La Fiscalía investiga si se inmovilizó y se dejó sin agua caliente a mayores de 80 años en el antiguo hospital la Fe de València

La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado este martes diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por Carmen Flores, de la asociación Defensor del Paciente, en relación a la situación en la que se encuentran los pacientes ingresados en la escuela de enfermería del antiguo hospital la Fe, según ha confirmado a elDiario.es la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert.

La Conselleria de Sanidad habilitó este recinto, según informó en su momento, para pacientes leves con 166 camas y empezó a recibir pacientes COVID el pasado 2 de diciembre con el principal objetivo de descongestionar la presión asistencial de otros departamentos de salud.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes que acoge son personas mayores de 80 años con otras patologías asociadas que requieren de más atenciones y el recinto cuenta diferentes deficiencias tanto materiales como en cuanto a déficit de personal, según ha revelado el diario El Español.

Según Gisbert, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773 in fine de la Ley de Enjuicimiento Criminal, el fiscal "cesará en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”.

La Fiscalía ha remitido además las mencionadas diligencias al Juzgado de Instrucción n° 21 de Valencia que está conociendo de una denuncia presentada por los mismos hechos el pasado sábado 30 de enero. La denuncia fue formulada por el diputado del PP, José Juan Zaplana.

Al respecto, personal sanitario (prefiere no identificarse) ha confirmado a elDiario.es que, teniendo en cuenta la tipología de pacientes a los que asisten, no son las instalaciones más idóneas y existe un importante déficit de sanitarios: "Se trata de aulas reconvertidas en habitaciones que son muy pequeñas, no tienen televisor y los interfonos con los que los pacientes deben avisar al personal si necesitan algo no funcionan, lo que hace más complicada la labor porque solo se puede entre dos y tres veces al día a atenderlos; además, el agua caliente también ha estado mucho tiempo sin funcionar".

Esta situación hace que, en ocasiones, se vean obligados a inmovilizar a los pacintes en sus camas "para evitar que se quiten una vía, se caigan al suelo o se levanten y se vayan por los pasillos". Además, ha asegurado que "la ventilación es muy mala y el cubo de basura donde se tiran los pañales usados está dentro de la misma habitación, con lo que ello conlleva".

Tras hacerse públicas las informaciones sobre las deficiencias del centro, la Conselleria de Sanidad emitió un comunicado en el que la directora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia-La Fe, Ana Regueira, informó de que desde que se habilitó la antigua escuela de enfermería ha habido, aproximadamente, 250 ingresos de pacientes COVID y que "en estos momentos hay un centenar de pacientes, de los cuales solamente un tercio son leves".

La inmensa mayoría son personas con más de 80 años que, además, padecen muchas enfermedades asociadas: "Es importante destacar que se trata de pacientes que sufren una enfermedad excepcional, de manera que necesitan una atención también excepcional y compleja".

Según Regueira, todas las medidas que se adoptan persiguen proteger al paciente: "Por ejemplo, cuando se adopta la decisión de aplicar una medida de contención física, el objetivo es evitar una posible caída o que se quite una vía o una sonda", reconoció.