayudas o las promociones que hay en marcha.

¿Y qué medidas han tomado hasta ahora?

Hemos hecho muchas cosas para trarar de bloquear esa especulación que estamos viendo que se está generando en torno a la vivienda porque somos un municipio con una marca muy fuerte a nivel de identidad de pueblo. Es verdad que todo el mundo aquí se conoce, pero tenemos todos los servicios que tiene una gran ciudad. El reto que tenemos por delante es bloquear esa especulación porque queremos que nuestros jóvenes se queden a vivir y además se queden con un precio que sea justo. Aquí hemos prohibido los apartamentos turísticos, lo hicimos el mes de julio, aquí tenemos solo 12 viviendas de uso turístico, pero no vamos a tener más. Por nuestra cercanía a València o al aeropuerto podíamos ser un municipio proclive a que los pisos turísticos pudieran venir y eso lo hemos paralizado. Por otro lado pedimos a la Generalitat que se nos declarara zona tensionada y se ha negado a hacerlo como la mayoría de comunidades gobernadas por el PP. En Catalunya sí que está aplicando y ya está habiendo reducciones considerables en el precio del alquiler, por lo que puede ser una buena medida que ponga techo a esa escalada de precios de los alquileres.

¿En Quart hay un problema de viviendas vacías que no se sacan al mercado?

Lo que nos hemos encontrado es muchos locales comerciales cerrados desde hace muchos años que no están dentro del eje comercial, porque nos interesa mucho fomentar el comercio de proximidad, pero hay muchos que están fuera de ese eje y llevan años cerrados. Para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como las personas mayores hemos permitido que se pueda cambiar ese uso comercial a uso de vivienda y que algunos bajos comerciales puedan convertirse en viviendas en planta baja para personas mayores o con movilidad reducida.

Otro reto de que tenéis es la conexión con València tras el plan sur, ¿qué proyectos tenéis en esa línea?

Hay un proyecto se quedó encima de la mesa presentado por el anterior Gobierno del Botánico que ahora no sabemos si está debajo de la mesa o en un cajón porque no sabemos nada. Fue un proyecto que venía acabar ese plan sur y que venía a finalizar el parque de cabecera que conectara con el cauce original del río Turia que finaliza aquí. Ese proyecto del bosque metropolitano contemplaba esa conexión con el parque de cabecera y, la verdad, que no sabemos qué va a hacer la Generalitat Valenciana, pero los ayuntamientos afectados lo reclamamos porque consideramos que es lo más justo y que engloba esa sostenibilidad y contacto en el río Turia. Podríamos llegar perfectamente en bici al mar. El proyecto lo desarrolló la Universitat de València y nunca más se supo.

Ya ha mostrado dos quejas por el trato de la Generalitat Valenciana, ¿qué relación tienen con ella?

La relación es prácticamente nula, yo creo que Quart de Poblet no está en la prioridad de la agenda del presidente Carlos Mazón. Tenemos algunos proyectos cerrados y comprometidos que están en el aire. No estuvieron en los presupuestos de 2024 y vamos a pelear para que estén en los del 2025, como es el caso del centro ocupacional. Tenemos una población de más de 200 personas con una discapacidad intelectual de más del 33%, tenemos ya un centro ocupacional, pero en unos locales alquilados que no son de la Generalitat, con el riesgo que conlleva. Tenemos un proyecto redactado de un nuevo centro ocupacional y de día que respondía a la demanda de 70 familias y es una preocupación que tenemos. He pedido cita con el actual secretario autonómico y vamos a ver qué nos dicen porque queremos que se ponga en marcha y que se acabe. Lo más complicado que era la redacción del proyecto ya está hecho, solo falta buscar la financiación y llevarlo adelante.

Se está criticando mucho desde sindicatos y asociaciones de dependencia los recortes del Gobierno valenciano, ¿estáis notando esos recortes también en los municipios?

Aquí tenemos un equipo muy cohesionado y por suerte no dependemos tanto de lo que haga la Generalitat Valenciana, pero es verdad que hay servicios y programas específicos de salud mental que es muy importante que se mantengan. Tenemos también una residencia que el Gobierno del Botánico inauguró que ha dado salida a una demanda histórica que también está un poco en el aire el servicio y el equipo que trabaja allí. Son cosas que en el día a día no afectan demasiado, pero tenemos una amenaza ahí pendiente que queremos que se despeje; qué va a pasar con el contrato programa, qué va a pasar con las residencias y cuál es el plan de la Generalitat Valenciana en ese mapa sociosanitario.

Y en materia de educación, ¿qué reivindicaciones tienen?

La famosa gratuidad de 0 a 3 años en Quart de Poblet es absolutamente mentira. Más de 150 familias que van a la escuela infantil municipal Ninos, que es una cooperativa implantada en muchos municipios valencianos, tienen que cubrir un agujero de 58.000 euros. Para esas familias la educación infantil no es gratuita. El Ayuntamiento de Quart de Poblet está pagando el 50% de esa cuantía y a partir del 1 de enero vamos a pagarlo todo porque nos parece injusto que esas familias tengan que pagar por algo que en otras escuelas y municipios es gratis. Aquí no se está dando. Además, ese bono infantil se ha sacado de forma improvisada sin un borrador previo del decreto que podamos debatir, se ha sacado a las puertas de verano sin que podamos contrarestarlo y además ese bono no cubre el coste de una plaza de educación infantil, está mal calculado desde el principio. Han puesto el tope en un precio y se han dejado a muchas escuelas infantiles de calidad cuyo precio está por encima y encima están pagando más y mejor las plazas en las privadas, 110 euros más al mes por plaza, respecto a las municipales. Han calculado un precio por plaza de 460 euros al mes y esa misma plaza en una escuela municipal te sale a 350 euros porque hay una ratio mayor. Hemos pedido reunión con el conseller.

La población está cada vez más envejecida y requiere de unas atenciones, ¿qué planes tiene en ese sentido?

La salud es una prioridad. Desde que fui elegida como alcaldesa me marqué como objetivo hacer un plan de salud municipal porque la salud es un eje transversal. Todo importa, desde los ayuntamientos podemos hacer muchas cosas y todo influye, desde la iluminación, la contaminación acústica, la calidad del aire, los espacios de ocio, las zonas verdes, las políticas culturales y deportivas, todo influye. La salud mental es muy importante también, pusimos en marcha un programa después de la pandemia en la ESO y el bachiller con las personas jóvenes. El 13% de los jóvenes en la Comunitat Valenciana tiene problemas de salud mental y aquí tenemos un programa de prevención que trabaja con ellos de forma permanente durante todo el curso para intentar detectar problemas de salud mental y paliarlos. Tenemos también un convenio para que los médicos de Quart de Poblet, además de recetar tratamientos y medicamentos, receten también deporte, salud deportiva en nuestras instalaciones deportivas.

En cuanto a la movilidad que está siendo un reto en todas las ciudades, ¿cómo se están gestionando los nuevos modos de transporte como los patinetes y su conviviencia con el viandante y qué proyectos tienen?

Tenemos una comisión de movilidad que trabaja de forma permanente para informar de todos los casos que afectan como cortes de calles. Estamos trabajando mucho en peatonalizaciones, en favorecer al peatón. Tenemos también una ordenanza que pusimos hace unos meses para regular la movilidad de los patinetes porque estábamos detectando muchos problemas de coexistencia. Hicimos también una campaña informativa sobre esa ordenanza. Otro reto al que nos enfrentamos es el de las conexiones. Estamos muy bien conectados por el metro, autobuses metropolitanos, pero teníamos una realidad que llevábamos demandando desde hace años que es que tenemos a los vecinos del barrio del Cristo que también son de Quart de Poblet con los que no teníamos buena conexión. A nivel peatonal ya lo tenemos, pero a nivel de transporte público no y hemos conseguido desbloquaer la implantación de un autobús lanzadera para finales de este mes o principios de noviembre que en menos de 10 minutos conecte el barrio del Cristo con Quart y con la parada de metro. Es un servicio que dará la Generalitat.

