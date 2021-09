Cuatro preguntas que hacerte antes de elegir la mejor cafetera italiana para tus necesidades

La cafetera moka o italiana, es uno de los grandos éxitos del diseño industrial del siglo XX y quizás el sistema de infusión del café más extendido en el mundo, si bien otras tecnologías también se extienden en el mercado, como la cafetera nespresso, la francesa, la americana o, más recientemente, la chemex. Su cuerpo de aluminio y su asa de baquelita ya forman parte de nuestras vidas.

Cómo lograr el café perfecto en tu cafetera moka italiana

Su éxito radica en la simplicidad tecnológica de su funcionamiento, con apenas cuatro piezas, y en la consecución de un café muy similar al de las cafeteras express. Es esencia, se trata de un sistema de agua hirviendo presurizada a vapor, que pasa por la masa de café triturado infusionándola "en seco", es decir utilizando una cantidad limitada de agua para que la infusión quede bien concentrada.

Patentada en Italia por el inventor Alfonso Bialetti en 1933, su compañía sigue produciendo el mismo modelo, que ha licenciado a multitud de fabricantes y diseñadores. Ya se sabe que lo simple y genial es dos veces genial, sobre todo en los tiempos del consumo de masas.

No obstante, su simplicidad no evita que escoger una cafetera moka también tenga su ciencia, al menos hoy en día donde la oferta es tan amplia como las circunstancias personales de cada uno o una. Es por ello que antes de comprar una cafetera moka, deberemos hacernos las siguientes cuatro preguntas.

1. ¿Qué tipo de fuente de calor voy a usar?

Hoy en día, con placas de vitrocerámica o inducción, y con los tradicionales fogones de gas, no todas las cafeteras funcionan en todas las superficies. En principio, sobre fogones funcionan todas, pero no así sobre inducción, donde las cafeteras moka clásica, fabricadas en aluminio por su elevada conductividad térmica, no son receptivas al campo magnético inductivo.

Por ello, deberemos escogerlas específicamente diseñadas para inducción merced a su base de hierro, o bien aplicar un difusor de calor por inducción, que permite que cualquier cafetera pueda ponerse sobre este tipo de placas.

Al contrario, las moka de inducción no son recomendables para poner sobre placa vitrocerámica porque su placa de hierro basal les hace perder conductividad térmica y dificulta el proceso de control de los tiempos en la realización del café. Así que lo primero es pensar qué tipo de base usaremos y en función de ello escogeremos la moka.

2. ¿Cuánta gente tomará café?

Si en casa somos seis a tomar café, por ejemplo por las mañanas, no tiene sentido comprar una moka para dos o para cuatro, porque tendremos que ponerla al fuego varias veces; es mejor optar por una de seis tazas.

Al contrario, si solo somos dos, mejor comprar una de dos tazas, a lo sumo una de cuatro tazas por si repetimos, porque si no siempre nos andará sobrando café, y a no ser que nos guste el café frío y amargo, tendremos que tirarlo.

3. ¿Acero o aluminio?

Pero más allá de su forma clásica y su conductividad térmica, hay que destacar las limitaciones del aluminio:

no se puede poner en placa de inducción si no es con una base de hierro.

no se puede lavar en el lavavajillas, ya que este destruye la capa interior protectora de la cafetera, que evita posibles migraciones de aluminio desde las paredes, si bien diferentes revisiones de estudios destacan que dichas migraciones siempre están por debajo del máximo tolerado.

Por contra, el principal problema de las de acero inoxidable es su peso, molesto en modelos de muchas tazas, y que el fuego oscurece la base en caso de usar fogones, lo que la afea. Por ello, muchos modelos optan por pintar la base de negro.

4. ¿Diseño clásico o moderno?

Es un hecho que las moka de acero y las de aluminio son bien diferentes en su variedad estética, y si bien hay modelos de aluminio muy innovadores, es en el acero donde se aprecia más la creatividad del diseño, con modelos francamente memorables. Por eso debemos plantearnos si queremos un diseño clásico de aluminio u otro más moderno de acero inoxidable.

Cuatro diseños para enamorarse

Bialetti SET MINI EXPRESS

Esta cafetera para dos de la marca Bialetti es un capricho estético pero, como todas sus compañeras, es capaz de hacer los mejores cafés en moka. Su precio es de 40 euros (ver ofertas) y su peso no alcanza 1 kg.

Alessi 9090/M

Tal vez el diseño más conocido de las moka tras el de Bialetti. Se trata de la concepción para moka de acero que concibió el legendario diseñador alemán afincado en Milán Richard Sapper. Todo un lujo estético y funcional que no obstante se hace valer: 170 euros, aunque hay más ofertas.

SILBERTHAL Cafetera Italiana 6 Tazas

Cafetera italiana seis tazas de acero inoxidable negra con acabado mate, con lo que aúna eficiencia y diseño. Cuenta con filtro reductor y con válvula de doble seguridad. Su precio es de 45 euros (ver más ofertas).

Bialetti New Moka Induction 4 tazas

Bialetti ha creado una cafetera todoterreno, también apta para inducción y viceversa, es decir para fogón o vitrocerámica. Lo ha conseguido con una capa externa en la base de acero, pero con pared interna de aluminio, para asegurar que el calor se expande de forma homogénea.

Además ha aprovechado para actualizar su clásico diseño. Su precio para cuatro tazas es de 44,70 euros, aunque se pueden encontrar ofertas hasta por 10 euros menos.

