Ximo Puig: “¿Qué estrategia ha habido después de que el PP suprimiera la Unidad Valenciana de Emergencias?”

El ex president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido su proyecto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) que el actual Consell del PP de Carlos Mazón cerró calificándola de “chiringuito”. Puig ha señalado que su equipo tenía una estrategia, “¿qué estrategia ha habido después?”. “Eso es lo que habrá que preguntarse en su momento, porque evidentemente si esto no era una solución, la solución tampoco era no hacer nada”, ha añadido.

En una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta, el ex president explicaba que no sabe si la UVE hubiera ayudado o no [a la solución de la emergencia], “lo que sí que era, era una apuesta de modernización, tecnificación y profesionalización de todos los cuerpos que coexisten en la emergencia”. Ximo Puig ha defendido que, actualmente, la Generalitat cuenta con un cuerpo de bomberos que se han sentido “infrautilizados” y que se quería “profesionalizar” dada su precarización y que su función fuera más allá de los incendios forestales. “Teníamos que girar la mirada de la emergencia, y por eso se hizo esta nueva estrategia de emergencias que, evidentemente, quería unificar los cuerpos”, ), ha manifestado.

Pero Ximo Puig también ha señalado otros aspectos que se deben poner sobre la mesa como la política urbanística, dados los núcleos de población que hay en zonas inundables. Así, ha advertido que las emergencias “tienen que adaptarse de la realidad que emerge del cambio climático”. “Por eso, una parte es la lucha contra la emergencia y otra parte es el cambio estructural en políticas medioambientales y en políticas urbanísticas”, ha puntualizado. “Ahora se está discutiendo en las Cortes valencianas que se quieren desmontar las leyes que intentamos hacer precisamente para cambiar el urbanismo, para que no se pueda construir en sitios donde no se puede construir, como cerca de las playas, por ejemplo”, ha argumentado el expresidente.

Ha abundado el ex presidente en este aspecto subrayando que el cambio climático “ha de provocar un cambio de mentalidad en todos los ámbitos, y desde luego en la emergencia”. “Nosotros lo que intentamos hacer a través de la UVE era resetear todo el sistema de emergencias, buscar fórmulas más eficaces, porque lo que va a venir tanto en incendios como en inundaciones, también ha habido tornados, porque ha cambiado todo el escenario, y había que modernizar todo el sistema de emergencias. Y al mismo tiempo había que atacar lo estructural, y lo estructural es el urbanismo, son unas estrategias adecuadas a favor de la superación del cambio climático, de parar la mano del hombre que está haciendo posible el calentamiento global”, ha sentenciado.