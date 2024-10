José Ángel Núñez, de AEMET: “La mayoría de personas murieron en zonas donde no llovía. Hay que hacer una reflexión”

“Activos hoy y mañana. Nivel máximo rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 07.36 horas”. Este es el aviso que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lanzó reiteradamente desde sus redes sociales el martes 29 de octubre a primera hora, día de la riada causada por la Dana que ya se ha cobrado 155 víctimas en la Comunitat Valenciana. El organismo, además, ya anticipaba cuatro días antes que se preveían lluvias muy intensas. ¿Por qué no se tomaron medidas contundentes de aviso a la población hasta última hora de la tarde, cuando miles de personas estaban ya atrapadas?

El jefe de Climatología de esta agencia en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, llama a hacer una reflexión al respecto. Según explica a elDiario.es, “ahora la prioridad es la emergencia, atender e informar a todas las personas, y mantener la prudencia porque el temporal no ha finalizado, las lluvias van a seguir aunque a menor escala”.

Sin embargo, añade que después habrá que hacer “una reflexión general para saber cómo ha sido posible una catástrofe de esta magnitud en cuanto a pérdida de vidas en el año 2024, teniendo en cuenta además que muchas víctimas se encontraban en zonas en las que casi no llovía, lo que puede haber generado una falsa sensación de seguridad, mientras aguas arriba estaban cayendo lluvias torrenciales”.

Pese que AEMET cumplió con creces en cuanto a las previsiones y los avisos, según Núñez, “con una tragedia tan descomunal no podemos sentirnos satisfechos, todos tenemos cosas que mejorar, pero tampoco creo que nadie lo haya hecho muy mal”, al tiempo que ha insistido en que el análisis de lo que ha pasado y de posibles mejoras llegará más adelante porque ahora “lo importante es rescatar cadáveres, la movilidad de las personas y seguir pendientes de la evolución de la DANA que va a persistir toda la semana”.

En su opinión, habrá que analizar por qué no calaron los distintos mensajes de aviso nivel rojo que mandaron a las 7.30 horas, ampliada a las 9.30 horas de la mañana a toda la provincia: “No ha habido sensación de riesgo y eso que era extremo, la sensación de riesgo no ha llegado y eso nos tiene que hacer pensar. El aviso rojo implica un nivel de riesgo para la población muy alto y se recomienda tomar medidas preventivas y actuar según las indicaciones de las autoridades y no viajar salvo que sea estrictamente necesario. Es una información que está en nuestra página web y que adjuntamos en cada aviso. Además es un sistema de avisos común para toda Europa para que los ciudadanos sepan como reaccionar en cualquier país comunitario”.

Por este motivo anticipa que uno de los retos será lograr que esos avisos calen entre la sociedad, “posiblemente haya que implicar a los educadores, no sé si hasta incluirlo como una asignatura, pero está claro que la educación puede ser una clave, el lanzar mensajes sencillos y directos que todo el mundo pueda comprender”.

Preguntado por la gestión posterior de los avisos, explica que “AEMET no gestiona emergencias, sino que da avisos” y añade: “Las alertas las da la Generalitat con la que colaboramos. La Generalitat convoca el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) a la que asistimos también, pero nosotros como AEMET no tenemos capacidad de gestión”.

En cuanto a la influencia del cambio climámito en este episodio, Núñez comenta que ningún fenómeno concreto se puede vincular al cambio climático “sin un estudio de atribución que es algo muy complejo y que coniste en hacer simulaciones con diferentes escenarios y comparar lo que ha ocurrido con lo que hubiera ocurrido en los diferentes escenarios”. Con todo, explica que “objetivamente en estos momentos no se puede concluir con certeza, pero subjetivamente no hay duda de que estamos en un planeta mucho más cálido y que ese aumento de temperaturas está relacionado con la actividad del hombre y eso coincide con los fenómenos que ha habido siempre, lo que pasa que ahora son más energéticos y violentos”.