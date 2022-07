5 productos bio y eco para añadir a tu dieta una gran variedad saludable

Sin pesticidas, ni fertilizantes, ni hormonas, ni ningún componente alterado genéticamente. Y, por si fuera poco, se fabrican respetando el medio natural y manteniendo todas las cualidades del alimento, por lo que resultan saludables y repletos de sabor.

La mayoría de los productos de esta lista se pueden encontrar en su versión procesada y, aunque probablemente sean un poco más económicos, invertir en este tipo de producción bio y ecológica es hacerlo en bienestar y sabor puro.

Azúcar Panela

Bionsan promueve desde 1987 una alimentación sana, vegetariana y, sobre todo, ecológica. Por eso pone a la venta este azúcar de panela sin blanquear, un azúcar con los mismos usos que el refinado pero con un único ingrediente: el jugo de la caña de azúcar procedente de Colombia. Pasa por un proceso de secado y purificación para convertirlo en moreno, un ingrediente puro, natural, artesano y saludable. Además, como es muy similar al común, no notarás la diferencia al usarlo en yogures, batidos, cafés o postres.

👉🏼 Esta disponible en pack de 750 g y cuesta 6.13 euros.

Zumo de arándanos

¿Eres fan de los zumos en verano y quieres probar uno con sabor diferente? El de LOOV es, además de orgánico, rico en antioxidantes, fibra y con un matiz a arándano rojo silvestre que no deja indiferente a nadie: un gusto único con toques ácidos y de color rojizo. Como no está filtrado, contiene pulpa de bayas recolectadas a mano, las cuales son solo aptas para paladares valientes, ya que, al no agregarle azúcar, tiene un sabor fuerte e intenso.

Ahora bien, si lo quieres más dulce, el azúcar de panela anterior puede ayudarte a conseguirlo. Caliente en un té, para desayunar fresco de la nevera o en ricos cócteles, será el ingrediente top de tus creaciones.

👉🏼 Sabroso pero saludable por 16,06 euros la botella de 500 ml.

Arroz rojo bio

El arroz rojo aportará algo diferente a ensaladas, guarniciones o a los pilafs, un modo tradicional turco de cocinar el arroz acompañado de hortalizas, carne, pollo, pescado y condimentos picantes. Es, además, una fuente antioxidante e inagotable de vitamina B6 y fibra, lo que permite el buen funcionamiento de las células y regula las funciones intestinales.

Este de Naturitas está cultivado en el suelo volcánico de la región de Tasikmalaya en Indonesia, y se denomina rojo porque el salvado que lo rodea es de ese color. Se cocina en 40 minutos y el color y sabor de sus ingredientes sorprenderá a cualquier comensal.

👉🏼 Disponible por 3,99 euros el medio kilo.

Café ecológico

Lo mejor de este tipo de cafés no es que solo se cultiva en unas condiciones totalmente respetuosas con el medio ambiente, sino que también se hace de forma natural, sin pesticidas, ni químicos ni cualquier otro producto que pueda alterar la salud del alimento. Este es de Pura Vida, un café arábica lavado y cultivado a 800 m de altura, suave, con un cuerpo medio alto, sabor dulce, afrutado y achocolatado y con un ligero aroma a nueces. Es el café idóneo para todos esos que aman tomarlo por la mañana antes de comenzar el día o para los que prefieren reservarlo para las visitas inesperadas. O, por qué no, para ambas y más ocasiones, ya que beneficiará tu salud en su consumo adecuado.

👉🏼 Pack de 17,80 euros con cuatro paquetes de 250 g cada uno.

Espaguetti de arroz y alga integral

Noodles de arroz y alga wakame: dos de los ingredientes básicos de una cocina saludable y rica. Estos espaguetis deleitan cualquier papila gustativa, pero todavía más las veganas y celíacas, ya que son aptos para cualquiera de estos tipos de dieta. Además de posibilitarte una comida diferente, también te aportarán una importante dosis de hierro y calcio.

Te recomendamos que los pruebes con langostinos salteados, con costilla y verduras en salsa de soja o en una receta del conocido ramen japonés.

👉🏼 Este pack contiene doce bolsas de 250 g cada una y lo puedes encontrar de la marca King Soba por 24.19 euros.

