Cuatro cafeteras cold brew baratas para preparar infusiones y café frío

La llegada del verano ya es notable: las temperaturas empiezan a subir considerablemente y el calor puede comenzar a ser una molestia. Entre las cuestiones más importantes, está mantenerse especialmente bien hidratado durante el día para evitar golpes de calor o síntomas derivados de la deshidratación.

Cómo preparar el café frío sin que pierda los aromas característicos

Saber más

Y aunque el agua es la bebida más aconsejable, y barata de entre todas, de vez en cuando nos apetece variar un poco. Cualquier líquido refrescante puede ser útil a las cinco de la tarde, cuando el calor más aprieta para hidratarnos adecuadamente.

A este respecto, existen unos recipientes que nos permiten preparar bebidas realmente frías sin desaprovechar nutrientes y que, básicamente, le dan un nuevo sabor al vaso de agua -sin acudir a bebidas azucaradas ni "café con hielo"-. Las famosas cafeteras 'cold brew'.

SILBERTHAL

Por 26,95 euros, la cold brew de Silberthal es un buen infusor frío de inicio. Permite preparar tanto café como infusiones frías, o incluso agua con sabores a partir de trozos de fruta.

Su funcionamiento es muy sencillo: se coloca el café, hojas de té o infusiones o cualquier fruta para dar sabor en el tubo del centro y se echa tanta agua como el medidor de agua para hacer los preparados. Una vez hecho, se deja por la noche en la nevera y voilá, tenemos nuestra cold brew.

Su capacidad es de hasta 1,3 litros, por lo que, llenándola al máximo, podríamos tener una bebida refrescante para toda la jornada. Además, es apto para lavar en el lavavajillas.

Por 20,44 euros, la HARIO sigue el mismo funcionamiento que la Silberthal, solo que con una capacidad de 600 mL, por si el anterior se nos quedaba demasiado grande.

Cuenta con un filtro integrado compuesto por una malla metálica para evitar que pasen las hojas del té o el café molido. Además, es reutilizable.

Al igual que el anterior, también se puede lavar en el lavavajillas. El mayor inconveniente es que las instrucciones vienen en japonés, pero con imágenes ilustrativas.

La Dripster es un recipiente de goteo. Es decir, en vez de esperar durante toda la noche (o un día completo) a que el producto impregne el agua, esta cafetera funciona colocando un líquido arriba y goteando a través de los granos de café o infusión. Por 50 euros, es una buena opción.

No solo obtienes resultados en mucho menos tiempo, cerca de las 3 horas, sino que el resultado es más concentrado y afrutado. Al mismo tiempo, también permite poner el café o infusión en la parte de arriba y echar agua. De esta manera, hasta que el agua no penetre en el café molido, no podrá filtrarse hasta la parte de abajo.

Su capacidad es de 600 mL.

Si la anterior te ha parecido interesante, pero un poco cara, la Soulhand puede ser la solución. Por 37,99 euros, esta cafetera de estilo holandés funciona exactamente igual: por goteo.

Está fabricado en vidrio borosilicato, lo que la hace especialmente fácil de limpiar. Cuenta con un regulador de goteo para ajustar cuánta agua cae a través del café por si queremos hacer un preparado más denso o más suave.

El mayor inconveniente de esta cafetera es su tamaño: 300 mL, algo pequeña. Aun así, si vivimos solos o somos los únicos que queremos café frío en verano, es una buena opción.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines.