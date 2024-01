La política de movilidad del PP y de Vox en la València capital verde europea aumenta el tráfico en el centro hasta un 48%

Los cambios introducidos en la circulación por el Gobierno del PP y de Vox que dirige la alcaldesa de València, María José Catalá, se han traducido en un aumento del tráfico en el centro de la ciudad durante el mes de diciembre. Así lo acreditan los propios mapas de intensidad de la circulación publicados por el Ayuntamiento de Valencia, en los que se puede apreciar que, a pesar de que los cambios se introdujeron mediado el mes, la circulación en calles como Colón, la Paz o Poeta Querol, se incrementó.

Los principales cambios consistentes en la apertura de la calle de Colón para vehículos privados desde la plaza de la Porta de la Mar, la eliminación de un carril EMT en favor del vehículo privado y el desvío de cinco líneas de esta vía a la calle de la Paz, Poeta Querol y San Vicente-Plaza del Ayuntamiento, se implementaron a partir del 12 de diciembre, por lo que el impacto de estas medidas no tiene en cuenta los primeros 12 días del mes.

Así pues, el incremento del tráfico, en el caso de la calle de la Paz, ha sido del 48% con respecto a todo el mes de diciembre de 2022 y en la calle de Xàtiva (frente a la finca de Hierro) y el instituto Luis Vives, ha sido del 37%, aunque en este caso puede influir también el corte de la calle de Alicante por obras. En el inicio de la calle de Colón, es decir, en el tramo más cercano a la Porta de la Mar, el aumento ha sido del 14% y en Poeta Querol el incremento ha sido del 4%.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha señalado que ya advirtieron “una y otra vez de que las ocurrencias de la señora Català en materia de tráfico no tenían sentido y que iban a conducir irremediablemente a un aumento generalizado de la circulación en el centro de la ciudad, sin generar ni uno solo de los presuntos beneficios anunciados por el concejal de Tráfico Jesús Carbonell”.

“Tenemos que lamentar que la Capital Verde Europea se estrena, gracias a Català, un poco más gris que como la dejamos, pero esperamos que sus buenos propósitos expresados ayer se cumplan y mañana mismo pida a su concejal de Tráfico revertir las medidas que ya están deteriorando la vida de los y las vecinas de València”, ha concluido.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado también que las políticas de movilidad que está implantando María José Catalá están provocando un aumento generalizado del tráfico y de la contaminación en todas las calles del centro de la ciudad. “Es muy lamentable que la misma semana que Catalá inaugura la Capital Verde Europea, que se consiguió gracias al trabajo desarrollado por el anterior equipo de gobierno progresista para renaturalizar y recuperar espacio público, se haya confirmado que sus políticas de movilidad están disparando la presencia del coche privado en las calles del centro de la ciudad con el incremento de la contaminación que implica”.

En este sentido, la concejala socialista María Pérez ha explicado que las advertencias de los socialistas sobre los problemas que iban a generar las medidas de Catalá ya son una realidad que avalan los datos. “Los primeros datos tangibles nos permiten advertir ya el cambio de tendencia. Hasta mayo, con el gobierno progresista, había una tendencia de reducción del vehículo privado y, a partir de junio, el tráfico asciende de manera generalizada en las principales calles de la ciudad. Ha habido un efecto llamada con el cambio de gobierno porque su mensaje ha sido desde el principio facilitar el acceso al coche, un mensaje irresponsable en un momento de emergencia climática y que colisiona con las directrices de la capitalidad verde europea”, ha afirmado.

La concejala socialista ha detallado que la tendencia se traslada a las calles del centro de la ciudad, con más intensidad tras las medidas implementadas a principios de diciembre para convertir el centro de nuevo en un atajo para los coches. “El primer mes de funcionamiento de las medidas de Catalá en favor del coche se han traducido en un aumento del tráfico también del 11% en la calle de las Barcas y del 12% en el primer tramo de la calle Lauria”, ha dicho.

En este sentido, ha puesto de relieve que los cambios en Pérez Pujol han multiplicado el tráfico en la calle de las Barcas “solo por el mero capricho de Catalá de permitir que los coches vuelvan a circular por el centro. Estos datos responden al primer mes, pero el efecto llamada de las políticas de Catalá va a provocar que la tendencia vaya en aumento y vaya empeorando la contaminación de la ciudad al mismo tiempo”, ha finalizado.

Catalá afirma que lo que sube es el tráfico de buses

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comentado sobre los datos de tráfico que “lo que sube es el tráfico de autobuses en el centro” y que no asimila “el coche privado al autobús y al transporte público”.

“Evidentemente hemos acercado siete líneas de la EMT al centro, que eso es transporte público con vehículos híbridos en su gran mayoría, y asimilar el vehículo privado al transporte público es su gran error, yo estoy sorprendida de que los políticos 2030 de la izquierda valenciana confundan el vehículo privado con el transporte público, y conviene no confundir porque lo que ha llegado al centro se llama transporte público”, ha insistido Catalá.

Catalá ha lamentado que desde la oposición se trate de empañar la capitalidad verde europea: “Les invito a relajarse, a digerir el resultado electoral, a entender que esto es un marco de consenso y a no salirse del carril que vale la pena, que yo no lo he hecho para llegar hasta aquí, yo siempre he ido de la mano de la corporación y conviene que vayamos juntos, que esto e un proyecto que llevamos juntos, que es importante para València, y ahora vale la pena mostrarnos unidos”.