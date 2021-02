Seis sencillas recetas del mundo con merluza

La merluza es uno de los pescados blancos más económicos y versátiles puesto que, por su sabor neutro, se deja acompañar muy bien por todo tipo de salsas y condimentos que le confieran más atractivo al paladar.

Como las recetas más tradicionales de España las tenemos al alcance en cantidad de libros y de webs y blogs especializados en cocina, hemos buscado una variedad de recetas internacionales y sencillas para prepararlas en casa y variar un poco de la típica salsa verde, el papillote o al horno.

Con ingredientes diferentes que son fáciles de encontrar en los supermercados, podrás darle esquinazo al aburrimiento culinario e incluso aprenderás a hacer el clásico fish and chips de la mano de Josh Niland, el carnicero del pescado que entrevistamos en exclusiva para elDiario.es a propósito de su libro El Pescado (Planeta Gastro). Empezamos por su receta.

1. Fish and chips

Para preparar las patatas fritas, Niland recomienda un largo proceso que te omitimos aquí para ir al grano, el pescado.

Prepara la masa para el rebozado mezclando en un cuenco 215 gramos (g) de harina de trigo, 400 g de harina de arroz y dos cucharadas de levadura.

Mezcla con 345 ml de vodka de 37% Vol. más 550 mililitros (ml) de cerveza y bátelos con las harinas para obtener una crema espesa.

Lo reservas en la nevera mientras calientas aceite vegetal en una sartén honda a 180 ºC o bien en una freidora.

Fríes las patatas previamente cocidas durante 5 o 6 minutos hasta que estén doradas, escurres bien y sazonas.

Espolvoreas cuatro filetes de merluza con un poco de harina de arroz, los bañas en la masa de freír y los sumerges en aceite muy caliente durante unos dos minutos hasta que queden crujientes.

Quizás te haga falta darle la vuelta para que doren por ambos lados.

Cuando estén a punto, los escurres sobre un papel de cocina y los pones en una bandeja con las patatas fritas y la salsa que más te agrade.

Las tres recetas que siguen son adaptaciones del libro Adelgaza en 15 minutos de Joe Wicks, de Roca Editorial, que cocina fácil, delicioso y ligero con toques exóticos muy divertidos. Sus propuestas son para una persona, así que multiplica por los que seáis.

2. Merluza a la francesa con aceitunas negras

Echa 20 gramos de mantequilla en una sartén grande a fuego medio-alto.

Agrega dos lonchas de bacon ahumado a tiras más media cebolla en daditos y fríe durante dos minutos hasta que estén bien hechos.

Súmale un diente de ajo picado para que se sofría todo junto.

Le añades 250 g de merluza en lomos y rehogas durante dos minutos por ambos lados.

Incorpora 400 g de tomate triturado y lleva a ebullición.

Baja la intensidad y deja que hierva a fuego lento durante tres minutos.

A eso le echas ocho aceitunas negras sin hueso y una bola de mozzarella cortada a tacos, retiras la sartén del fuego y dejas que la mozzarella se derrita con el calor residual. Emplátalo con 20 gramos de piñones y unas hojas de albahaca fresca.

3. Curry indio de merluza

Pica tres dientes de ajo, jengibre, un chile verde sin semillas y dos tomates en una trituradora.

Calienta una cucharada de aceite de coco en un wok (si no tienes, vale de oliva) a fuego medio-alto, añade una cebolla en dados y rehógala durante dos minutos removiendo todo el tiempo mientras le espolvoreas una cucharada de garam masala y otra de comino.

A eso le añades la pasta que habías triturado y la llevas a ebullición antes de verterle una lata de 400 ml de leche de coco entera.

Deja que hierva durante dos minutos y le añades los trozos de merluza sin piel (unos 500 g).

Deja que se cocine durante tres minutos para que no se queden crudos y los rocías con el zumo de una lima y medio manojo de cilantro (solo las hojas). Si no te gusta, sustitúyelo por perejil.

4. Merluza con nueces de Brasil, kale y granada

Pon agua a hervir mientras calientas una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.

Sazona dos filetes de merluza de unos 120 gramos con su propia piel y colócalos en la sartén con la piel hacia abajo.

Cocínalos durante dos o tres minutos y dale la vuelta con cuidado.

Aparta la sartén y resérvalo tapado.

Bierve 75 gramos de col kale sin los tallos y cuatro brotes tiernos de brócoli durante dos minutos. Escurre y aclara las verduras con agua fría, colócalas en un cuenco.

Aliña con una cucharada de oliva y dos cucharadas de semillas de granada, 25 g de nueces o coquitos brasileños troceados y un chile rojo picado.

Lo emplatas y colocas el pescado encima.

Por su parte, en el libro de Recipes from the realm of Vatnajökull, de Halldór Halldórsson, de recetas hechas con delicias locales de Islandia, hemos encontrado inspiración para las siguientes fórmulas vikingas simples a base de merluza:

5. Al estilo del ‘chef de a bordo’ con ensalada de pepino

Pídele al pescadero que te saque los dos filetes de la merluza sin piel, enharínalos y fríelos en aceite de oliva en una sartén caliente.

Una vez fritos, rocíalos con limón, pimienta y sal.

Para la ensalada, corta medio pepino, media lechuga iceberg o similar y mezcla con 200 g de cóctel de frutas en almíbar.

Del jugo de la lata, mezclas la mitad con 200 ml de mayonesa y 200 g de queso feta.

Exprime un poco de lima sobre el pescado y sirve con patatas hervidas y la salsa.

6. Merluza crujiente con puerros cremosos

Pide en la pescadería ocho filetes de merluza limpios y sécalos con papel de cocina.

En un bol, mezcla tres huevos y 100 ml de leche.

Empapa la merluza en la harina y en la mezcla de huevo y, finalmente, pásala por pan rallado.

Fríela en mantequilla a baja temperatura y termina luego cocinándola en el horno para que quede crujiente.

Como guarnición, le añadiremos una salsa cremosa con puerros.

Corta el puerro en dos a lo largo y en tiras finas y reblandécelo en una sartén hasta que esté tierno. Añade 500 ml de nata y hierve hasta que la misma empiece a espesar.

Salpimenta y sírvelo encima de la merluza con patatas hervidas.