¿Cuál es su posición sobre esa pretendida ampliación del aeropuerto de Manises a la que se oponen prácticamente todos los municipios de su área de incluencia?

Esto es un problema que surge donde no lo hay. De repente se pone encima de la mesa el tema de la ampliación del aeropuerto porque creo recordar que la consellera de Turismo, Nuria Montes, en Fitur, fue la primera que dice que el aeropuerto se está quedando pequeño y no tiene suficiente capacidad para albergar los turistas que necesita esta comunidad. Es un problema que se puso encima de la mesa cuando no es tal. La pista de aterrizaje que es lo que al final define la capacidad de acoger vuelos está al 40% de su capacidad. El problema que detecta Aena es la capacidad de la terminal que a nivel de modernidad y amplitud está un poco obsoleta y ahí es donde se pone el foco, en la ampliación de la terminal. Eso no va a conllevar un incremento del número de pasajeros necesariamente. Puede conllevarlo si cada vez ese modelo al que estamos abocados como comunidad autónoma de turismo insotenible lo vamos aumentando. Los pasajeros aumentarán porque estamos potenciando un modelo de turismo, desde mi punto de vista personal, no sostenible. No va a aumentar porque se modernice una terminal, va a aumentar porque tenemos aún esa capacidad del 60% de crecimiento en las pistas y porque se está fomentando un turismo masivo que está desvirtuando la capacidad de acogida que tenemos las ciudades.

Además, ese incremento insostenible del turismo, en el caso de la actividad del aeropuerto, genera un impacto negativo en la ciudadanía afectada sobre todo en materia de contaminación acústica, ¿no?

Obviamente, por eso estamos todos los municipios unidos, incluso en los que gobierna el PP. Porque al final los que sufrimos las molestias de este aumento de pasajeros y pasajeras somos los vecinos y vecinas de los municipios colindantes. Las pruebas de motor que se hacen por las noches, los vuelos que no cesan ni por las noches. Todo lo que conlleve un aumento del tráfico aéreo que conlleve más molestias a los vecinos y vecinas me voy a oponer. No puedo defender algo que va en detrimento de mis vecinos y vecinas, pero es verdad que el Gobierno de lo que siempre nos ha hablado ha sido de una transformación y mejora de la terminal, no de un aumento del número de vuelos.

Quart tiene un polígono industrial importante, ¿es un objetivo poder conectarlo con el corredor mediterráneo para, a su vez, tratar de potenciarlo y atraer a más empresas?

Efectivamente, es uno de los ejes que nos hemos marcado impulsar, nuestros polígonos industriales. Estamos hablando de más de 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial lo que tiene Quart de Poblet. El problema que hemos tenido hasta ahora para urbanizar nuestros polígonos es que no teníamos claro la recogida de las aguas pluviales porque no nos daba solución la Confederación Hidrográfica. Las empresas no urbanizaban sus polígonos porque no tenían dónde abocar esas aguas pluviales. A raíz de un estudio que hizo la Universitat de València, ya tenemos una solución mediante un sistema de filtrado natural en el subsuelo que recoge esta agua y la revierten de forma natural. Ahora las empresas ya están haciendo esas urbanizaciones y ya es algo imparable. Tenemos una situación geográfica envidiable, tenemos mucho espacio aún por ampliar y tenemos una buena conexión con nuestro tejido empresarial. En cuanto al corredor mediterráneo, tenemos empresas en nuestro polígono que trabajan con el puerto de València y tienen esa demanda de conectarse con el corredor, pero es algo que no depende solo de nostros, pero que seguimos pidiendo.