Paralizada la eliminación del túnel de Guillem de Castro en València por un recurso del PP

La concejalía de Desarrollo y Renovación urbana que dirige la vicealcaldesa, Sandra Gómez, presentó en junio de 2021 este la propuesta para transformar la ronda interior desde la plaza de Toros hasta el IVAM, en un Bulevar Cultural.

Se trata de un proyecto de gran envergadura que redefinirá la distribución de los espacios entre el tráfico rodado, para el que quedaría un único carril, y para peatones dentro de la ronda interior en Ciutat Vella, eliminando el túnel que comunica Guillem de Castro con Ángel Guimerá, y poniendo en valor los elementos culturales de este recorrido y haciendo de nexo de unión entre los barrios.

El proyecto se llevó a licitación recientemente, pero su tramitación se ha visto temporalmente paralizado por un recurso del concejal del PP, Carlos Mundina, ante el el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc). El Colegio de Ingenieros de València también ha presentado recurso al discrepar con el objeto del contrato.

La resolución favorable al recurso del PP recoge que “la concesión de la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas, en relación con el lote 2, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada”.

Recoge en los motivos de la suspensión que “el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso”.

El PP se ha mostrado muy satisfecho por la resolución del Tribunal de Recursos al suspender un proceso “del que estamos en contra por los perjuicios que puede suponer el cierre de este túnel y el proyecto de dejar en un solo carril la circulación en Guillem de Castro y calle Xátiva. Además, se va a llevar adelante una actuación sin informes de tráfico y movilidad de lo que supondrá esta remodelación”, ha explicado la líder del PP, María José Catalá.

El Partido Popular considera que este proyecto “supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad y censura que no se valore el impacto que tendrá sobre otras rondas de circulación como las grande vías”.

Urbanismo recurre la medida cautelar

Este mismo jueves, tras conocerse la resolución del Tacrc, fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano informaron de que se ha presentado recurso en el que proponen la desestimación de la medida cautelar, basándose en varias de sus propias sentencias en las que afirman que el mero hecho de ser concejal de la oposición no legitima para presentar la denuncia.

Además, el escrito de Urbanismo incluye un informe del Servicio de Obras de Infraestructura donde detallan el por qué los pliegos recogen todos los detalles relevantes para la licitación, incluyendo los relativos a la movilidad, dejando para la fase posterior de redacción de proyecto el resto de detalles.

“El PP, además de no entender el funcionamiento de una licitación ni del Tacrc, solo busca entorpecer y frenar proyectos de transformación urbana porque no tienen una alternativa que proponer. Carecen de modelo de ciudad, por lo que no pueden hacer otra cosa que mirar al pasado reivindicando una ciudad que ya no existe. La ciudadanía tiene otras necesidades para las que el PP no tiene respuesta. El Tacrc desestimará el recurso, como ha hecho en resoluciones anteriores con otros similares, y el PP tendrá que dar explicaciones de por qué solo sabe poner palos en las ruedas al avance de la ciudad”, han comentado fuentes municipales.