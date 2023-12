Aspiradores robot o de alta potencia sin bolsa, ¿qué es mejor para tu casa?

Antes de que existieran las aspiradoras, limpiar una alfombra era una tediosa tarea que implicaba sacudirla o golpearla con una especie de raqueta para que se desprendiera el polvo, migas, partículas y todo lo que se había quedado atrapado entre las fibras. Las aspiradoras actuales son particularmente efectivas para recoger suciedad, polvo y pelo de mascotas, algo que otros métodos como el barrido y el fregado no logran con la misma eficacia, ya que a menudo dispersan las partículas en lugar de eliminarlas.

Además, las aspiradoras son capaces de limpiar una amplia gama de superficies, desde alfombras hasta suelos duros, y ofrecen un nivel de limpieza profunda difícil de alcanzar con herramientas más tradicionales como escobas o trapos. Las aspiradoras también mejoran la calidad del aire interior. Muchos modelos están equipados con filtros HEPA o similares que capturan pequeñas partículas de polvo y alérgenos, ayudando a reducir la presencia de estos elementos en el aire. Esto es particularmente beneficioso para personas con alergias o asma.

Cuando ya estábamos convencidos de sus ventajas, dos avances tecnológicos han revolucionado el mundo de las aspiradoras: las aspiradoras ciclónicas sin bolsa y las aspiradoras robotizadas. Aunque hay una gran cantidad de modelos, identificamos estos aparatos por los fabricantes que pusieron sus inventos a disposición del público por primera vez: Dyson y Roomba.

Dyson y las otras aspiradoras ciclónicas

Las aspiradoras tradicionales tenían un potente ventilador que succionaba el aire y lo introducía en una bolsa de papel poroso. La bolsa acumulaba el polvo y las partículas hasta que se llenaba, y entonces había que cambiar la bolsa, un proceso engorroso que terminaba con el polvo salpicando todas las superficies alrededor del cubo de la basura.

Las aspiradoras ciclónicas sin bolsa, como las que fabrica Dyson, hacen que el aire succionado circule formando un remolino en un contenedor de plástico. La fuerza centrífuga del remolino arroja las partículas de suciedad y polvo hacia las paredes del contenedor, separándolas del aire. Después solo hace falta limpiar el contenedor con agua.

El diseño innovador y ergonómico de estas aspiradoras las hace fáciles y cómodas de usar. Las aspiradoras con bolsa pierden capacidad de succión a medida que se llena la bolsa, algo que no ocurre con las ciclónicas. Son menos pesadas, ya que pueden funcionar con motores menos potentes, y hay modelos con baterías que eliminan el engorroso cable.

Su potencia y facilidad de uso hacen que pasar la aspiradora sea más agradable. Son más ligeras, no son necesarias tantas pasadas para absorber la suciedad de sitios difíciles y eliminan hasta el último resto de polvo y pelos en las alfombras y suelos duros. Disponen de cabezales que pueden pasar de suelos duros a alfombras sin necesidad de cambiar los accesorios, y aspirar alfombras de cualquier longitud y grosor.

Estas aspiradoras tienen un inconveniente fundamental: su precio, que puede ser entre dos y cuatro veces superior al de una aspiradora equivalente con cable y bolsa. Pero si la aspiradora es la forma principal de limpiar la casa, hay muchas alfombras, niños o mascotas, los resultados la comodidad pueden hacer que la inversión merezca la pena.

Aún así, estas aspiradoras necesitan una persona para hacerlas funcionar. Aquí es donde radica el éxito de la Roomba.

Roomba y las aspiradoras robot

Las aspiradoras robotizadas, como las fabricadas por Roomba, tan populares que se han convertido en la denominación genérica de estos aparatos, tienen un argumento de venta irrefutable: aspiran por ti. Están programadas para operar de manera autónoma, lo que significa que pueden limpiar el hogar sin necesidad de intervención humana. Esto es especialmente útil para personas con horarios complicados o para quienes prefieren dedicar su tiempo a otras actividades en lugar de a tareas domésticas.

Tienen un diseño compacto, de tamaño parecido al de una báscula de baño con ruedas, y esto les permite limpiar debajo de muebles y en otros lugares de difícil acceso donde las aspiradoras tradicionales podrían tener problemas. También están equipadas con sensores que les permiten navegar por la casa, evitando obstáculos y escaleras, lo que reduce el riesgo de daños. La mayoría de los modelos se pueden controlar y programar a través de aplicaciones móviles o asistentes de voz. Los más avanzados incluso generan un mapa del espacio para una limpieza más eficiente y personalizada. Cuando se agotan las baterías o termina la limpieza, la aspiradora regresa sola a su base para recargarse.

También tienen sus inconvenientes. En general, la potencia de succión y la limpieza no son comparables a las de una aspiradora ciclónica. Hay partes de la casa donde no podrán alcanzar, o no podrán limpiar eficazmente, por ejemplo, debajo del bosque de patas de la mesa del comedor con todas sus sillas o en un salón lleno de muebles pequeños. No les gustan los cables y pueden enredarse en ellos. Esto puede obligar a retirar cosas de en medio antes de comenzar la limpieza y, en alguna ocasión, a 'rescatar' al robot aspirador que ha quedado encajado bajo un mueble o enredado con el cable de la lámpara.

A pesar de todo lo anterior, la gran ventaja de una aspiradora robotizada es que se puede programar para que limpie todos los días. Si tienes una mascota que desprende mucho pelo o una alergia grave, esto puede llegar a ser una necesidad.

Los modelos más modernos (y caros) disponen además de una función de vaciado automático del depósito de polvo (una de las tareas más engorrosas con los modelos básicos). De esta forma la suciedad se acumula en un gran depósito que solo habrá que vaciar una vez por semana. Otros modelos disponen de un accesorio con un depósito de agua para aspirar y fregar al mismo tiempo suelos duros, como gres o mármol, con lo que un solo aparato asume las funciones de barrer y fregar eficientemente.

Potencia ciclónica contra inteligencia limpiadora

Si necesitas una limpieza profunda, especialmente en alfombras y tapicería, una aspiradora ciclónica es la solución por su mayor potencia de succión y la capacidad para manejar diferentes tipos de suelos y suciedad. También es para ti si prefieres tener control total sobre el proceso de limpieza, incluyendo la capacidad de enfocarte en áreas específicas o suciedad más incrustada. Esto es importante si tienes muchas áreas difíciles de alcanzar, como debajo de muebles pesados, donde una aspiradora robótica no puede meterse.

Si no quieres dedicar tiempo a la limpieza, una aspiradora robótica es ideal. Puedes programarla para que limpie regularmente sin necesidad de que estés en casa. También es la mejor opción para el mantenimiento regular del suelo y la limpieza de superficies relativamente limpias, y en viviendas más pequeñas o con menos muebles donde una aspiradora robótica puede maniobrar fácilmente y realizar una limpieza más eficaz.

En cualquier caso, puede que necesites una combinación de los dos aparatos. La aspiradora robot mantendrá los suelos limpios en el día a día, mientras que una potente aspiradora ciclónica te permitirá llegar a los recovecos con más facilidad de vez en cuando.