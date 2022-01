¿Buscas pijama para este invierno? 6 recomendaciones calidad/precio

El pijama es una de las principales razones por las que a muchos de nosotros nos gustan los domingos. Ya sea para dormir, pasarnos el día echados viendo series o películas o, simplemente, porque nos gusta estar cómodos en nuestra propia casa.

Y es que la mayoría vamos a tiro hecho: buscamos un pijama, encontramos cualquiera que nos satisfaga mínimamente. Aunque en muchas ocasiones esta técnica pueda ser válida, lo cierto es que tampoco está de más fijarse detalladamente en qué nos puede aportar esta vestimenta.

Como es obvio, no es lo mismo un pijama para invierno que para verano, igual que tampoco es baladí la talla. Incluso algunas personas que duermen sin él, lo utilizan para andar por casa y no vestir ropa de calle o sucia.

Algunos detalles a considerar

Ahora bien, ¿qué complicación puede acarrear buscar un pijama? En realidad, ninguna, pero no está de más fijarse en algunas cuestiones antes de comprar cualquier opción que nos encontremos.

1. Material. En general, podemos distinguir entre tres telas diferentes según lo que necesitemos: para verano, lo ideal es algodón, ya que es muy transpirable y fresco; para invierno, lo suyo es tener un pijama de franela (si no vamos a encender la calefacción a menudo) ya que retienen realmente bien el calor y son suaves; y, si buscamos comodidad y ligera, podemos acudir a los pijamas de seda.

2. Talla. ¿Grande? ¿Pequeño? La clave, en realidad, es la comodidad. No debemos buscar pijamas muy ajustados o que no nos den absoluta libertad de movimiento porque pueden no dejar respirar a la piel bien.

Tampoco es buena idea hacerse con uno muy holgado, ya que puede resultar incómodo a la hora de movernos por nuestra casa.

3. Diseño. Puede parecer una tontería, pero el diseño de un pijama es realmente importante. Algunos "añadidos" como pueden ser bolsillos, costuras, etc, pueden resultar molestas durante el sueño.

Y, aunque después de los puntos anteriores pueda quedar claro, es necesario remarcar: hay que priorizar la comodidad sobre la estética.

Modelos interesantes en relación calidad/precio

Pijama Punto Milano Massana

Massana es una marca que, si bien el nombre nos puede no sonar, es muy veterana en lo que a pijamas se refiere.

Este Punto Milano es un pijama de manga larga para hombre de colores básicos (azules) con un 50% de algodón y un 50% de poliéster. Esto hace que sea una opción ideal para andar por casa cómodos sin pasar mucho frío.

Pijama Cornette Massana

Otro pijama de Massana pero, en esta ocasión, para mujer. Un pijama 100% de algodón en distintos colores y de corte redondo (sin escote).

En este caso, este pijama cuenta con ajustadores en tobillos y brazos, algo que puede resultar muy cómodo para remangarnos si sentimos calor.

PimpamTex para hombre

¿Un pijama para invierno a buen precio? El PimpamTex es un conjunto con la camiseta fabricada 100% de algodón y el pantalón 100% de franela, algo que puede resultar ideal para las épocas de frío pero sin atosigarnos.

El diseño, por su parte, cuenta con dos bolsillos y un estampado clásico.

Schiesser Anzug Lang

Un conjunto de corte clásico con ajustadores en tobillos y muñecas y colores azules. Al ser fabricado 100% en algodón, asegura la transpiración de la piel y es ideal para quienes tengan una ropa de cama muy calurosa.

CityComfort de manga larga

Un pijama de corte holgado para invierno que es ideal para escapadas a la montaña o si, para ahorrarnos algo en la factura, pretendemos evitar poner la calefacción.

Este pijama es uno de manga larga que cuenta con un forro polar de poliéster para asegurarnos mantener el calor.

Pijama GaeShow

Pero puede que estemos buscando un pijama un poco más elegante -ya sea para una noche especial o porque nos guste tener cierto glamour en nuestra casa-; esta opción de GaeShow es ideal por su diseño y materiales.

Se trata de un pijama que imita las camisas de vestir que dispone de cinta elástica en la cintura y material satinado en su exterior, aunque está fabricado en poliéster y spandex.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

