La Venuseta, un helado con sabor valenciano y forma de Venus de Milo mastectomizada para luchar contra el cáncer

"La Venuseta es una diosa que no tiene brazos, le falta una teta y ¡está para comérsela!". Así presentan este helado solidario y con sabor valenciano que surgió como una idea de María Jesús González Fernández a raíz de su experiencia personal con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer a través del Incliva (el instituto de investigación sanitario del Hospital Clínico y la Universitat de València): "Si la vida nos da palos, ¡haremos polos!", como se puede leer en su web.

Como relata María Jesús, todo comienza cuando en octubre de 2020 le diagnostican un cáncer de mama: "Mi oncólogo, el doctor Juan Miguel Cejalvo, me tranquiliza y me dice que hay tratamiento". "En la segunda consulta, la doctora Ana Lluch me comenta que ese tipo de tumor, hace diez años, tendría muy mal pronóstico, ya que no había tratamiento, pero actualmente es tratable", comenta González Fernández, quien recuerda cómo unas amigas de sus hermanas mayores, con una edad similar a la suya, lo padecieron "y tuvieron un mal final".

Tras cinco meses de tratamiento, quirúrgico y de quimioterapia, María Jesús le comentó al doctor Cejalvo que quería devolver todo ese esfuerzo médico y económico. "Tardaría 20 años en costear lo que se ha invertido en mí en cinco meses", así que "se me ocurrió la idea. Mi pareja tiene una heladería en la playa de Puçol desde hace 15 años (Helados Bayarri), y en verano los museos están vacíos y las heladerías llenas, así que empezamos a darle vueltas a la idea, aunque inicialmente pensé en hacer una exposición".

Esta valenciana, que ha estudiado Bellas Artes, "enredó" a varios excompañeros y amigos en este proyecto solidario: Paco Torres, artista fallero de la falla El Pilar de València, fue el encargado de modelar "La Venuseta"; Santiago Álvarez, publicista de la agencia Rosebud, ideó el nombre para el helado; Sergio Mora se encargó de la ilustración; Álex Canosa, "que trabaja con los hermanos Roca", se encarga de los moldes de los helados...

700 helados vendidos en dos semanas

"La Venuseta", con sabor a fresa, jengibre y limón y elaborado con productos valencianos, salió a la venta, al precio de 3,50 euros en Helados Bayarri, hace dos semanas: "Ya hemos vendido 700 y estamos vendiendo a un ritmo de 60 diarios". "Para atender a la demanda hemos tenido que pedir más moldes y otro congelador", reconoce María Jesús.

La recaudación íntegra que se consiga con este proyecto -el objetivo es vender 3.500 helados- irá destinada al Incliva, y a través de la web lavenuseta.es también se pueden comprar camisetas solidarias y realizar donaciones al Incliva.