La propuesta de Compromís para Benimaclet "sin coste municipal": protección de la huerta productiva, un 47% menos de vivienda y gestión directa

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, a través del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, junto con la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y del arquitecto David Estal, han presentado este miércoles una propuesta de Plan de Actuacion Integrado (PAI) para Benimaclet que garantiza la protección de la huerta productiva (que corresponde a un 35,3% de los 270.000 metros cuadrados de superficie del sector).

El desarrollo de este plan urbanístico ha generado un encontronazo entre Compromís y PSPV, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de València, derivado principalmente del modelo de gestión del proyecto, ya que los socialistas consideran que desclasificar suelo urbanizable podría tener consecuencias jurídicas y económicas para el Ayuntamiento que eternizarían su ejecución, mientras Compromís opina todo lo contrario, tal y como recoge la propuesta presentada.

Tal y como ha explicado Campillo, es igual de rentable que la presentada por la promotora Metrovacesa, por lo que se apuesta por gestionarlo directamente desde el Ayuntamiento para garantizar el interés general, ya que esto llevará beneficios económicos a las arcas municipales y no tendrá ningún tipo de coste para el Consistorio.

Además, en esta propuesta abierta al diálogo a los vecinos y vecinas del barrio, se incluyen dotaciones como una zona deportiva, un centro sociocultural, una guardería municipal, vivienda pública de alquiler y un aparcamiento en altura, todos ellos aspectos ampliamente demandados por el barrio.

"Desde Compromís defendemos que el modelo urbanístico para la València del futuro debe estar abierto al diálogo con la ciudadanía y contar con la opinión y el criterio del tejido asociativo establecido en la ciudad. Además, apostamos por un urbanismo del siglo XXI, que respete el medio ambiente, que tenga en cuenta la emergencia climática, que ponga en valor y proteja la huerta de la ciudad, que sea democrático y en el que los vecinos y vecinas del barrio puedan participar en la elaboración de la actuación urbanística. Para nosotros es imprescindible ir de la mano de los vecinos, poniendo los intereses de la gente por delante de los de una gran constructora que, legítimamente, busca su beneficio económico”, ha dicho el vicealcalde.

Así, la propuesta de Compromís reduce las 1.345 viviendas planteadas en el PAI de la promotora Metrovacesa, a la cifra apreciablemente inferior de 720 viviendas (un 47% menos), repartidas en diferentes tipologías (bloque, isla o casas de pueblo) para ajustarse perfectamente al entorno del barrio. Esto permite mantener una densidad de 65 viviendas por hectárea, que según el criterio de la LOTUP corresponde a una densidad alta, ya que en la propuesta se desclasifica más de un tercio de suelo.

Dicho de otra manera, se trataría de un PAI rentable para el promotor y con una edificabilidad suficiente para que no se tenga que aplicar ninguna responsabilidad patrimonial derivada de las expropiaciones por la ejecución de Ronda Norte ya hace 20 años.

Según ha explicado Estal, para llevar a cabo estas modificaciones se podría recurrir a revisar el actual plan parcial o bien mediante la aprobación de un plan especial del área funcional tal y como se ha hecho por ejemplo en el Cabanyal.

Campillo ha insistido en que es una propuesta de PAI que no tiene coste para el Ayuntamiento y que conllevaría ingresos económicos si se elige la gestión municipal directa para desarrollarlo; y todo esto blindando la huerta periurbana que ha pervivido hasta día de hoy en el barrio, unos terrenos que si no fuera por el cuidado de las entidades vecinales y propietarios particulares, hoy serían descampados.

"La propuesta que planteamos es abierta, por lo tanto, es una propuesta negociable. Abierta a los vecinos y vecinas, los que se movilizan y los que no. Abierta a los socios de Gobierno. Abierta al diálogo, que es como desde Compromís entendemos que se deben hacer las cosas. Para que el modelo de ciudad no lo definan sólo los promotores, se debe consensuar entre todos y todas. Porque no nos podemos permitir otro proceso traumático como el del Cabanyal. Porque no se pueden hacer las cosas en contra del interés de un barrio a beneficio de unos intereses privados", ha puesto en valor Robles.

Tres grandes jardines, dotaciones y vivienda pública

Además de los 95.235 metros cuadrados de huerta que se mantienen (más de 300 huertos comunitarios) con todo su patrimonio hidráulico, caminos y biodiversidad, la propuesta de Compromís plantea una serie de espacios libres, entre los que destacan tres grandes jardines repartidos por el barrio: Norte, Lluerna (de biodiversidad) y Espacio Verde (parque infantil, perros y calistenia).

Pero también se incluyen espacios peatonales: la edificación se agrupa en supermanzanas peatonales, evitando el acceso rodado motorizado, potenciando el uso de la bicicleta y mejorando el espacio público de proximidad de acuerdo a los planteamientos de "la ciudad de un minuto". Además, se plantea un estudio de paisaje para mejorar el límite oeste de la rotonda con la huerta, haciendo desaparecer la innecesaria rotonda central en primera fase (y encargando un estudio para el posible soterramiento de la ronda en un futuro).

Respecto a la vivienda pública, se contemplan 100 viviendas intergeneracionales en casas de pueblo con huertos comunitarios, inspiradas en las que el arquitecto valenciano Alberto Sanchis diseñó a través de la Cooperativa La Ecológica en los años 80 a la población del Puig.

También hay 30 viviendas para familias vulnerables en régimen de alquiler social. En cuanto a las dotaciones públicas, se contemplan unas instalaciones deportivas dignas, como es un campo de fútbol, un demanda de los vecinos que se produce desde hace ya 20 años. Pero también un centro sociocultural, una guardería municipal y un aparcamiento en altura. Y por último, se mantiene el patrimonio edificado en la zona de huerta como la Casa Tello.

En definitiva, se trata de una propuesta abierta a la participación del vecindario, que se plantea desde la gestión directa municipal, que blinda la huerta, que plantea grandes espacios ajardinados, que contempla vivienda pública, que respeta la trama actual del barrio, que baja la edificabilidad, que garantiza las dotaciones necesarias, que es rentable económicamente y que no supondrá ningún coste para el Ayuntamiento. Una propuesta factible para el consenso.

El PSPV rechaza la propuesta

El portavoz de los socialistas en la ciudad de València, Borja Sanjuán, ha rechazado la propuesta de “solares y adosados de lujo” que ha presentado esta mañana Compromis.

Una propuesta que, ha advertido, “no responde a las aspiraciones de la mayoría de vecinas y vecinos que quieren dotaciones públicas como un colegio o un gran parque que Compromis elimina, además de que también se pierden 200 viviendas públicas, todo ello para desclasificar una parte del suelo que se privatizaría”.

Además a los socialistas insisten en que tienen que sentarse a hablar de lo que realmente preocupa a la ciudadanía que es dar respuesta a la crisis económica y social generada por la pandemia.

Por su parte, la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, expueso este martes a la Federación de Vecinos de València los nuevos criterios que definen el Benimaclet 15’ que presentó recientemente la Concejalía.

Así se lo trasladó a la presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta, en la reunión telemática que mantuvieron para abordar este modelo de desarrollo que está llevando en todos los barrios a través de la revisión pormenorizada del PGOU y que apuesta por “un modelo de ciudad compacta y sostenible, en la línea que trabajan ciudades como París, frente a modelos excluyentes y dispersos, que el grupo Habitat de la ONU ya ha catalogado como insostenibles”.

Gómez se mostró “muy satisfecha” por la reunión mantenida con la entidad” ya que explicó que han coincidido en la “necesidad de dar respuesta la diversidad de personas y familias que viven en el barrio”. “Hay un acercamiento de posturas muy importante entre la asociación y la concejalía”, indicó.

Por su parte, desde la Federación también se valoró positivamente el encuentro y se instó a desclasificar el mínimo suelo necesario para mantener todos los huertos urbanos que hay actualmente activos, que sigan siendo gestionados por las entidades vecinales, así como un acuerdo político entre los socios para reducir la edificabilidad y mantener las dotaciones previstas.