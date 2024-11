Una operació a l’estil xinés: com es van reconstruir les autopistes i les vies del ferrocarril destruïts per la DANA en 15 dies

En plena irrupció de la pandèmia de la Covid-19, la Xina va sorprendre el món amb la construcció d’un enorme hospital, el Wuhan Volcan, en un temps rècord de 10 dies. En concret, va ser en els primers dies de febrer del 2020 que l’alcalde de la localitat, Zhou Xianwang, va lliurar al personal mèdic de l’Exèrcit Popular les claus del nou recurs per a fer front a l’alerta sanitària.

La reconstrucció de les principals infraestructures de carreteres i ferrocarrils de València arrasades per la DANA el 29 d’octubre passat no li han anat al darrere. En concret, la recuperació parcial dels serveis de Rodalies, total dels AVE a Madrid i la reobertura del bypass, l’autovia de circumval·lació A7 per la qual passen cada dia 100.000 vehicles de mitjana, suposen també fites en matèria d’enginyeria, més que per la complexitat dels projectes en si, que també, per la rapidesa en l’execució.

El ministre responsable de Transports, Óscar Puente, acostumat al cos a cos de la contesa política diària, ha tret en aquest cas un perfil de gestor que li ha valgut el reconeixement fins i tot de mitjans i polítics conservadors, per l’eficiència que ha projectat en les seues xarxes socials en la recuperació de les infraestructures.

En el cas de l’A7, el director general de Carreteres de l’Estat, Juan Pedro Palomino, explica com ha sigut possible habilitar en 13 dies una alternativa provisional per a reobrir el bypass, el pont del qual sobre el barranc del Poio es va veure greument danyat.

Segons Palomino, el fatídic 29 d’octubre a la nit ja s’havia detectat el col·lapse de l’estructura del pont a l’altura de Quart de Poblet, poc abans de la connexió amb l’A3: “Ens vam posar a pensar-hi i al final de l’endemà ja teníem clara quina seria la solució provisional per a reobrir l’A7 com més prompte millor, que finalment ha consistit a habilitar una nova plataforma de 550 metres de longitud amb sis carrils de circulació (tres per sentit) paral·lela al pont danyat, és a dir, un bypass del bypass”.

El director general comenta que, per a executar les obres, han treballat “un centenar de persones durant 13 dies seguits les 24 hores del dia, en tres torns, i s’han mogut més de cent camions, tres buldòzers i altres tantes excavadores”. A més, “per a la construcció de l’estructura s’han muntat 250 marcs prefabricats de formigó en una operació logística complexíssima, perquè es van haver de col·locar tots en un dia i mig”. Sobre aquesta esplanada habilitada pels marcs, s’han disposat 1.350 tones de formigó, 8.500 d’aglomerat per al ferm i 120.000 tones de material de rebliment.

“Ha sigut tot un repte per haver trobat la solució tècnica en 24 hores, per aconseguir que arribara tota la logística, tenint en compte la situació de col·lapse de les carreteres, i per la coordinació que ha requerit tota l’operació pel que fa a recursos humans i maquinària”, diu Palomino, que recorda que la plataforma és “provisional” fins que es faça la reparació definitiva del pont. Per aquest motiu, “en aquest tram la velocitat queda limitada a 60 quilòmetres per hora i, en cas de pluges, té capacitat de drenar 550 metres cúbics per segon”.

En la DANA passada van caure 2.800 metres cúbics per segon, motiu pel qual es va afonar el pont: “El projecte definitiu serà capaç d’assumir sense problemes una avinguda similar”, afirma. La inversió total prevista, tant del projecte provisional com del definitiu, ascendeix a 12,5 milions d’euros.

Reobertura del ferrocarril

Renfe ha recuperat el total dels serveis d’alta velocitat de la línia Madrid-València després de la segona DANA de dimecres, 13 de novembre, que va motivar l’alerta roja emesa dimecres per l’Aemet, i va reprogramar per a dijous 14 de novembre a partir de les 12.00 els serveis de Rodalies del nucli de València, així com els seus plans alternatius.

La preocupació davant l’alerta roja de l’Aemet i les pluges intenses a la Comunitat Valenciana van obligar la companyia ferroviària a prendre la decisió de no restablir els serveis AVE i Avlo a la Comunitat una vegada finalitzades les obres d’Adif que el mantenien suspés després de la DANA anterior.

Així doncs, el primer AVE va eixir el dijous 14 de novembre des de Madrid cap a València a les 11.30 i des de València, el primer AVE, va eixir amb destinació Madrid a les 12.21.

En la línia Madrid-València, l’oferta d’alta velocitat de Renfe (AVE+Avlo) és, de dilluns a divendres, de 30 trens diaris, 15 per sentit. L’oferta per al cap de setmana és de 49 trens, els dissabtes circulen 12 trens amb destinació València i 11 serveis amb destinació Madrid i els diumenges, 13 trens per sentit entre totes dues ciutats.

Serveis de Rodalies

A partir de les 12.00 del dijous 14 de novembre i durant tota la jornada, es van reprogramar els serveis de Rodalies del nucli de València així com els seus plans alternatius. Es va reduir parcialment el servei en les línies C1, C2 i C6, així com en el servei associat de transport per carretera en les línies C1 i C2.

Per a les línies C1, C2 i C6 s’estableix un servei cada hora per sentit tant per als serveis ferroviaris com per als seus plans alternatius (línies C1 i C2).

La línia C3 València-Bunyol-Utiel manté el pla alternatiu de transport establit. Els autobusos no tindran parada en les estacions de Xest i Loriguilla a causa de l’estat de les infraestructures.

Els serveis de la línia C5 València Nord-Caudiel, durant la jornada de divendres, tindran les mateixes circulacions dels caps de setmana, per la qual cosa circularan sis trens en compte dels huit que circulen en dia laborable.

En els serveis associats per carretera mitjançant autobús, s’ha establit un servei per sentit cada hora per als trajectes Benifaió-València, Algemesí-València, Carcaixent-Alzira-València i Silla-Catarroja-Massanassa-Alfafar-València.

A més, s’estableix el servei habitual per a les línies Utiel-St. Antoni-Requena-El Rebollar-Setaigües-Bunyol-València i Bunyol-Xiva-Aldaia-Xirivella-València.

Tots els serveis d’autobús associats als serveis de Rodalies tenen establida la capçalera a València en l’estació Joaquín Sorolla, llevat dels corresponents a les línies d’Utiel i Bunyol, que la situaran a la plaça d’Espanya.

Llarga Distància València-Barcelona

Igualment, s’han restablit els serveis de Llarga Distància entre València i Barcelona. El primer Euromed va eixir des de Barcelona a les 10.15 i des de València a les 11.25.

A causa de les condicions meteorològiques adverses i l’alerta roja emesa per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els dies passats es va mantindre suspesa la circulació ferroviària entre Barcelona i València, tant els serveis de Llarga i Mitjana Distància com els Regionals.

També es van suspendre els serveis del Regional Express amb destinació i origen Tarragona-Tortosa-Camp de Tarragona i València i la circulació dels serveis Intercity i Euromed amb destinació i origen Figueres-Barcelona Sants i València.